Editorial Océano busca acercar los clásicos a los jóvenes

EDITORIAL OCÉANO anunció ayer sus novedades editoriales 2026 con miras a las generaciones jóvenes, a través de nuevas ediciones de clásicos de la literatura universal y por medio de títulos que dialogan con problemáticas contemporáneas y fenómenos culturales globales.

El lanzamiento de una nueva edición de Cumbres borrascosas formará parte de la colección Clásicos de Gran Travesía, una serie que busca acercar obras emblemáticas a jóvenes mediante traducciones actualizadas que conservan la esencia original, pero con un lenguaje más cercano a lectores contemporáneos. Se trata, por ahora, del único libro que recibe una nueva edición este año, mientras que otras obras del catálogo —como Frankenstein, La metamorfosis y 1984— ya habían sido publicadas previamente.

Algunos de los títulos de la colección Clásicos de Gran Travesía. ı Foto: Cortesía› Editorial Oceáno

El Dato: Otra de las novedades será Oso de bolsillo, una novela infantil de la autora Katherine Applegate que aborda temas de empatía y amor propio.

“Estas obras en su época eran lo que leían los jóvenes, por lo que en Océano creemos que hay una forma de decirles a la juventud de hoy que estas obras siguen apelando a la empatía, a los sentimientos, a la rebeldía y a la actualidad”, detalló a La Razón Rosa María Martínez, gerente de promoción y publicidad de la editorial.

El interés por conectar con un público más joven se refleja también en la atención a las tendencias globales y al impacto de las redes sociales. En ese sentido, Océano incorporará a su catálogo Una alquimia prohibida, libro de Stacey McEwan, autora surgida de plataformas digitales y cuyos temas enlazan fantasía, romance juvenil y conflictos sociales.

Este interés responde a las recomendaciones literarias y a la conversación que se da en redes como TikTok, fenómeno que ha transformado la forma en que los jóvenes consumen libros.

La editorial también se empapará este año por la influencia literaria de otras latitudes, especialmente la surcoreana y el fenómeno del K-pop, pues espera agregar un par de adiciones, entre las que destacan un nuevo libro de Lee-kkoch-nim y una reimpresión del bestseller Almendra, de Won-pyung Sohn.

Junto a su oferta juvenil, Océano prepara algunos libros enfocados en problemáticas contemporáneas. Open to Work, escrito por el CEO de LinkedIn, es una obra que reflexiona sobre el futuro del empleo y cómo la Inteligencia Artificial transformará la realidad laboral y sobre todo las oportunidades profesionales.

Otro de los temas abordados es el impacto del uso de pantallas en la infancia, una preocupación que ha cobrado relevancia internacional tras la reciente comparecencia judicial de Mark Zuckerberg, dueño de Meta, ante los cuestionamientos del diseño adictivo de Instagram y Facebook.

“En América Latina la no ficción ha tenido muchas fases y ahora justo estamos en una fase en la que ha migrado con especialistas muy profundos que tienen algo que decir a todo lo que nos sucede. A veces el libro se convierte en una explicación sobre las cosas que nos preocupan”, dijo en entrevista Cecilia Barragán Pérez, editora de Interés General.

En la narrativa de ficción, una apuesta importante será La Maldita Novela, del escritor mexicano Antonio Malpica, quien esta vez incursiona en la narrativa para adultos con una historia ambientada en el ecosistema editorial.