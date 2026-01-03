Anuario: Se organizaron para rescatar el Dolores Olmedo

FUE EL PASADO mes de julio cuando vecinos de Xochimilco y sus alrededores se organizaron para exigir la reapertura del Museo Dolores Olmedo, que en 2025 cumplió cinco años cerrado. Además de pedir que se conserve el acervo completo del recinto que alberga obras de Frida Kahlo, Diego Rivera, Angelina Beloff y Pablo O’Higgins, entre otras.

Aquel domingo 6 de julio se plantaron afuera del Museo Dolores Olmedo y recordaron lo que ha aportado a sus vidas este recinto, desde la posibilidad de admirar obras de artistas mexicanos de talla internacional hasta disfrutar de talleres.

El Tip: INTEGRANTES del colectivo realizaron un mitin afuera del Congreso de la Ciudad de México para exigir su intervención.

Entre consignas como “Quiero mi museo”, “Dolores dijo aquí” y “Exigimos la reapertura del museo en su sede original, en Xochimilco”, nació el colectivo En defensa del Museo Dolores Olmedo, que ha realizado distintas acciones, desde pedir transparencia sobre el estado de las obras ante la Presidencia, la Jefatura del Gobierno de la Ciudad de México y la alcaldía Xochimilco, hasta interponer una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por la violación a sus derechos culturales.

Sus reclamos se derivan de la serie de información que se ha dado a conocer sobre el nuevo Museo Dolores Olmedo en el Parque Aztlán, por la entonces jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y por las declaraciones del director de dicho espacio ubicado en Chapultepec, Sergio Haua, quien dijo que quería todas las obras de Frida Kahlo en el inmueble proyectado.

Debido a la presión que han ejercido, el Museo Dolores Olmedo se vio obligado a publicar un desplegado en el que aseguraba que reabrirán en 2026 y se “negó cualquier incumplimiento de la voluntad de su fundadora o fragmentación indebida del acervo”.