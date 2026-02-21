Inauguran FIL de Minería con nuevos alientos tras ajuste en su dirección

Vista aérea de los stands de la edición 47 de la FIL del Palacio de Minería de la UNAM, ayer.

A las 12 horas con 15 minutos de ayer, viernes 20 de febrero, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí, declaró inaugurada la edición 47 de la Feria Internacional de Libro del Palacio de Minería (FILPM 2026) acompañado de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, y autoridades académicas y culturales de la UNAM y del estado de Sonora, invitado de honor.

Fiesta del libro enfocada en la bibliodiversidad, el fortalecimiento de la oferta cultural y la digitalización en un programa de mil 200 actividades y el despliegue en mil 500 metros cuadrados del Palacio de Minería de 550 sellos editoriales que ven una FIL más cercana y abierta al logro de acuerdos. “Nos sentimos tranquilos ante la apertura al diálogo que han tenido este año los organizadores. Hachette ha instalado su stand y vemos un ambiente más cordial”, expresó a La Razón la editora María Fernanda Álvarez.

Clara Brugada, Jefa de Gobierno de CDMX, estuvo en la inauguración de la FIL, ayer. ı Foto: Especial

El Dato: Entre los autores anunciados para la FIL Minería 47 se encuentran Fernanda Ballesteros, Sylvia Aguilar Zéleny, Xavier Velasco, Elsa Cross y José Gordon, entre otros.

“Tack es una editorial independiente que debuta este año en esta feria, desde el primer momento nos sentimos respaldados”, dijo la expositora Paola Gutiérrez. Por su parte, Joaquín Guillén, de Penguin Random House, expresó: “Esta vez tuvimos una total empatía en la instalación de nuestros stands donde ofrecemos una amplia variedad de sellos de literatura, narrativa y novedades. Los directivos de la feria se pusieron a tono con nosotros, nos sentimos muy respaldados”.

En esta primera jornada se pudieron ver las plazas de varias editoriales con una apreciable demanda de lectores en busca de volúmenes de ciencia, arte, deporte, ensayo, poesía, narrativa y literatura juvenil. El área de libros de la UNAM se distinguía atestada de jóvenes y, asimismo, la zona de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). Yissel Arce Padrón, de la UAM, reveló: “Siento bonito este primer día, la cordialidad está latente, recibimos una estimulación muy afectiva de parte de la nueva dirección de la Feria”.

La promotora cultural y poeta Mercedes Alvarado Miranda, nueva directora de la FILPM, en medio de las afanosas actividades de la inauguración indicó: “Asumo esta responsabilidad bajo la valiosa herencia del trabajo de Gabriel Macotela, en la apuesta de algunas primicias organizativas en mi gestión: sobre todo, abrir más espacios a las infancias, a los jóvenes y estimular la participación de editoriales independientes que tienen interesantes propuestas de nóveles escritores”.

“Esta feria es un orgullo de la CDMX, nuestro apoyo es incondicional porque la lectura fomenta el espíritu creativo y la libertad. Esta fiesta editorial, la más antigua y tradicional de México, le da alta proyección cultural a nuestra capital”, apuntó Clara Brugada, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Diego Echeverría Cepeda, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (Caniem), recalcó: “Esta feria representa un espacio estratégico. Aquí confluyen editores, autoras y autores, libreros, académicos y, sobre todo, lectores. En un entorno global donde los hábitos culturales se transforman aceleradamente, la existencia de un programa cultural tan robusto confirma que el libro sigue siendo una herramienta insustituible de formación crítica y cohesión social”.

47 Edición FIL Palacio de Minería

Dónde: Tacuba número 5, Centro Histórico, CDMX

Cuándo: Del 20 de febrero al 1 de marzo del 2026

Horario: Lunes a viernes de 11:00 a 21:00 horas; sábados y domingos de 10:00 a 21:00 horas

Admisión: 25 pesos