Ramón Vargas encabeza La Ópera de Bellas Artes

LA COMPAÑÍA NACIONAL de Ópera (CNO), del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), ofrecerá este 2026 una programación artística que fusiona tradición y modernidad; además, traerá a grandes voces de la escena como Ramón Vargas y Arturo Chacón Cruz.

La agrupación, bajo la dirección artística de Marcelo Lombardero, iniciará actividades en marzo con el estreno en México de la obra Ascenso y caída de la ciudad de Mahagonny, de Kurt Weill y Bertolt Brecht, una de las obras más representativas del siglo XX. Según el INBAL, esta ópera “plantea una crítica directa y mordaz a la sociedad capitalista mediante una audaz combinación de géneros musicales que integra jazz, música popular y estilos clásicos”. La puesta en escena estará a cargo de Lombardero; la dirección concertadora será de Srba Dinić, y la dirección huésped de Luis Manuel Sánchez.

La programación continúa en mayo con Werther, de Jules Massenet, obra fundamental del repertorio francés del siglo XIX basada en la novela de Johann Wolfgang von Goethe. El tenor mexicano Ramón Vargas interpretará el papel protagónico de esta producción, con la dirección concertadora de Rodrigo Sámano, la dirección de escena de Juliana Vanscoit y la dirección huésped del Coro de Rodrigo Cadet.

Durante la segunda mitad del año, en octubre se presentará uno de los títulos más emblemáticos del repertorio operístico: Tosca, de Giacomo Puccini. La producción tendrá dos elencos integrados por Arturo Chacón Cruz, Alfredo Daza y María Fernanda Castillo. La dirección concertadora estará a cargo de Stefan Lano; la dirección de escena, de Luis Miguel Lombana, y la dirección huésped del Coro, de Rodrigo Elorduy.

Además, tendrá una temporada de conciertos que comienza en febrero con un programa a cargo del Coro y la Orquesta del Teatro de Bellas Artes. El tenor Arturo Chacón Cruz ofrecerá una gala dedicada a la canción popular mexicana a través del repertorio de Juan Gabriel y José José.

Programa

Ópera 2026

Dónde: Palacio de Bellas Artes

Cuándo: marzo a septiembre de 2026

Horario: Variable