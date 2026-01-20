Fotografía y futbol, en la sexta edición de BADA México

BADA MÉXICO, feria que se llevará a cabo del 5 al 8 de febrero próximo en Campo Marte, será parte de la Semana del Arte de la Ciudad de México. Con la participación de 200 artistas de distintos países de América Latina y Europa, la presencia de la fotógrafa Lourdes Almeida como artista invitada, así como exposiciones alusivas al futbol en plena fiebre mundialista, serán parte de las actividades del encuentro artístico.

En conferencia de prensa, los organizadores de esta feria, que se caracteriza por ser una plataforma donde los artistas promueven la venta de sus propias obras, destacaron que esta sexta edición mantendrá su esencia de facilitar el encuentro entre el artista y el público. “Desde el principio supimos que nadie habla mejor de la obra que el propio artista y que el artista completa su obra con la mirada del otro. Ese encuentro relajado donde pasan tantas cosas en la feria es el verdadero tesoro de BADA. Es el espacio donde los artistas que han trabajado durante todo un año o varios años de manera solitaria encuentran la manera de hablar de su obra, de comunicarse, sin intermediarios”, sostuvo Ana Spinetto, directora general y creadora del encuentro.

El Dato: Este año la feria presentará su primera subasta de arte, en colaboración con Pop Up Subastas, el próximo 6 de febrero.

Fundadora de esta Feria de Arte Directo de Artista hace 20 años en Argentina, Spinetto celebró que este encuentro esté consolidándose ahora en México. “Empezamos en Buenos Aires y no imaginé que iba a terminar dando vueltas por el mundo. Me emociona cumplir esta edición 20 en México, que ha sido una casa generosa para BADA”, dijo.

Presentado por Banco Azteca, el encuentro incluirá la exposición Arte Fútbol, una selección de obras, entre pintura, fotografía y esculturas, que abordan dicho deporte como una de las experiencias culturales más cotidianas.

En este 2026 que México será sede de la Copa Mundial de Futbol, BADA también presentará una exposición de carteles del Mundial México 1986, curada por Lourdes Almeida. Incluirá 13 carteles realizados por diseñadores gráficos, fotógrafos y artistas como Vicente Rojo.

La fotógrafa Lourdes Almeida agradeció la oportunidad de ser la invitada especial este año porque se pone el foco en la fotografía, una expresión de la que en el país existe poco coleccionismo.

También destacó que BADA apueste por “crear comunidad”, como su lema lo indica. “Crear comunidad de personas que somos creativas en la cocina, en la fotografía, en la pintura, escultura, estamos tratando de decir cosas para que no se pudran acá dentro, estamos tratando de transmitir emociones”, concluyó.