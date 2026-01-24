Tumba 10 de Huitzo, “el descubrimiento arqueológico más relevante de la década”

Las figuras de un hombre y de una mujer se encuentran labradas en las jambas.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció durante la conferencia mañanera del viernes, desde Veracruz, el descubrimiento de la Tumba 10 de Huitzo, un monumento funerario zapoteca localizado en el estado de Oaxaca que ha sido calificado como el hallazgo arqueológico más significativo de los últimos diez años en el país. La mandataria federal destacó la importancia histórica y el excepcional estado de conservación de este sitio ubicado en el Cerro de la Cantera, en el municipio de San Pablo Huitzo.

“Es el descubrimiento arqueológico más relevante de la última década en México por el nivel de conservación e información que aporta”, señaló la Presidenta. Enfatizó que este hallazgo es un “orgullo de los mexicanos” y una prueba de la “grandeza milenaria de México”.

El Dato: Por la calidad de la construcción, la Tumba 10 ya es comparada con los conjuntos funerarios más importantes de la región.

La tumba data del año 600 de nuestra era, por lo que se sitúa en el periodo Clásico Tardío de la civilización zapoteca. Claudia Sheinbaum también resaltó que el descubrimiento fue posible gracias a una denuncia anónima por saqueo realizada en 2025, lo que permitió que la Secretaría de Cultura federal y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) intervinieran para salvaguardar el patrimonio.

De acuerdo con información del INAH, en la Tumba 10, en la entrada de la antecámara, los arqueólogos localizaron la figura de un búho, ave que en la cultura zapoteca simboliza la noche y la muerte. El pico del búho cubre el rostro de un señor zapoteca, posiblemente un antepasado al que se le dedicó la tumba y que servía como enlace con las divinidades. Además, el umbral está flanqueado por jambas que representan a un hombre y a una mujer con tocados, parecen custodiar el recinto.

Del mismo modo, se encontró un friso de lápidas de piedra grabadas con nombres del calendario prehispánico que corona el dintel de entrada. Mientras tanto, en el interior de la cámara funeraria se conservan secciones de pintura mural in situ con una paleta de colores ocre, blanco, verde, rojo y azul. Estas pinturas muestran una procesión de personajes que portan bolsas de copal, avanzando hacia la entrada del lugar.

1400 años de antigüedad, al menos, tiene la zona arqueológica

La secretaria de Cultura federal, Claudia Curiel, subrayó a través de sus redes sociales que este descubrimiento es excepcional por lo que evidencia sobre la organización social y rituales funerarios de los zapotecas. Agregó que la zona se protegerá y se compartirá en el futuro con la ciudadanía.

El INAH informó que un equipo interdisciplinario del Centro INAH Oaxaca trabaja en la estabilización de la pintura mural, la cual presenta un estado delicado debido a factores ambientales y la presencia de insectos y raíces. También se realizan estudios de antropología física en fragmentos óseos encontrados, así como análisis cerámicos y epigráficos para descifrar la complejidad de esta civilización del sur del país.