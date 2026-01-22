Colección Gelman, ahora bajo gestión de Santander

BANCO SANTANDER anunció ayer que gestionará la Colección Gelman, una de las más importantes de arte mexicano del siglo XX, que contiene obras icónicas de Frida Kahlo, Diego Rivera, María Izquierdo, Rufino Tamayo, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros, así como una valiosa selección de fotografía mexicana.

El anuncio, dado a conocer ayer en España, termina con años de incertidumbre en torno al destino de este acervo artístico cuyo paradero no estaba claro desde 2008. Según el banco español, fue adquirida en 2023 por la familia Zambrano, dinastía de Monterrey fundadora, entre otras empresas, de Cemex. Hasta ahora se desconocía quiénes eran los propietarios de la colección, a pesar de que algunos de los cuadros no han dejado de aparecer en exposiciones de diversos museos del mundo y subastas de arte.

La subasta más polémica se registró en diciembre de 2024, cuando Sotheby’s de Nueva York remató 28 obras, pese a que la Secretaría de Cultura de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) intentaron detenerla, ya que algunos de esos cuadros tienen la declaratoria de “Monumento Artístico” por la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, por lo que sólo pueden salir del país de manera temporal para exhibición, con previa autorización del INBAL.

Según el banco, la Colección Gelman Santander también será exhibida en importantes museos de todo el mundo.

En su comunicado, Santander aseguró que el acuerdo firmado con la familia Zambrano estuvo acompañado por la Secretaría de Cultura y el INBAL. Por su parte, el Instituto informó que en ese acuerdo se establecieron “las normas de conservación bajo las cuales dichas obras pueden ser trasladadas, transportadas y exhibidas de manera segura”, y añadió que todas las partes se comprometieron a que la institución, en cumplimiento de sus atribuciones, “otorgaría los permisos de exportación temporal correspondientes”.

La institución bancaria dijo que será su Fundación la que se encargará de la conservación, investigación y exhibición de esta colección, ahora renombrada como Gelman Santander. Una primera selección de obras se exhibirá en junio durante la inauguración del Faro Santander, en esa ciudad española.

La colección se compone de 160 piezas, entre las que también están obras de Gunther Gerzso y Francisco Toledo, así como fotografías de Guillermo Kahlo, Graciela Iturbide, Gabriel Figueroa, Manuel y Lola Álvarez Bravo. Entre los tesoros hay 18 obras de Frida Kahlo, diez pinturas, siete dibujos y un grabado, como sus autorretratos Diego en mi pensamiento y Autorretrato con monos.

Santander recordó que el acervo se formó en 1940 por el matrimonio Jacques y Natasha Gelman. Tras el fallecimiento de él en 1986, su esposa siguió ampliando la colección asesorada por el curador norteamericano Robert R. Littman, a quien nombró albacea de la misma en su testamento. En 2023, la Familia Zambrano llegó a un acuerdo con la Fundación Vergel para adquirir la colección.