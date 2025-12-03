Enoja a Taibo II que insistan en falta de mujeres en colección

El director del FCE, ayer en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

UN MOMENTO controversial se vivió ayer en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL Guadalajara), cuando Paco Ignacio Taibo II, director del Fondo de Cultura Económica (FCE) se enfrascó en una discusión con una periodista, quien le cuestionó por qué no se incluyeron a más mujeres en la colección 25 para el 25 que se distribuirá por Latinoamérica de manera gratuita.

“Perdón, ¿tú quieres hacer la colección del boom con cuota? ¿Esa es tu intención, tu interés, tu pasión como lectora?”, le dijo Taibo II a la periodista de El País, quien le preguntó si faltó incluir a más mujeres.

Ante tal respuesta del funcionario, la reportera respondió: “Yo soy periodista y hago preguntas”, pero Taibo II, visiblemente molesto, le comentó: “Por eso, pero entre gitanos no nos leemos las manos. Tú quieres hacer una colección que vaya a atacar el gran fenómeno de la pérdida de lectura del gran momento de la literatura latinoamericana del siglo XX, ¿la quieres hacer con cuota?”.

El Tip: El pasado 28 de octubre activistas y escritoras realizaron un mitin afuera del FCE para exigir la renuncia de Paco Ignacio Taibo II.

Al inicio, había respondido a la periodista que consideraba que no hacían falta mujeres en la colección en la que hay siete autoras y 20 escritores.

“Si a ti te digo: ‘hazte una colección del boom’, ¿qué te viene a la cabeza? Vargas Llosa, Cortázar, García Márquez, Onetti, Benedetti”, dijo Taibo II en un intento por salir del paso.

Sin embargo, la periodista le comentó que podría haberse incluido a Elena Garro y Rosario Castellanos. De la primera argumentó que ya se había publicado en la colección 21 para el 21, pero ella le reviró que Amparo Dávila también y fue incluida ahora.

“Quizás porque Amparo Dávila nunca había tenido la difusión que puede tener como autora en México. Pero la respuesta es obvia, el eje era el boom y un poco después; eso te daba una colección no masculina, sino una colección representada mayoritariamente por autores”, expresó Taibo II, aunque en la colección hay escritores que no son del boom, como Fabrizio Mejía.

También se le preguntó que si en la lista previa de 100 autores que tenía contemplado había más mujeres, pero respondió que no se acordaba. “Sé que algunas desaparecieron en el camino por razones muy extrañas”.