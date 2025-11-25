Rita Segato revela su voz poética en El camino de regreso

Fue en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL Guadalajara) de 2024 donde la antropóloga argentina Rita Laura Segato, una de las pensadoras más destacadas del feminismo y una de las estudiosas más relevantes de la violencia de género, se reveló como poeta. En una charla cotidiana con Julia Santibáñez y Sara Uribe, les compartió que escribía poemas desde su juventud y, que, incluso, pensó que se dedicaría a eso, pero la vida la llevó por otros rumbos.

Julia Santibáñez, poeta y directora de Literatura y Fomento a la Lectura de la UNAM, se entusiasmó y le pidió leer algunos de sus textos. Cuando recibió los primeros 40 por correo y los leyó, encontró “una voz poética muy precisa, muy minuciosa, muy puntual”.

El Dato: otro libro de Rita Segato es La escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez:territorio, soberanía y crímenes de segundo estado.

Tras todo un proceso que implicó una evaluación y dictaminación en Literatura UNAM, se publica el primer poemario de Rita Laura Segato, El camino de regreso(Literatura UNAM, 2025), en el que, como dice la pensadora, “sale del clóset” para mostrar esta otra faceta. Se recopilan poemas que escribió desde 1974 hasta la actualidad, en los que está presente el exilio, el desarraigo, el éxodo, el amor, el desamor, la relación madre-hija y viceversa, con versos dedicados a su mamá y a su hija, además de injusticias.

“Es bien interesante que publique un primer libro de poesía a los más de 70 años cumplidos, porque se ve todo el desarrollo de su voz poética. En el primer libro de los que se compone este volumen, efectivamente tiene 23 años, es una voz muy juvenil, muy fresca, muy dolida porque está viviendo la brutal tortura en Argentina, todo su pueblo, está ella muy lacerada por todo lo que está ocurriendo.

”Pero luego va entrando a otras temáticas, desde la amorosa en esos primeros poemas y luego su rol como hija; hay poemas dedicados a su madre, pero también algunos poemas políticos”, compartió en entrevista con La Razón la poeta Julia Santibáñez.

40 poemas se incluyen; la autora los había guardado por décadas

En esos primeros años está presente una rabia sobre lo que ocurre en Argentina, pero también sobre lo que representa el desarraigo y la migración. “La lluvia /para los inmigrantes / tiene la significación de las flores que estarán naciendo / y muriendo / allá, en los jardines abandonados…”; “dejamos atrás sólo tridentes herrumbrados / y el pan áspero del campo. / Somos sobrevivientes…”. Son algunos versos de esos poemas.

Para Julia Santibáñez, la poesía de Rita Laura Segato es “muy contemporánea, porque no se quedó con la de sus 20 años; rompe por completo esa presentación poética, presenta completamente otra forma de decir las cosas. Eso es muy actual. La poesía que se está escribiendo hoy no mantiene formas del pasado, sino que está todo el tiempo experimentando, como la propia Rita lo hace. Descoloca la gramática, de repente mete portugués, el portuñón y el inglés”.

En El camino de regreso también está la conciencia social que ha distinguido a Rita Segato, quien hizo una amplia investigación sobre las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, además de hacer una profunda reflexión sobre el patriarcado y ha propuesto tipificar el femigenocidio. Un ejemplo es el poema “Coda y aprendizaje”, que dedica a Zoilamérica Ortega Murillo Narváez Sandino, hija de Rosario Murillo, actual copresidenta de Nicaragua, y quien acusó a Daniel Ortega, su padrastro y ahora presidente de aquel país, de haber abusado sexualmente de ella desde su infancia.

“Porque la vergüenza ya es / una señora desconocida, / una madre desconocida. / Y ahora—’El violador eres tú’”, dice parte de este poema que se convierte en la voz de muchas mujeres.

“Es un punto de quiebre importante en la poética de Rita, porque efectivamente, en ese poema, se fusionan la mirada antropológica, la crítica política, la observación muy aguda de quien sabe leer sus tiempos y, al mismo tiempo, la poeta que quiere a esta persona, que no sabe muy bien con qué palabras decir lo que está viviendo, lo que está sufriendo. De hecho, el último poema del libro tiene que ver con la soberanía sobre los recursos de la tierra aún yacentes en nuestra América. A lo largo y ancho de todo el libro está su conciencia americana”, resaltó.

Julia Santibáñez también reconoció que en El camino de regreso, que se presentará en la FIL Guadalajara el próximo 1 de diciembre, también hay mucha ternura, y de alguna forma, también permite vislumbrar que en medio de todo lo que ha tenido que investigar, Rita Segato encontró un refugio en la poesía.

“Hay una ternura enorme, una gran ternura como madre; ya tiene dos hijos y les dedica algunos poemas; uno es a su hija, en el que reconoce errores de la maternidad. Es contrastante, esta mujer que ha visto tanto mal, tanta crueldad, de pronto con una blandura de corazón, con una terneza tan insospechada”, resaltó la directora de Literatura y Fomento a la Lectura de la UNAM.

También reconoció que es un “gran privilegio poder publicar los poemas de Rita Segato, un personaje tan conocido y que ha sido tan trascendente para el feminismo en Hispanoamérica; conocerle también estas entretelas tan abrazables”.

Presentación

Cuándo: 1 de diciembre

Dónde: Salón Juan Rulfo, Expo Guadalajara

Hora: 18:00 horas

El camino de regreso. autora: Rita Laura Segato ı Foto: Especial

El camino de regreso

Autora: Rita Laura Segato

Género: Poesía

Editorial:

Literatura UNAM

Año: 2025