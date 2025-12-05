En febrero, fin de mudanza de obras a Bodega de Arte

PARA FEBRERO de 2026 se prevé terminar ahora sí la mudanza a la Bodega Nacional de Arte de las 64 mil obras de los acervos de los museos del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), aseguró ayer tras una conferencia Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura federal.

Del Proyecto Chapultepec, Naturaleza y Cultura son las obras que más han demorado. Se han recorrido las fechas de apertura más de una vez, pues por lo menos este 2025 la secretaria había dicho que abriría en septiembre pasado y luego comentó que para finales de este año.

“Son 64 mil obras las que estamos mudando y estamos a finales de febrero ya con todas en la bodega”, dijo Curiel de Icaza.

Explicó que el retraso de las obras se debió a las lluvias atípicas que hubo en la Ciudad de México, lo cual también explicó a La Razón Alejandra de la Paz, directora del INBAL, en octubre pasado, pues incluso en algunos espacios detectaron goteras.

“No quisimos arriesgar un acervo tan delicado en medio de las lluvias hasta no tener garantías y lo retrasamos. A partir de ahora, a finales del año se pasa el Cencropam, que es la primera mudanza, y ya empezamos a hacer la entrega de la obra a corto y mediano plazo”, explicó.

Con la entrega de la Bodega Nacional de Arte estarían completas las obras del Proyecto Chapultepec, cuyos recursos para su mantenimiento anual están asegurados, prometió Curiel de Icaza.

¿Cuánto se requerirá anualmente para el mantenimiento de lo que comprende el Proyecto Chapultepec?, se le preguntó y respondió: “Lo estamos proyectando, depende, pero está garantizado”.

Sobre el presupuesto destinado al Ramo 48, Cultura, que será de 15 mil 082 millones 889 mil 146 pesos, confió en que haya ampliaciones presupuestales.

“Arrancamos de un piso y se va aumentando en función del Plan Michoacán, de las necesidades de las escuelas, de las obras de proyectos prioritarios. No hay una reducción”, comentó.