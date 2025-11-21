¿Cuáles son los mejores eventos de la CDMX del 21 al 23 de noviembre?

Noviembre agoniza para darle entrada a diciembre, mes que corona el año: ya se vislumbra el aroma de las fiestas navideñas y de fin de año. Este colofón de semana invita a una programación de eventos culturales y artísticos (música –jazz, sinfónica, popular--, teatro, plástica, danza, literatura, cine...) en diferentes sedes y foros de la Ciudad de México para disfrutar con la familia y amigos.

¿Cuáles son los mejores eventos en la CDMX este fin de semana?

1. Concierto de Paquito D’Rivera Quintet

Figura cardinal del jazz reconocido con 16 Premios Grammy, se presenta el próximo domingo 23 de noviembre en la Sala Nezahualcóyotl en una gala organizada por la Dirección General de Música UNAM en el cierre de sus actividades del 2025.

El saxofonista (alto, tenor, soprano), clarinetista, compositor, arreglista y director de orquesta cubano-estadounidense Paquito D’Rivera (La Habana, 1948) ofrece un concierto el próximo domingo, 23 de noviembre, en la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario de la UNAM, acompañado por su quinteto completado por Alex Brown (piano), Oscar Stagnaro (bajo), Mark Walker (batería), Diego Urcola (trompeta, trombón) y Miguel Cruz (percusión afrocubana).

El ganador de 16 Premios Grammy con un aval de más de 50 fonogramas grabados, ofrece un programa de jazz latino contemporáneo conformado por un despliegue de ritmos y variadas modalidades en la conjunción de elementos melódicos y armónicos de las franjas sonoras de Cuba, Estados Unidos, Brasil, Argentina, Puerto Rico, Venezuela y México. Distinguido con el NEA Masters Award y la Medalla Nacional de las Artes de Estados Unidos, su catálogo de partituras integra el repertorio de orquesta y ensambles internacionales.

Propuesta sonora que abarca temáticas afrocubanas, latinoamericanas y europeas. Trayectoria de 70 años en los escenarios, ha colaborado con instrumentistas como Yo-Yo Ma, Dizzy Gillespie, Bebo Valdés, Chucho Valdés, Claudio Roditi, Las Hermanas Márquez, Louie Ramírez, Sebastian Schunke, Quinteto Cimarrón, Berta Rojas, Christopher Dell, Alon Yavnai, Mark Summer, Trío Corrente, Pacho Flores, Armando Manzanero y Pepe Rivero, entre otros destacados músicos de diferentes géneros (sinfónico, cámara, popular cubana, Brasil, jazz...).

Dónde: Sala Nezahualcóyotl. Centro Cultural Universitario. UNAM

Cuándo: Domingo 23 de noviembre, 2025

Horario: 18:00 horas

Boletos: Primer piso:1,200 pesos; Orquesta y coro: 900 pesos; Segundo piso, 600 pesos

Evento en CDMX. ı Foto: Especial.

2. Concierto Julius Rodriguez Quartet

Último concierto del ciclo New York Jazz All Stars 2025 realizado por DeQuinta Producciones en colaboración con Jazz at Lincoln Center. Itinerario de una marquesina conformada por siete galas jazzísticas en las cuales subieron al escenario instrumentistas de gran peso en los espacios musicales de Nueva York: Wayne Escoffery, Ekep Nkwelle, Herlin Riley, Stefon Harris, Ben Wendel, YesTrio. Toca el turno a Julius Rodriguez, Joven pianista y baterista conocido por su fusión de jazz, hip-hop y góspel. Avalado con una formación de élite en la Manhattan School of Music y Juilliard, se ha ganado el reconocimiento como uno de los músicos más intrépidos e innovadores de su generación.

