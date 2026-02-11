Motaz Malhees encarna la tragedia de Hind Rajab

La cinta dirigida por Kaouther Ben Hania, nominada al Oscar a Mejor Película Internacional, que recrea lo sucedido el 29 de enero de 2024, cuando la organización humanitaria y médica Media Luna Roja recibió la llamada de emergencia de una niña palestina que pedía ser rescatada mientras estaba atrapada bajo fuego en Gaza, llega a las salas de cine a partir del 12 de febrero.

El conflicto entre Israel y Palestina continúa y cada día se dan a conocer sucesos trágicos, tales como el fallecimiento de la pequeña Hind Rajab por un ataque israelí, hecho que sacudió al mundo y fue adaptado a la pantalla grande con la película La voz de Hind Rajab, protagonizada por el actor palestino Motaz Malhees en el papel de Omar, un trabajador de la Media Luna Roja Palestina quien intentó rescatar a la niña que llamó pidiendo ayuda.

El Dato: La voz de Hind Rajab estuvo nominada al Globo de Oro como Mejor Película extranjera. Además, fue la ganadora del Gran Premio del Jurado en el Festival de Cine de Venecia.

“Cuando me di cuenta de cuál era la historia, al principio me daba un poco de miedo, pero luego leí el guion y pensé que era algo que debía contarse, vivo principalmente para contar la historia de mi pueblo y por eso empecé a actuar. Como palestino me siento muy orgulloso y honrado de llevar la historia de esta película para compartirla con el mundo, creo que esto ha sido el mayor honor de mi carrera”, contó Motaz Malhees en entrevista para La Razón.

El actor Motaz Malhees en una de las escenas de La voz de Hind Rajab. ı Foto: Especial

“Antes de filmar la cinta tuve una charla con Omar, la persona real, el cual me contó todos los detalles sobre ese día en particular, fue de gran ayuda y me siento muy honrado de haberlo conocido personalmente. Ya en el rodaje, una vez que me senté en esa silla a escuchar su voz [en la película se usa la grabación real de la llamada de la niña] simplemente la seguí y ni siquiera pensé en actuar, entonces todo lo que construí en mi mente desapareció porque al escuchar esa voz eso era todo. La directora me dio tanta libertad que me sentí muy seguro al actuar”, comparte el actor.

3 horas permaneció Hind Rajab en la línea de auxilio

Malhees asegura que el homenaje a este caso, puede vivir en una película para siempre, “y está la hicimos para honrar su voz [de Hind Rajab], es lo mínimo que podíamos hacer por ella, y para decirle al mundo que miren lo que les pasa a estos niños, la gente no debería olvidar estas historias, ¿se quedarán callados, lo verán y seguirán con su vida normal o harán algo al respecto? Creo que el cine es un arma enorme para mostrar las ganas de luchar por la libertad y la justicia en este mundo, y queremos que quienes vean esta película presionen para que haya justicia”, señaló el actor.

La voz de Hind Rajab se estrena en las salas de cine el 12 de febrero, por lo que Malhees espera que el público mexicano la reciba favorablemente. “He conocido a muchos mexicanos en mi vida, son gente increíble y culturalmente somos muy cercanos, hay algo que compartimos y también tenemos de México a uno de nuestros productores ejecutivos, Alfonso Cuarón, uno de los mejores directores del mundo”.

Al preguntarle sobre cómo se sentía ante la posibilidad de asistir este año a la entrega del Oscar como parte del equipo que hizo La voz de Hind Rajab, el actor expresó: “Soy el único que no tiene doble nacionalidad. Donald Trump se comprometió a no permitir que los palestinos participen en el Oscar, el equipo de producción intentó ayudarme a conseguir la visa para ir y creo que no es fácil, ésa es una de las formas de discriminación y deshumanización que enfrentamos como artistas en Palestina, espero sí poder estar ahí, es el sueño de cualquier actor estar en la entrega del Oscar, pero no sé si lo logre”, concluye.

Resalta que la película utiliza exclusivamente los audios originales de la niña, mientras que los actores interpretan al equipo de rescate en el original centro de llamadas. La producción contó con el apoyo de figuras de Hollywood como Brad Pitt,Joaquin Phoenix y Rooney Mara.