Antología presenta un recorrido por la poesía actual de América Latina

Un recorrido por la poesía actual de América Latina es lo que ofrece la antología Poesía 01 2025, que inaugura una nueva colección en Literatura UNAM y que reúne a 27 autores de nueve países: México, Venezuela, Cuba, República Dominicana, Colombia, Perú, Chile, Uruguay y Argentina. Un libro que se presenta como una suerte de revelación ante los lectores al incluir a quienes están creando una obra significativa, pero hasta ahora no han traspasado las fronteras de toda la región, y por lo tanto, no han sido tan leídos.

El libro, compilado por la poeta Myriam Moscona, está pensado como una especie de pirámide en la que hay una figura central por cada país y en la base están dos autores jóvenes; por ejemplo, el apartado dedicado a México lo encabeza Coral Bracho, quien compartió para esta antología poemas inéditos, y también se encuentran textos de Elisa Díaz Castelo y Emiliano Álvarez. En la sección dedicada a Chile, se inicia con Raúl Zurita y se complementa con Gladys González y Milagros Abalo; en Argentina, el centro es María Negroni, pero también están Elena Anníbali y Denise León.

Coral Bracho encabeza el apartado de México ı Foto: David Patricio/Especial

“Los hallazgos fueron múltiples. Conocía muy bien a los poetas mexicanos, la obra de las dos poetas argentinas que están incluidas como jóvenes, pero no conocía a las chilenas y me parecen de lo mejor de esta antología (Gladys González y Milagros Abalo); son espléndidas. Desconocía al poeta uruguayo (Fabián Severo), quien me parece extraordinario porque trenza una especie de lengua, entre portuñol e inventada por él mismo y, entonces, le surge un temperamento interesantísimo. También descubrí todos los juegos de espejo que se dan no sólo entre la voz central de un país en específico hacia sus poetas jóvenes, sino también de una forma horizontal y muchas veces entre poetas que no se conocen. Por ejemplo, una poeta peruana y uno dominicano comparten una cierta mirada sobre la cotidianidad o sobre la familia”, explicó Myriam Moscona, en entrevista con La Razón.

El Dato: Los poetas José Kozer de Cuba y Andrea Cote de Colombia, también son parte del libro.

La también poeta compartió que cuando la invitaron a hacer esta antología, se propuso incluir poesía latinoamericana, pero no con los autores que ya son grandes clásicos, sino con voces jóvenes que dieran cuenta de lo que se está escribiendo en la región.

“Hay un tono conversacional en mucha de la obra reunida en esta antología entre los jóvenes, pero también vas a encontrar poemas más figurativos y otros más abstractos, otros más atados a una poesía de lenguaje, otros con un lenguaje más coloquial. Entre las mujeres también veo una voz muy crítica, también una voz harta; también veo muchas agujas en el sistema familiar con un aspecto crítico, como con Milagros Abalo”, detalló la escritora.

Denise León aporta poesía argentina. ı Foto: David Patricio/Especial

De Milagros Abalo, por ejemplo, se incluyen los poemas “Familias decorosas”, que cuestiona la homofobia dentro del núcleo familiar y la educación en colegios católicos; o “Dando vueltas”, sobre la rabia acumulada. Mientras que de Uruguay, de Fabián Severo está el texto inédito “Palabras torcidas” (Asvés / toy sembrando la tristeza / que había en mi tierra / y las palabras van saliendo / una / arriba / de / otra / intreveradas…), por mencionar alguno.

Myriam Moscona compartió que en el caso de Uruguay optó por Circe Maia como figura central, porque es una autora que ha comenzado a ser revalorada.

“ De Uruguay puse como voz central a una poeta muy mayor, Circe Maia, que en estos momentos está siendo revalorada en su propio país y, por ende, en América Latina también lentamente. Me hubiera encantado poner a Eduardo Milán, cuya poesía tal vez me sea incluso más atractiva, pero ya ha tenido mucha más difusión y tal vez hasta más influencia. Entonces, me pareció atractivo poner en esta antología a una voz importante que fuera menos conocida por el gran público lector de poesía”, contó.

Myriam Moscona dijo que no fue una guía procurar tener el mismo número de poetas mujeres y hombres, pero el hecho de que haya casi el mismo número de autoras en la antología habla de que “las mujeres en las generaciones jóvenes vienen rompiendo puertas, pero arriba de la pirámide (en las figuras centrales), no ocurre así y tampoco me opuse. Simplemente fui una observadora de eso”, aseguró sobre la antología Poesía 01 2025 que se presenta este sábado a las 17:00 h en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

Presentación del libro

Cuándo: 29 de noviembre

Dónde: Salón A Expo Guadalajara

Horario: 17:00 horas

Poesía 01 2025

Autores: varios

Compiladora y concepto: Myriam Moscona

Editorial: Literatura UNAM

Año: 2025