Presentación de Julius Rodriguez con su cuarteto completado con el saxofonista Emilio Modeste, colaborador con Jimmy Cobb, Steve Turre y Christian McBride, amén de realizar giras frecuentes con la Lincoln Center Jazz Orchestra; Brandon Rose, maestro del bajo acústico y eléctrico con incursiones en diversas modalidades: jazz, góspel, pop, R&B, funk, hip-hop; el baterista Brian Richburg Jr., quien ha sido marcado por las resonancias rítmicas de Nueva Orleans y fusiona el blues y el góspel con cadencias africanas y caribeñas desde los frisos de inspiraciones sustentadas en las bandas callejeras de la ciudad madre del jazz.

Este concierto, colofón del Ciclo de conciertos y conferencias de jazz que ha logrado conformar un público sensible y crítico, es una invitación insoslayable a la clase magistral gratuita que dictará Julius Rodriguez Quartet acompañado del cuarteto de instrumentistas mexicanos dirigido por el baterista Enrique Luna. Actividad académica que tiene lugar horas antes de la gala jazzística (17:00 horas).

Dónde: El Cantoral. Puente Xoco, Puerta A. Colonia Xoco. CDMX

Cuándo: sábado, 22 de noviembre, 2025

Horario: 20:30 horas

Boletos: de 500 a 1200 pesos

Evento en CDMX. ı Foto: Especial.

3. Memoria. Concierto de Jaramar

La destacada cantante y compositora mexicana Jaramar, ganadora del premio Latin Grammy, dará a conocer su más reciente material discográfico con un concierto titulado, igualmente, Memoria, en el que interpretará canciones originales que exploran de forma íntima y reflexiva la identidad femenina, entrelazando recuerdos personales --heredados e imaginados-- con el recuerdo ancestral de mujeres del pasado. Memoria se llevará a cabo el viernes 21 de noviembre a las 20:00 horas en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, como parte de la programación de la Dirección del Sistema de Teatros de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.

Memoria es el título del disco doble, con dos series de canciones originales de Jaramar, El tiempo circular y La invención de mí. Como en cada proyecto nuevo de Jaramar, el disco y el concierto respectivo representan “una exploración muy personal de sí misma” a partir de preguntas y reflexiones sobre el ser mujer, tejiéndolas con recuerdos y retazos de vida, ya sea vividos, imaginados, heredados o prestados.

Los temas del álbum doble que serán interpretados por la artista acompañada de un destacado ensamble de seis experimentados músicos son: Aliento, Viaje, Peces, Siempre, Naranjas, Bosque Incendiado, Ausencia, El Azul, Mi Mundo Aquél, Aire, Un Instante Desnudo, Luz y Casa, alternando entre los dos discos de Memoria. Asimismo, revisarán algunas canciones emblemáticas de sus discos anteriores. En este concierto, la artista estará acompañada por músicos de primer nivel: Luis Javier Ochoa en la guitarra acústica, Alejandro Alfaro en guitarra eléctrica, Alex Fernández Figueroa en violín, Carlos Sánchez Vilches en contrabajo y bajo eléctrico, Luciano Sánchez en batería y electrónica y Andrés Sánchez en percusión y electrónica.

El concierto Jaramar presenta: Memoria se llevará a cabo el viernes 21 de noviembre a las 20:00 h en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Donceles núm. 36, Centro Histórico). Admisión: Luneta y Primer Piso Plus: 708 pesos; Primer Piso: 544 pesos; Anfiteatro: 401 pesos; Galería: 204 pesos. Los boletos se pueden adquirir en la taquilla del teatro.

Evento en CDMX. ı Foto: Especial.

4. Segundo Remate de Libros y Ska

Segundo Remate de Libros en La Hija de los Apaches de la CDMX. El Segundo Remate de Libros y Ska se realizará en uno de los lugares más emblemáticos de la colonia Doctores: la pulquería La Hija de los Apaches. El evento, que celebra la fusión de la lectura, la música y el tradicional pulque, promete ser una jornada inolvidable. El punto culminante del evento será el concierto de la reconocida banda de ska: “La Parranda Magna”, que pondrá a bailar a todos los asistentes con su ritmo inconfundible. Fecha: sábado 22 de noviembre. Horario: A partir de las 12:00 horas. Entrada libre. Cupo limitado. Dirección: La Hija de los Apaches, ubicada en Claudio Bernard 149 en la colonia Doctores. CDMX.

