Orquesta Sinfónica de Minería alista gala de cine italiano

La Orquesta Sinfónica de Minería (OSM) presentará el concierto La Dolce Vita: un viaje sonoro por Italia y el cine en cuatro galas benéficas organizadas con la Fundación UNAM, los días 18, 19, 25 y 26 de febrero en la Sala Nezahualcóyotl.

Bajo la batuta de Raúl Aquiles Delgado y con la participación especial de la soprano María Fernanda Castillo y el bandoneonista César Olguín, la agrupación interpretará temas legendarios del séptimo arte, principalmente composiciones de Ennio Morricone y Nino Rota.

El dato: Las cuatro fechas del concierto serán el 18, 19, 25 y 26 de febrero, a las 20:00 horas, en la Sala Nezahualcóyotl.

En conferencia de prensa, Raúl Aquiles Delgado recordó que es el cuarto año que la OSM y Fundación UNAM organizan esta misma gala en respuesta al éxito e insistencia del público por volver a escuchar “algunas de las obras más memorables y que hicieron más grandes las películas”.

El programa del concierto incluye temas de la banda sonora de joyas cinematográficas, como El Padrino, Cinema Paradiso, El bueno, el malo y el feo, La Dolce Vita y Érase una vez en el Oeste, entre otras.

Aunque el concepto del concierto es el mismo que en años anteriores, en esta edición se suman elementos nuevos, como la voz de María Fernanda Castillo y una narración del crítico Juan Arturo Brennan antes de interpretar cada pieza. “Él es un gran conocedor de ambas ramas, del cine y la música. Es él quien llevará el hilo conductor, contará un poco qué pasa en las diferentes escenas y qué sucede para la realización”, comentó Raúl Aquiles Delgado, director asistente de la OSM.

Sobre María Fernanda Castillo destacó que su voz le dará un “toque especial a esta música”, ya que es una cantante “maravillosa, con una voz extraordinaria”.

El director de orquesta aseguró que, aunque tienen sus desafíos, las composiciones de Ennio Morricone y Nino Rota no son tan complejas de interpretar con una agrupación sinfónica, ya que fueron escritas para ese formato.

“Son dos compositores que escriben tan bien para orquesta sinfónica, son académicos de la música para orquesta, así que es muy fácil interpretarlos. Hay muchos compositores que escriben música para cine y utilizan otros formatos, como banda de alientos, formatos pequeños, pero Nino Rota y Ennio Morricone eligen el formato de orquesta sinfónica para escribir esta música”, destacó Raúl Aquiles.