Salón ACME invita a recuperar el sentido político del arte

Salón ACME se alista para celebrar su edición número 13, durante la Semana del Arte en la Ciudad de México, que se llevará a cabo del 4 al 8 de febrero. La plataforma llega con una programación marcada por propuestas novedosas que exploran la Inteligencia Artificial, así como el acercamiento a temas religiosos o espirituales; además de obras que imaginan futuros posibles.

Del 5 al 8 de febrero, en su sede habitual de Proyectos Públicos (General Prim 30-32), la plataforma de arte creada en 2013 exhibirá 224 propuestas en sus diversas secciones, entre las que destacan el trabajo de 82 artistas seleccionados mediante su convocatoria pública. Un mosaico de obras que abordan aspectos tan diversos como la explotación y defensa de los recursos naturales básicos, territorios, presión inmobiliaria y gentrificación, feminismos y corporalidades, hasta salud emocional y productividad. Sin embargo, un gran tema ausente en las propuestas, reconocieron los organizadores, es la situación política que está redefiniendo el orden global y que provoca grandes tensiones sociales en diferentes partes del mundo.

El Dato: Uno de los artistas que expondrá en Salón ACME su acercamiento a la IA es el colombiano Felipe Lozano.

Zazil Barba, artista y cofundadora de Salón ACME, manifestó ayer en conferencia de prensa su sorpresa fue de que los artistas no tengan una postura más política ante el contexto actual: “Yo esperaba encontrarme un poco más de posturas políticas, de críticas de cómo está el mundo y siento que, más bien, los artistas están intentando imaginar futuros posibles, pero saltándose el ver a la cara estos temas tremendos”, confesó.

Zazil Barba invitó a los artistas a no callar y volver el sentido político al arte: “Me parece importante que los artistas se animen otra vez a voltear y ver el panorama, a tener una voz y hablar sobre lo que tenemos que expresar”.

Ana Castella, directora de Salón ACME, se sumó a ese llamado y añadió que este proyecto está abierto a la discusión y a la reflexión de los distintos temas políticos, por más incómodos que resulten. “Durante los últimos años hemos expuesto piezas que generan incomodidad, que no son realmente fáciles de comercializar, que sí sentimos que es importante que los artistas puedan vivir de su arte, pero que también tengan la libertad de expresarse”.

“Salón ACME, como institución privada, no pensamos en ningún tipo de censura. Estamos abiertos a cualquier tipo de comentarios políticos y de todo”, añadió Álvaro Ugarte, cofundador del proyecto.

Este año, la plataforma de arte tendrá como invitado al estado de Puebla; en esa sección, la actividad central será la exposición Huellas, voces y otras pistas, curada por la artista italiana Nina Fiocco y en la que participarán 15 artistas residentes en dicha entidad.

El recinto se dividirá en diferentes secciones de exhibición. ı Foto: Alum Gálvez

Además, el artista invitado de esta edición para la sección Patio será Enrique López Llamas, quien presentará I Am the Resurrection and I am the Life, una instalación de gran formato “que mezcla escultura con pintura hiperrealista y toma el cuerpo humano como punto de partida para hablar de la identidad”.

En su sección Bodega, Salón ACME presentará el trabajo de 7 artistas radicados en México en la muestra La Noche, curada por CO,MA. “Las piezas de esta exposición hablan de la noche como momento de transformación. Hay obras donde aparecen seres nocturnos, desde fauna que despierta cuando cae el sol hasta seres más sobrenaturales y fantasmagóricos que son parte de la oscuridad”, adelantó Ana Castella.

Otra de las actividades destacadas será la intervención lumínica que la artista Julieta Gil realizará en la Torre BBVA de Reforma. Esta acción, realizada junto con Fomento Cultural BBVA México, se llevará a cabo del viernes 6 al domingo 8 de 18:30 h a media noche.