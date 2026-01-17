New York Jazz All Stars 2026, en el Esperanza Iris

El Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, en foto de archivo.

LA SECRETARÍA de Cultura de la Ciudad de México, en colaboración con DeQuinta Producciones y Jazz Lincoln Center de Nueva York, dieron a conocer ayer en conferencia de prensa en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris el programa de conciertos del Ciclo New York Jazz All Stars 2026.

La secretaria de Cultura de la CDMX, Ana Francis Mor, expresó: “Este ciclo es un proyecto de largo aliento que marcará el inicio de la programación 2026 del Sistema de Teatros de la capital, lo cual reafirma el compromiso institucional con la excelencia artística, la oferta internacional, la formación de públicos y el desarrollo cultural”.

El Tip: Los conciertos mensuales se realizarán del 14 de marzo al 21 de noviembre. El costo va de 600 a 1,200 pesos mexicanos.

Por su parte, Eugenio Elías, programador musical del ciclo, manifestó que “a diferencia de eventos aislados, estos conciertos dan fe de un modelo de eventos continuos integrados de galas jazzísticas con figuras de primera línea acreditadas internacionalmente y clases magistrales mensuales que permiten abordar con profundidad la diversidad estilística del jazz contemporáneo y fortalecer el gusto y la pasión del público”.

El Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, recinto emblemático del Centro Histórico, será la sede de esta cartelera jazzística con el objetivo de consolidarse como un espacio de encuentro musical para los amantes del jazz en la conformación de espectadores con sentido crítico.

“El componente social y educativo del ciclo es fundamental en la conjunción de clases magistrales y conferencia gratuitas dirigidas a estudiantes, músicos y público en general. Estas actividades además de enriquecer la experiencia del espectador y la creación de nuevas audiencias, propician un espacio de intercambio y fortalecen los procesos formativos de estudiantes y músicos”, concluyó Maribel Torre, directora de DeQuinta Producciones.

El cartel del Ciclo New York Jazz All Stars 2026 incluye al pianista Gerald Clayton/Trío; la saxofonista Sara Hanahan/Quartet; el trompetista Etienne Charles/Quartet; la vocalista Shenel Johns/Quartet; la saxofonista Alexa Tarantino/Quartet; la saxofonista Melissa Aldana/Quartet; y del pianista y compositor Christian Sands/Quartet.