Agatha Christie, 50 años sin la Dama del Crimen

La escritora británica Agatha Christie (Torquay, 15 de septiembre de 1890-Wallingford, 12 de enero de 1976) es conocida en los espacios literarios como la Dama del Crimen: hoy la recordamos en el 50 aniversario de su fallecimiento. La autora más publicada de todos los tiempos, superada por la Biblia y Shakespeare, con un récord de 78 novelas, 154 relatos cortos, 20 obras de teatro, tres poemas, dos autobiografías y seis ‘novelas románticas’ dadas a conocer con el seudónimo de Mary Westmacott: ventas en todo el mundo de más de cuatro mil millones de ejemplares.

El misterioso caso de Styles ı Foto: Especial

Se inicia en el oficio literario mientras trabajaba en un hospital durante la Primera Guerra Mundial: en 1920 debuta con El misterioso caso de Styles (primera aparición del legendario, fastidioso y encantador detective belga Hércules Poirot: protagonista después de 33 relatos policiales). La fama le llega con El asesinato de Roger Ackroyd (1926) —votada como la Mejor Novela Negra por el Consejo de Escritores Británicos— y concibe a la ingeniosa y sagaz Miss Marple (personificación de una típica dama inglesa conocedora de la naturaleza humana, suerte de alter ego) en Muerte en la vicaría (1930). Se dice que los viajes que hizo con su segundo esposo, el arqueólogo Max Mallowan, en expediciones por lugares exóticos del mundo inspiraron muchos de los escenarios de sus cuentos policiacos y detectivescos.

Diez negritos. Y no quedó Ninguno ı Foto: Especial

Nombrada en 1961 como integrante de la Real Sociedad de Literatura en Inglaterra, en 1971 es condecorada con el título de Dama de la Orden del Imperio Británico. Destaca en su escritura la aguda observación de las costumbres anglosajonas en el despliegue de gestos de personajes de categórica y, asimismo, recóndita estructura psicológica que atrapa al lector.

El Tip. El universo se expande con Agatha Christie: Las siete esferas, una miniserie que llegará a Nefflix este 15 de enero.

Asesinato en el Orient Express ı Foto: Especial

“Los mejores crímenes para mis novelas se me han ocurrido fregando platos. Fregar los platos convierte a cualquiera en un maniaco homicida de categoría”, manifestaba con frecuencia esta señora de tranquila apariencia y mirada penetrante que tuvo, según ella misma, una infancia muy feliz, y creció rodeada de mujeres fuertes e independientes. “Fue mi madre la que influyó profundamente en mi escritura: ella tenía poderes y percepciones extrasensoriales; concibo mis escenarios criminales bajo el retumbo de sus dictados”, manifestó la autora de Diez negritos. Y no quedó ninguno (1939), considerada como su obra cumbre, la cual ha sido aclamada por millones de lectores en el planeta.

El misterio de la guía de los ferrocarriles ı Foto: Especial

Empecemos reseñando brevemente Diez negritos, la novela de misterio más vendida de todos los tiempos: 10 personas que no se han visto nunca son invitadas por un huésped desconocido a pasar unos días de vacaciones en una lujosa mansión ubicada en una isla de la costa inglesa. Durante la cena, una inesperada grabación revelará que cada uno de ellos disimula algo y ha cometido un crimen. Detona la tensión cuando aparece el cuerpo sin vida de uno de los convidados: el asesino está entre ellos, se prepara para actuar de nueva cuenta. Una vieja canción infantil escolta melódicamente el enigma de la creciente pesadilla. “La historia más increíble y redonda de la Dama del Crimen”, señaló en 1940 el Daily Herald.

Muerte en el Nilo ı Foto: Especial

Destaca también, Muerte en el Nilo (1937): el detective Hércules Poirot en una novela que nace de la experiencia de Christie mientras vivió en Egipto. La tensión entre los pasajeros de un crucero florece cuando un triángulo amoroso se convierte en el centro de atención de todos los excursionistas a bordo. Historia de coartada ingeniosa en un desborde imaginativo de perspicaz configuración narrativa.

Imposible olvidar Asesinato en el Orient Express (1934), Muerte en Mesopotamia (1936), Cita con la muerte (1938), El misterio de Pale Horse (1961) o Un crimen dormido (1976): libros de lectura adictiva. Las crónicas informan que su obra teatral La ratonera (1952) se mantuvo en cartelera en Londres durante más de 20 años: Agatha Christie tiene el don de hechizar a quien se asome a sus historias. Cincuenta años después de su desaparición física, la producción de series, películas y videojuegos basados en su obra no cesa.

El Dato: Su obra de teatro La ratonera ha tenido diversas versiones, entre las que destaca la protagonizada por el británico Richard Attenborough, como el sargento Trotter.

“Fui muy tímida y retraída en mi infancia, rechacé jugar con muñecas y me inventaba amigos imaginarios, de esos actos primigenios nacen todos los personajes de mis novelas”, confesó muchas veces la Dama del Crimen, quien nos legó novelas pilares de la literatura de misterio, que sorprenden por sus tramas sagaces, giros insospechados y personajes detectivescos inolvidables.