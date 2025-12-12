Distinguen novela sobre la desconexión emocional

EMILIANO PÉREZ Grovas Zapiain fue galardonado ayer con el Premio Mauricio Achar / Random House por Demasiado al norte, “una novela que muestra la extranjería del mundo y el malestar social de la desconexión emocional del individuo en la actualidad”, destacó el jurado.

También resaltó que la obra “tiene un manejo sólido del narrador poco fiable y una voz convincente que se acerca a un padecimiento mental no enunciado”.

El jurado integrado por los escritores Brenda Navarro, Sylvia Aguilar Zéleny y Julián Herbert; además de Francisco Goñi —representante de Librerías Gandhi— y el editor Andrés Ramírez —representante de Penguin Random House Grupo Editorial México— dijo que es un libro que “explora las figuras de la enfermedad a través de lo genealógico, cuya atmósfera utiliza el frío y la impersonalidad arquitectónica como catalizadores de un humor absurdo”.

El Dato: Otros galardonados han sido Alejandro Carrillo, Adiós a Dylan (2016), y Luisa Reyes Retana, Arde Josefina (2017).

La novela de Pérez Grovas Zapiain, quien la envióbajo el seudónimo de “Ignacio Rivero” fue elegida entre 143 manuscritos participantes.

La escritora Brenda Navarro señaló que este reconocimiento busca ofrecer a los lectores “la promesa de un libro que sea capaz de encontrar dónde pone el dedo en la llaga”.

Además, externó que la novela ganadora en esta edición “invita a mirar este mal que nos ata como sociedad actualmente, la extranjería en nuestro propio hogar”.

Mientras que el escritor Julián Herbert comentó que uno de los objetivos de este galardón literario ha sido siempre “buscar no lo que está establecido en la literatura contemporánea, sino hacia dónde apuesta la literatura contemporánea”.

Grovas Zapiain compartió que concebir esta novela le llevó tres años y medio. Contó que fue como un recorrido de varios “altibajos”.

Explicó que quiso contar la historia de un personaje que busca algo qué hacer, para desde ahí abordar experiencias relacionadas con la neurodivergencia no diagnosticada. Se prevé que el libro circule el próximo mes de junio de 2026.