Evento en CDMX. ı Foto: Especial.

5. Musica UNAM

Banda Sinfónica de la Facultad de Música de la UNAM

Dirigida por Luis Manuel Sánchez, la banda interpretará un repertorio para orquesta de alientos que incluye Los planetas de Holst.

Sala Nezahualcóyotl: viernes 21 de noviembre, 8:00 pm

Programa Universitario de Música Actual | 150 aniversario de Julián Carrillo

El ensamble Liminar se suma al homenaje de Julián Carrillo con un programa dedicado a la exploración sonora de su legado.

Auditorio del MUAC: sábado 22 de noviembre, 12:00 meridiano

Orquesta Filarmónica de la UNAM | Tercera temporada 2025

Bajo la batuta de Sylvain Gasançon, la OFUNAM ofrece un programa con obras de Einojuhani Rautavaara, Stravinski y Vaughan Williams, donde se escucharán aproximaciones sonoras a los paisajes naturales y su representación musical.

Charla previa | Sala Nezahualcóyotl: sábado 22 de noviembre, 7:00 pm

Concierto | Sala Nezahualcóyotl: sábado 22 de noviembre, 8:00 pm; y domingo 23 de noviembre 12:00 meridiano

Concierto 25N

Programa dentro de las jornadas en torno al Día Internacional de la erradicación de la violencia hacia las mujeres, donde se interpretará música para piano a cuatro manos y dos pianos de compositoras latinoamericanas, interpretadas por Gabriela Rivera y Adrián Velázquez.

Anfiteatro Simón Bolívar: domingo 23 de noviembre, 12:00 meridiano

La FaM en la Chávez

Recital a cargo de Enrique Paredes con obras que mezclan un recorrido pianístico por diversos estilos del siglo XX y principios del XXI en Rusia, Francia, España y México.

Sala Carlos Chávez: domingo 23 de noviembre, 6:00 pm

Paquito D´Rivera Quintet

Jazz con ritmos latinoamericanos a cargo del quinteto de Paquito D’Rivera.

Sala Nezahualcóyotl: domingo 23 de noviembre, 6:00 pm

Evento en CDMX. ı Foto: Especial.

6. Nahuala. Teatro

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de la Coordinación Nacional de Teatro, en colaboración con Ámonos recio con los tres pies del gato, presentan Nahuala, idea original de Elsi Yamel Salgado, escrita y dirigida por Andrómeda Mejía –beneficiaria de Creadores Escénicos 2024 del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales–, con las actuaciones de Jessica Gámez, Isabel Raigosa, Elsi Yamel Salgado, Rosaura Pérez Sanz y la participación especial, con música en vivo, de Daniel Loyola.

Según la cosmogonía zapoteca, todas las personas tenemos espíritus protectores llamados tonas, que se conectan con nosotros al nacer y nos acompañan y guían a lo largo de la vida; también poseemos un nahual, un animal con el que compartimos esencia. De acuerdo con esta cosmogonía, existen personas con una fuerte espiritualidad capaces, incluso, de transformarse en dicho animal.

Nahuala se sustenta en este universo poético para hablar del duelo y de cómo la tristeza que no se sana puede convertirse en ira, causando daño y destruyendo todo a su alrededor. La obra invita a los espectadores a experimentar la fuerza de reconocer las propias emociones y ofrece la posibilidad de sanar en colectivo. Es una puesta en escena que explora la memoria, la identidad y el vínculo entre los mundos visibles e invisibles.

La obra se encuentra actualmente en temporada, hasta el 14 de diciembre, en el Teatro El Galeón Abraham Oceransky, del Centro Cultural del Bosque, con funciones los sábados y domingos a las 13 horas. Tiene una duración aproximada de 75 minutos y está recomendada para público a partir de cinco años. El costo del boleto es de 150 pesos para adultos y 80 pesos para infancias.

