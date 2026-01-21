Feria Material abre nuevo capítulo en Maravilla Studios

En su duodécima edición, que se llevará a cabo del 5 al 8 de febrero, la Feria Material abre un nuevo capítulo al estrenar sede en la colonia Atlampa, al norte de la alcaldía Cuauhtémoc. Maravilla Studios, un inmueble centenario que fue fábrica de aceites, será el espacio donde este encuentro de arte reunirá a 76 expositores provenientes de 21 países y 38 ciudades.

Tras varios años en Expo Reforma, la nueva ubicación permitirá a la feria ampliar su programa artístico y ofrecer experiencias con distintos públicos, como las infancias. “Hemos hecho la feria en muchas sedes y cada cambio nos ha obligado a crecer, evolucionar y pensar de una manera distinta. Expo Reforma nos dio la oportunidad de consolidarnos; en Maravilla Studios tenemos la posibilidad de realmente crecer, ver cómo transformamos la feria y qué es lo que nuestra comunidad de galerías necesita”, dijo ayer en conferencia de prensa Brett Schultz, cofundador y director de Material.

El programa de charlas vocal se desarrollará del 6 al 8 de febrero, con conversaciones informales entre coleccionistas y gestores de un patronato

Las galerías y expositores participantes ahora estarán divididos en cinco salas, donde el público podrá conocer las distintas propuestas que están marcado la producción artística en México y América Latina, ya que uno de los ejes rectores del encuentro ha sido dar visibilidad a los artistas jóvenes de la región y colocarlos en diálogo con la escena internacional. “Material juega un papel importante en apoyar a espacios jóvenes, a los que proponen, que quizá son más extraños y tienen ideas más vanguardistas”, subrayó Francisco Cordero-Oceguera, fundador de Galería Lodos, uno de los encargados de seleccionar a las galerías participantes.

El programa público de Material incluirá dos días de performance en Casa del Lago, charlas, presentaciones y el Material Monday, un circuito de exhibiciones que se lleva a cabo el lunes de la Semana del Arte en la Ciudad de México por distintos espacios y museos de la capital.

Entre las actividades en la Casa del Lago destaca la propuesta de Adriana Lara con su proyecto Red Social, quien intervendrá el escenario durante una presentación de Jessy Bulbo, figura icónica del punk en México.

Además, la feria incluirá por primera vez en la Ciudad de México un espacio para las infancias, Mini Material. La actividad principal será una lectura musicalizada con Meme del Real, cantante de Café Tacvba, y la escritora Gina Jaramillo el 8 de febrero a las 12:00 p. m. “Esto va acompañado de unas máscaras de Alejandro Magallanes que los niños van a intervenir en el performance. Creemos que las infancias es un gran público dentro de Material y hacía falta tener este espacio”, dijo Miriam Torres, coordinadora de Alianzas de la feria. Mini Material es dirigido a niños de 4 a 12 años, con un aforo de 30 participantes, por lo que requiere registro previo.

Adrián de Banville, director del programa Invited, añadió que entre las actividades que Material ofrecerá a su público VIP hay seis visitas exclusivas a colecciones privadas de la Ciudad de México, entre ellas un recorrido por la exposición del artista Yoab Vera, presentado por la galería de arte Saenger en el Museo Dolores Olmedo, el cual abrirá sus puertas, después de permanecer cerrado desde hace casi seis años.

“Está reservado a la gente de la comunidad invited, profesionales del arte, coleccionistas, personas que se registren como VIP, y este evento en particular es en colaboración con la galería de Saenger, que es una de nuestras expositoras y está organizando una exposición del artista Yoab Vera en el Museo Dolores Olmedo en diálogo con una grandiosa serie de pinturas crepusculares de Diego Rivera”, detalló.