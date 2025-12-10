“Clausuran” Parque Aztlán y exigen transparencia

Habitantes de Xochimilco clausuraron ayer de manera simbólica el Parque Aztlán para insistir en sus exigencias de que no se trasladen las obras del Museo Dolores Olmedo, entre ellas, las de Frida Kahlo y Diego Rivera. Alrededor de las 11:00 horas protestaron con lonas y pancartas que decían: “Museo Dolores Olmedo en Xochimilco, no en el Parque Aztlán en Chapultepec”.

Durante su manifestación resaltaron que, a diferencia de meses atrás, ya no se encuentran los renders con los que se anunciaba el nuevo Museo Dolores Olmedo; pero, como han tenido poca claridad, seguirán insistiendo en sus demandas.

El Tip: En febrero, Sergio Haua, director del parque, dijo que tenían los permisos de construcción.

“Este acto simbólico pretende decir a la Ciudad de México, al país, que no debe hacerse el traslado del Museo Dolores Olmedo al Parque Aztlán. Permaneceremos en pie de lucha. No nos vamos a detener hasta lograr que se haga la cancelación definitiva, por escrito y de manera pública, del proyecto de trasladar el museo a Az-tlán. No vamos a parar hasta que se dé la reapertura del museo en su sede original”, expresó Juan González Romero, integrante del Colectivo Ciudadano Defendamos el Museo Dolores Olmedo.

Hasta el momento, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) les ha informado que no hay notificación de ningún traslado de obras, aunque las autoridades del museo no han sido claras para negar que siga en pie o no el plan de llevar parte de la colección al inmueble que se proyectaba.

“Respecto al traslado del acervo al Parque Aztlán, se precisa que el INBAL no ha sido notificado de ningún movimiento de las obras que cuentan con declaratoria de monumento artístico y que forman parte del acervo del Museo Dolores Olmedo”, les informaron el pasado 13 de octubre.

Por otro lado, Juan González Romero dio a conocer que la queja que interpusieron ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos sigue en curso. “Ayer una comisión del colectivo se reunió con la institución. Nos informaron que están integrando, recabando información y que hicieron una visita al Museo Dolores Olmedo”, detalló.