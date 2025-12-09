Banamex alista magna exposición de barro y cerámica

Una magna exposición dedicada al barro y la cerámica que recorrerá desde 1900 hasta la actualidad, bajo la curaduría de la reconocida Ana Elena Mallet; y una gran muestra que revisará el acervo de Banamex en el Museo Cabañas son algunas de las apuestas para 2026 del Banco Nacional de México, adelantó ayer Natalia Pollak, directora de Patrimonio y Fomento Cultural Banamex.

“Tenemos varios proyectos expositivos, pero voy a mencionar los más destacados. El primero es una magna exposición sobre barro y cerámica, que reúne desde 1900 hasta ahorita lo más destacado de las tradiciones artísticas del barro y hasta las nuevas manifestaciones que tienen que ver con nuevos procesos, técnicas y diseño.

El Dato: Más de un millón y medio de visitantes en las exhibiciones registró Fomento Cultural Banamex. Además se organizaron más de cuatro mil actividades.

“Es una gran exposición en donde participan artistas, artesanos y diseñadores”, detalló Natalia Pollak.

De la muestra en el Museo Cabañas de Guadalajara, Jalisco, compartió que será una revisión de la vasta colección que tiene Banamex.

“La exposición es una curaduría hecha desde casa, desde Fomento Cultural Banamex. Es destacar lo más importante de la colección con una lectura que tiene que ver con lo multicultural, con diferentes manifestaciones, con territorio, con diferentes técnicas. Es un recorrido histórico que te da cuenta de la variedad y la diversidad de propuestas plásticas en nuestro país”, compartió.

60 exposiciones en nueve estados presentó Fomento Cultural Banamex en 2025

De cara al Mundial de Futbol 2026, comentó que se lanzó la convocatoria Copa de Arte Popular Banamex para celebrar la pasión por este deporte y las tradiciones mexicanas. Tendrá una bolsa de un millón 980 pesos repartidos en 38 premios. Los ganadores realizarán itinerancias en la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Además, el concurso fotográfico El México de los Mexicanos estará enfocado en la justa.

“Vamos a hacer pequeñas itinerancias en diferentes puntos del país y en sucursales de la Ciudad de México, en donde vamos a seleccionar fotografías que tengan que ver con el futbol en el marco del Mundial”, dijo.

300 mil personas acudieron a la exhibición dedicada a Miguel Covarrubias

Natalia Pollak, quien recientemente asumió la dirección de Patrimonio Cultural Banamex, luego de que Cándida Fernández de Calderón estuviera al frente por 33 años, delineó también algunos de sus principales ejes de trabajo, entre ellos, acercar a los públicos jóvenes a través de propuestas curatoriales que le hablen al contexto actual y que hagan cruces entre disciplinas.

“Un reto es empezar a vincularnos más con la comunidad artística local y con los jóvenes”, dijo.

Asimismo, señaló que harán curadurías “que tienen que ver con continuar las retrospectivas de artistas, seguir con exposiciones monográficas, pero con una mirada muy contemporánea. También tener museografías que te permitan tener recorridos más dinámicos y que sean mucho más provocativos”.

Para lograrlo, compartió que prevén invitar a artistas contemporáneos que hagan las curadurías o abordar las exposiciones históricas con una mirada contemporánea.

También compartió que otro de los planes es la digitalización del acervo y del archivo histórico que conservan, un proyecto que apenas inició y constará de diversas etapas.

“Estamos pensando en temas de digitalización del acervo y, por supuesto, del archivo histórico, que es muy importante. Ya hemos empezado con la parte de digitalización y catalogación”, explicó.

Finalmente, sobre la magna exposición dedicada a Francisco Toledo y en la que desde años atrás se trabaja, comentó que el proyecto sigue en pie y se tiene previsto para 2028.

“Estoy retomando todo el tema de investigación. Estoy en conversaciones con mi colega de MUAC, Tatiana Cuevas, para ver de qué manera podemos colaborar y que el proyecto expositivo se pueda ver en ambas sedes, tanto en el Palacio de Iturbide como en el Museo de Arte Contemporáneo de la UNAM”, dijo.

Acervo sigue completo, no hay letras chiquitas

A un año de que se separó Citi y una vez que se anunció que el empresario Fernando Chico Pardo adquirirá 25 por ciento de las acciones, Banamex trabajará de forma independiente y mantendrá intacto su patrimonio cultural y su colección de arte. “Continúa completito, sin comas, sin letras chiquitas, sin asteriscos”, aseguró ayer Manuel Romo, director general de Banamex.

“Desde el primer momento dijimos que el patrimonio cultural, los fomentos culturales y sociales, la colección, los edificios, absolutamente todo lo que era parte del patrimonio cultural se quedaba de lado de Banamex. Las seis casas coloniales, la maravillosa colección de arte, todos los edificios son de Banamex y están protegidos por los estatutos del grupo financiero y del banco. No es un tema nada más de decisión de negocio”, expresó el director.

Sobre la adquisición de obras en los últimos años, Andrés Albo, director de Compromiso Social de Banamex, dijo que en el periodo que estuvieron con Citi compraron 25 obras, de las cuales, alrededor de 14 o 15, fueron repatriadas.