Gran celebración en el Zócalo a las lenguas del país

Con la participación de más de mil 500 infancias y juventudes de 26 estados del país, la noche del sábado se celebró la Fiesta de Culturas Comunitarias 2025 “Yoltlajtoli-Voces Vivas”, en la que se resaltó la fuerza viva de las lenguas originarias, a través de un poema colectivo inspirado en la Ceiba, símbolo del vínculo entre territorio, memoria y vida.

La secretaria de Cultura federal, Claudia Curiel de Icaza, resaltó la importancia de reunir de manera creativa 25 lenguas de nuestro país. “La pluriculturalidad sólo puede entenderse si nos acercamos a la musicalidad de las lenguas… Era muy importante refrendar a la lengua como una de las iniciativas más importantes, no sólo preservar, sino para que sigan siendo el presente y el futuro de este país”, dijo la funcionaria, quien estuvo acompañada por la jefa de Gobierno Clara Brugada.