Evento en CDMX. ı Foto: Especial.

7. Décimo Encuentro Nacional de Danza

PROGRAMACIÓN EN EL TEATRO DE LA DANZA GUILLERMINA BRAVO

La programación de este X Encuentro Nacional de Danza ofrece una inmersión profunda en la riqueza dancística nacional a lo largo de sus seis días. El Teatro de la Danza Guillermina Bravo será un espacio clave, pues albergará cinco funciones de alta relevancia que exploran temas de identidad, género, tradición y resistencia en la escena contemporánea. El ciclo continúa el viernes 21 de noviembre con Eternidad punk, un homenaje a la vida y obra de la bailarina Rosa A. Gómez. Este montaje es presentado por SinLuna Danza Punk, compañía que ella fundó en Mexicali, Baja California, y con la que buscó reflejar la cultura de las comunidades fronterizas.

El sábado 22 de noviembre, el público podrá disfrutar de The New Mexican MestizX: Archivos encarnados para una memoria trans-mestizx-mexicanx. Esta pieza surge del pulso de dos violencias persistentes —el racismo y la homofobia— y, a partir de la voz de Gloria Anzaldúa, convierte el escenario en frontera y cicatriz, revelando la potencia de cuerpos que desafían las normas de raza, género y clase.

Para cerrar el encuentro en este recinto, el domingo 23 de noviembre se presenta Se Nos Quedaron Ellos, del CEPRODAC. Esta función de clausura teje un mosaico de narrativas fragmentadas que exploran los vacíos y plenitudes de la vida, como las ausencias, los amores efímeros, los abandonos, la presencia de la muerte y la pobreza espiritual.

El costo de los boletos es de 150 pesos y están disponibles tanto en las taquillas del recinto.

Evento en CDMX. ı Foto: Especial.

8. Muestra Internacional de Cine.

El sonido al caer, de la alemana Mascha Schilinski; Sueños (sexo y amor), del noruego Dag Johan Haugerud; La voz, de Hind Rajab, de la tunecina Kaouther Ben Hania; y Obispo Rojo, del mexicano Francesco Taboada Tabone, son algunos títulos imperdibles de la 78 Muestra Internacional de Cine que como ya es tradición llega a la Cineteca Nacional. En esta edición, la selección está compuesta por 14 propuestas innovadoras que han triunfado en festivales internacionales como Cannes, Berlín, Venecia, y ahora estarán disponibles para el público hasta el 30 de noviembre en la Cineteca Nacional México y del 21 de noviembre al 11 de diciembre en Cineteca Nacional de las Artes y Cineteca Chapultepec. (Consultar cartelera de la Cineteca).

Evento en CDMX. ı Foto: Especial.

9. Salto mortal al Xib’alb’a.

La compañía Tránsito Cinco Artes Escénicas S.C. llevará al Teatro de la Ciudad Esperanza Iris uno de sus montajes más icónicos: el espectáculo de circo contemporáneo Salto mortal al Xib’alb’a. Con una adaptación y dirección del creador escénico y pedagogo Jorge Díaz, el espectáculo de circo contemporáneo Salto mortal al Xib’alb’a se presentará los días sábado 22 de noviembre a las 19:00 horas y el domingo 23 a las 18:00 horas en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, con el apoyo de la Dirección del Sistema de Teatros de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.

Se trata de un espectáculo que reinterpreta uno de los relatos más poderosos del Popol Vuh, el libro sagrado de los mayas: la travesía de los gemelos mayas Ixb’alanke y Junajpu por el inframundo, pero lo que lo hace más relevante y sui géneris es que todo ello es a través de acrobacias y poesía visual. Así, a través de los recursos del circo contemporáneo, como tela aérea, contorsión, fuerza capilar, mástil chino, rueda Cyr y narraciones orales, la obra reinterpreta la leyenda de los gemelos prodigiosos, desde su concepción y aventuras en el inframundo maya hasta su sacrificio para la creación del sol y la luna.

