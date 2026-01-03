Anuario: Muerte de Vargas Llosa enlutó a las letras en el mundo

La muerte del ensayista, narrador, articulista, académico y conferencista Mario Vargas Llosa (Arequipa, Perú, 28 de marzo, 1936-Lima, Perú, 13 de abril, 2025) causó impacto internacional: aquel domingo plomizo del 13 de abril del 2025, la literatura hispanoamericana perdía a uno de sus grandes exponentes.

El Dato: EL PASADO 14 de octubre, en Arequipa, Perú, se presentó el Diccionario Mario Vargas Llosa, un recorrido de la A a la Z por su obra.

Transcendental fabulador contemporáneo de trayectoria marcada por numerosos reconocimientos: Premio Nobel de Literatura 2010, Premio Cervantes 1994 —el galardón literario más importante en la lengua española—, premios Príncipe de Asturias de las Letras 1986, Biblioteca Breve 1962, Rómulo Gallegos 1967 y Planeta 1993, entre otros. Al lado de Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, José Donoso y Carlos Fuentes, es una de las figuras cardinales del boom latinoamericano.

Reacciones de condolencias se hicieron palmarias en declaraciones de personalidades políticas: la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reconoció su “grandeza literaria por encima de nuestras diferencias políticas”; el mandatario de Francia, Emmanuel Macron, lo estimó como un “genio de las letras”; los reyes de España lamentaron el fallecimiento de un “hombre defensor de la libertad”; y la Academia Francesa resintió la pérdida de un “ilustrado enamorado de la palabra”.

Instituciones culturales de varias naciones le rindieron tributo: la Comunidad de Madrid anunció que le otorgaría póstumamente la Medalla Internacional de las Artes; el Instituto Cervantes anunció la creación en su honor de un Diccionario Vargas Llosa; la Universidad Nacional Autónoma de México suscribió una agenda de homenajes académicos en el análisis y proyección de su legado; la Fundación Gabo resaltó su defensa de la libertad; varias universidades de países latinoamericanos reconocieron su aporte en los estudios literarios iberoamericanos.

Importantes medios de comunicación reportaron su defunción en primeras planas: The New York Times y CNN en Español destacaron su jerarquía literaria y política; varios críticos colaboradores de suplementos literarios lo describían como el “último escritor del Boom Latinoamericano” y rememoraban su capacidad para dilucidar con juicio crítico “la cartografía de las estructuras del poder”.

La obra del autor de Los cachorros ha sido calificada como universal con franjas axiomáticas en la crónica de la literatura hispanoamericana por su habilidad en la edificación de narraciones complejas trazadas en configuraciones emocionales de gran fuerza en que resalta un afán crítico de los elementos más representativos de la sociedad a través de un compromiso incondicional con la emancipación individual frente a los prejuicios conservadores y los aciagos fanatismos históricos. Los valores de los textos de Vargas Llosa trascienden fronteras: activo representante de la tradición literaria europea, supo entretejer variadas trazas latinoamericanas en novelas como Conversación en la catedral o La casa verde, las cuales reflejan esa fusión determinante, que revitalizó la narrativa en español.

Todo inició con la publicación de La ciudad y los perros en 1963: muestrario de un desbordado imaginario bajo novedosos acentos de fascinante estilo de una primera novela que se convirtió en referente inevitable.

Crítico literario y articulista polémico en la presentación de reflexiones agudas sobre circunstancias apremiantes del entorno social, cultural y político de Latinoamérica, Europa y Estados Unidos.

La contribución de Mario Vargas Llosa subsistirá en cada página que escribió y en la evocación de quienes lo seguiremos leyendo.