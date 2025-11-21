Tras rescate histórico, se monta La leyenda de Rudel

Después de dos años y medio de investigaciones, se hace un rescate histórico de la ópera La leyenda de Rudel, de Ricardo Castro, que se volverá a ver en el Palacio de Bellas Artes luego de este minucioso estudio basado en la partitura original que estaba en manos de los herederos del compositor mexicano. Será la producción con la que la Compañía Nacional de Ópera cerrará su temporada 2025.

“Revisamos los originales; los tenían los herederos de Ricardo Castro. Utilizamos la partitura vocal que se publicó en vida de Ricardo Castro en 1906”, compartió a La Razón Elena Kopylova, del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Musical Carlos Chávez (Cenidim).

El Dato: El elenco lo complementan Jennifer Velasco (Segolaine), Gabriela Flores (Condesa de Trípoli) y Ricardo López (Peregrino).

Por su parte, el director del Cenidim, Víctor Barrera García, añadió: “Es histórico. Es muy importante que todo el trabajo de investigación se traduzca en llegar a la escena, pero con los materiales que hemos trabajado con muchísima minucia, cotejando”.

Después de que se presente en Bellas Artes, se realizarán correcciones para la publicación editorial con el fin de que todos tengan acceso a ésta, incluso los estudiantes de música.

La leyenda de Rudel, que se presenta el 7, 9 y 11 de diciembre, sigue la historia del trovador y poeta medieval Jaufré Rudel, quien se enamora platónicamente de la condesa de Trípoli, por lo cual emprende un largo viaje para conocerla. A través de esta trama se explora el amor romántico y cómo éste puede trascender.

Para el director de escena venezolano, Rennier Piñero, el valor de esta ópera es “incalculable”, porque “el público puede dejarse llevar por una música con una belleza singular, muy apasionada. Hay toda una huella de esa influencia francesa, pero desde el punto de vista dramático es bonito ver la mirada de un latinoamericano ante una leyenda como Rudel. Está esa pasión latina al momento de abordar el arrojo del amor”.

El director de escena detalló a este diario que habrá un sistema de plataformas que permitirán recrear el castillo de la condesa, los ríos, entre otros lugares más. Esto se complementará con tecnología digital, a través de pantallas. Además, “la poesía de Rudel será el hilo conductor”.

El montaje se complementará con la participación del Taller Coreográfico de la UNAM, dirigido por Irina Marcano, que participará con 18 bailarines.

La leyenda de Rudel es protagonizada por el tenor Dante Alcalá, quien para este papel se acercó a la poesía de Rudel y a libros como Las cruzadas vistas por los árabes, de Amin Maalouf.

“La música en algunos pasajes resuena a Wagner; destaco también la belleza tan elaborada, porque como buen pianista y concertista, teniendo como antecedente la ópera de Atzimba, Ricardo Castro pudo enriquecer esta ópera de Rudel de una manera única”, dijo a La Razón Dante Alcalá.

El tenor resaltó que esta ópera puede resonar en el público actual, ya que es una apuesta “por este amor donde no hay condiciones”. Aplaudió el rescate de esta obra. “A veces creemos que todo son óperas de compositores alemanes, franceses, italianos; son hermosísimas, pero también tenemos compositores mexicanos”.

Durante las funciones de esta producción, con la dirección concertadora de Benoît Fromanger, se presentará un poema sinfónico de juventud de Ricardo Castro.

Partichela para corno inglés, resultado de la investigación del Cenidim. ı Foto: INBAL y Adriana Góchez

La leyenda de Rudel

Cuándo: 7, 9 y 11 de diciembre

Dónde: Sala Principal del Palacio

de Bellas Artes

Horarios: domingo 17:00 horas

y martes y jueves, 20:00 horas

Localidades: $1,000 (Luneta 1), $800 (Luneta 2), $600 (Anfiteatro bajo), $400 (Anfiteatro alto), $150 (Galería)

y $90 (Galería vista parcial)