Es así que, con una adaptación realizada por el propio Jorge Díaz al libro sagrado de los mayas, el legendario Popol Vuh, la obra narra los mitos de la creación y describe las primeras dinastías humanas, con una narración en vivo. En opinión del director artístico de la compañía Tránsito Cinco Artes Escénicas, Salto mortal al Xib’alb’a es una puesta en escena que contribuye de manera significativa al rescate y reinterpretación de la memoria histórica y cultural, especialmente en relación con las tradiciones y mitos mayas.

Salto mortal al Xib’alb’a, a cargo de la compañía Tránsito Cinco Artes Escénicas S.C., se presentará los días sábado 22 de noviembre a las 19:00 horas y el domingo 23 a las 18:00 horas en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Donceles 36, Centro Histórico). Admisión: Luneta:350 pesos; Primer Piso Plus: 350 pesos; Primer Piso: 350 pesos; Anfiteatro: 250 pesos; Galería: 250 pesos.

Evento en CDMX. ı Foto: Especial.

10. Presentación editorial: El barco de las contradicciones

Bonilla Artigas Editores y Librería Bonilla anuncian la presentación de El barco de las contradicciones, el libro de Eduardo Suárez del Real Aguilera, una obra que invita a reflexionar sobre los matices, tensiones y dualidades que acompañan al ser humano. Con un estilo atractivo y profundo, el autor propone un recorrido que reta la percepción y abre espacios de diálogo interior.

Para enriquecer la conversación, participarán en la mesa el propio autor junto con Eduardo H. Grecco, Matilde Souto Mantecón y Luis Rius Caso, quienes ofrecerán distintas miradas sobre la obra y sus aportes al pensamiento contemporáneo. Respaldado por Bonilla Artigas Editores, sello reconocido por su compromiso con la difusión del conocimiento y la investigación, el evento promete ser un punto de encuentro entre prensa, lectores y comunidad cultural. Fecha: sábado 22 de noviembre. Hora: 17:00 horas. Lugar: Librería Bonilla. Miguel Ángel de Quevedo 477, Colonia Romero de Terreros, Coyoacán, Ciudad de México.

Evento en CDMX. ı Foto: Especial.

11. Fabulosos Cadillacs. 40 años. Conciertos

Un emotivo recorrido por lo mejor de su amplia discografía es lo que nos ha preparado Los Fabulosos Cadillacs, banda que se convertido en una leyenda del rock latino y que ahora celebra cuatro décadas de trayectoria con un carnaval musical único. Fue en 1984 en Buenos Aires, Argentina, cuando Los Fabulosos Cadillacs comenzó su travesía sonora, la cual se ha extendido a doce álbumes en estudio. Su primera etapa que abarca Bares y fondas (1986), Yo te avisé (1987), El ritmo mundial (1988), El satánico Dr. Cadillac (1989), Volumen 5 (1990) y El león (1992), quedó grabada en la historia del rock en español con temas que se han transformado en himnos.

Ahora la alineación formada por Vicentico, Flavio Cianciarulo, Sergio Rotman, Daniel Lozano, Fernando Ricciardi, Mario Siperman, Astor Cianciarulo y Florián Fernández Capello está, como siempre, lista para entregar todo en el escenario. Festejo por los 40 años de Los Fabulosos Cadillacs: la cita es el viernes 21 y lunes 24 a las 20:30; y el sábado 22, a las 20:00 horas, en el Auditorio Nacional. Costo del boleto: de los 549 a los 4,392 pesos.

Evento en CDMX. ı Foto: Especial.

12. Presentación editorial. Jardines en el cielo

Presentación del libro del ensayista, poeta y periodista cultural Armando González Torres. Jardines en el cielo (Editorial Ariel, 2025): viaje por las utopías, desde la creación del género (Tomás Moro) hasta las calamidades distópicas del siglo XX. Penetrante análisis de algunas de las quimeras humanas imposibles. Dilucidación de las franjas del desbordado imaginario del ser humano en el vislumbre de otros mundos.

