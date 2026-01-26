CDMX se vestirá de arte en febrero

BADA México anunció su edición número seis, que se llevará a cabo del 5 al 8 de febrero en Campo Marte, dentro de la Semana del Arte en la Ciudad de México.

Por sexto año consecutivo, la feria cuenta con el patrocinio de Banco Azteca, aliado estratégico desde la llegada de BADA al país. BADA México mantiene un formato que permite a los artistas exhibir y vender su obra de manera directa, sin intermediarios, fortaleciendo el vínculo entre creadores y público.

Este modelo coincide con la visión de Banco Azteca de impulsar espacios donde la creación pueda ejercerse con libertad, favoreciendo el mérito, el trabajo artístico y la relación directa con las audiencias.

BADA México 2026 contará también con la presencia de emprendimientos de la segunda generación de ÍCARO, la plataforma de emprendimiento para industrias creativas de Arte & Cultura del Centro Ricardo B. Salinas Pliego, en colaboración con Banco Azteca y México Territorio Creativo / Design Week México.

La 6ta edición de BADA México se celebrará del 5 al 8 de febrero en Jardines de Campo Marte de la CDMX. Estemos atentos.

