Fiesta de Culturas Comunitarias 2025

Gran celebración en el Zócalo a las lenguas del país

La secretaria de Cultura federal, Claudia Curiel de Icaza, resaltó la importancia de reunir de manera creativa 25 lenguas de nuestro país

Participantes, el sábado en el Zócalo de la CDMX.
Participantes, el sábado en el Zócalo de la CDMX. Foto: Especial
Por:
La Razón Online

Con la participación de más de mil 500 infancias y juventudes de 26 estados del país, la noche del sábado se celebró la Fiesta de Culturas Comunitarias 2025 “Yoltlajtoli-Voces Vivas”, en la que se resaltó la fuerza viva de las lenguas originarias, a través de un poema colectivo inspirado en la Ceiba, símbolo del vínculo entre territorio, memoria y vida.

La secretaria de Cultura federal, Claudia Curiel de Icaza, resaltó la importancia de reunir de manera creativa 25 lenguas de nuestro país. “La pluriculturalidad sólo puede entenderse si nos acercamos a la musicalidad de las lenguas… Era muy importante refrendar a la lengua como una de las iniciativas más importantes, no sólo preservar, sino para que sigan siendo el presente y el futuro de este país”, dijo la funcionaria, quien estuvo acompañada por la jefa de Gobierno Clara Brugada.

TE RECOMENDAMOS:
Rita Segato, en una foto de archivo.
Presenta libro en la FIL Guadalajara

Rita Segato revela su voz poética en El camino de regreso