Presentación a cargo de Roberto García Jurado, Julieta Lomelí Balver, José Antonio Lugo y el autor.

Dónde: Librería El Desastre. San Francisco 233. Del Valle. CDMX

Cuándo: sábado 22 de noviembre, 2025

Horario: 18:00 horas

Entrada libre

Evento en CDMX. ı Foto: Especial.

13. En tiempos del amor galante

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de la Coordinación Nacional de Música y Ópera, presentará el concierto En tiempos del amor galante, en el que el bajo barítono Arturo Rodríguez Torres y el pianista Armando Merino unirán su talento en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. El programa En tiempos del amor galante se compone de obras con más de 300 años de antigüedad que continúan en el gusto del público, entre ellas arias italianas y piezas de autores como Giordani, Bononcini, Caldara, Scarlatti, Fasolo, Carissimi, Durante y Marcello.

Las obras que interpretarán ambos concertistas son: Caro mio ben, de Giuseppe Giordani (1744-1798); Per la gloria d’adorarvi, de la ópera Griselda, de Giovanni Battista Bononcini (1672-1750); Sebben crudele, de la ópera La costanza in amor vince, de Antonio Caldara (1670-1736); Gia il sole dal Gange, de la ópera L’onestà negli amori, de Alessandro Scarlatti (1660-1725); O del mio dolce ardor, de la ópera Paride ed Elena, de Christoph Willibald Gluck (1714-1787); Ombra mai fu, de la ópera Jerjes, de Georg Friedrich Händel (1685-1759); y Cangia tue voglie, de La barchetta passaggiera, de Giovanni Battista Fasolo (1600-1666). Concluye la gala con Vittoria, mio core, de Giacomo Carissimi (1605-1672); Selve amiche y Alma del core, de Antonio Caldara; Danza, fanciulla gentile y Vergin, tutto amor, de Francesco Durante (1684-1755); Il mio bel foco, de Benedetto Marcello (1686-1739); y Pietà, Signore, de Alessandro Stradella (1643-1682).

Dónde: Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes

Boleto: 75 pesos

Evento en CDMX. ı Foto: Especial.

14. Presentación editorial. Los desastres de la guerra

Los invitamos este 22 de noviembre de 2025 a las 12:00 horas, a la presentación del libro Los desastres de la guerra del poeta Ivan Leroy Ayala. El acto tendrá lugar en el patio principal del Museo de la Ciudad de México, ubicado en Pino Suárez 30, Centro Histórico. La actividad presencial será de entrada libre y no se requiere registro.

Para Fundación Espacio Nancarrow O´Gorman la temática es de gran importancia dado el significado de los desastres bélicos que todo el siglo XX dejaron en múltiples generaciones de artistas, intelectuales y activistas incluidos Juan O´Gorman y Conlon Nancarrow, quienes tuvieron un contacto directo con la guerra y su posición hacia el final de sus vidas fue antitotalitarista haciendo del arte su medio de reflexión y alerta hacia tiempos cada vez más oscuros y confusos. Hoy la guerra es un tema vivo, que nos atemoriza y, también, nos llama a la acción para contrarrestar sus efectos en nuestra carne, nuestra memoria y el porvenir. Acompáñanos a senti-pensar la guerra desde la poesía, la memoria y la reflexión crítica.

Nos ofrecerán sus palabras las historiadoras de arte, Adriana Sandoval y Erandi Ávalos; el académico J. Rafael Mauleón, la editora L. Carolina Monroy y el poeta Andrés Cisneros de la Cruz; el evento concluirá con la intervención poética del autor y el músico León Ayala. El libro estará a la venta en simbólicos (100 pesos M.N).

Dónde: Museo de la Ciudad de México. Pino Suárez 30, Centro Histórico. CDMX. 12:00 horas. Entrada Libre.

Evento en CDMX. ı Foto: Especial.

