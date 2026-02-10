“Me gustaría ver lleno Mérida desde el día 1”

Por cuarto año consecutivo, el Yucatán Country Club recibe el WTA Mérida Open, torneo de la categoría 500 que tendrá a grandes tenistas como la griega Maria Sakkari, la española Paula Badosa y la rusa Diana Schnaider, sin dejar de lado a la mexicana Renata Zarazúa, a quien Gustavo Santoscoy, director del certamen, desea ver en las semifinales o en la final, además de que tiene fe en que el público se dará cita en gran número desde el primer día del evento.

Afortunadamente en Mérida siempre hemos tenido muy buena respuesta del público, es un torneo que desde el lunes tenemos asistencia de más del 75 por ciento, pero me gustaría ver que desde el día uno la gente responda y que las jugadoras mexicanas y latinas puedan tener un gran papel, qué más me gustaría que Renata Zarazúa fuera semifinalista o finalista y que pusiera el nombre de México en alto”, reconoció Gustavo Santoscoy García en exclusiva con La Razón.

El dato: Las primeras dos ediciones del torneo de Mérida fueron en la categoría WTA 250, pasando a la WTA 500 a partir de la del 2025, en la que se coronó Emma Navarro.

El también CEO de GS Sports Management reveló que la meta de la organización de la justa en Mérida es que el 35 por ciento de los aficionados sean de fuera, luego de que en la edición del 2025 ese porcentaje fue de 20.

“Cada ciudad tiene su público, en Guadalajara tenemos mucho público local, a Mérida mucha gente viene de fuera, eso para el estado y el municipio es muy bueno, el año pasado tuvimos alrededor del 20 por ciento de gente de fuera, ahora nuestra meta es llegar al 35 por ciento, es algo que hemos visto en los números de compra de boletos y creo que el público en Mérida es muy social, le gusta convivir”, subrayó Santoscoy García.

Un foco importante de torneos como el Mérida Open WTA 500 es el respaldo a jóvenes talentos nacionales. Por ese motivo, el público también podrá ver a Marián Gómez Pezuela, quien tiene hasta el momento uno de los dos wild cards para mexicanas (el otro es para su colega Ana Sofía Sánchez).

17 jugadoras confirmadas en singles hay para el evento

“Parte del proyecto es enfocarnos en jovencitas, en este caso Marián Gómez Pezuela, quien debutó en el Tour de la WTA el año pasado, Natalia Sousa, quien también debutó en Guadalajara el año pasado, Carlota Romero, hay algunas jugadoras entre 14 y 16 años que tenemos en la lista para subir y ése es el enfoque ahora, las jugadoras que están creciendo y sumando puntos”, enfatizó el director del torneo.

El también CEO de GS Sports Management resaltó que al margen de la calidad de tenistas que jugarán en el Yucatán Country Club, los aficionados que acudan a la justa se encontrarán con una gran oferta gastronómica y tendrán la oportunidad de disfrutar un concierto de Bacilos.

“Más allá de ser sólo un evento deportivo con gran talento tenístico también es un evento social en el que la gente en Mérida quiere estar, hay mucho entretenimiento, diferentes opciones gastronómicas, también Bacilos dará un concierto el jueves 26, el año pasado estuvo Moenia y le gustó mucho a la gente”, adelantó Gustavo Santoscoy García.

El director del certamen también reveló que la bolsa ganadora es de 1.2 millones de dólares, cifra de la que 30 por ciento se llevará la campeona, lo que equivale a aproximadamente 400,000 dólares.

La primera campeona en un torneo de la WTA celebrado en el Yucatán Country Club fue la italiana Camila Giorgia, luego de que se impuso en la final a la sueca Rebecca Peterson (7-6, 1-6 y 6-2).

La turca Zeynep Sönmez se coronó en la edición del 2024 tras doblegar a la estadounidense Ann Li por parciales de 6-2 y 6-1. En dobles, las primeras monarcas fueron la estadounidense Caty McNally y la francesa Diana Parry, y sus víctimas fueron la china Wang Xinyu y la tailandesa Wu Fang-hsien.

El torneo en la ciudad de Mérida es el primero del Tour de la WTA en el año que se lleva a cabo en México.