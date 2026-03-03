Imanol Caneyada explora el éxodo con un punzante humor negro

El periodista, poeta y narrador de origen vasco —sonorense por decisión propia— Imanol Caneyada (San Sebastián, 1968) –Premio Nacional de Literatura José Fuentes Mares 2015 por Hotel de arraigo—publica Estás aquí porque nadie te quiso de regreso (Tusquets, 2026): cuaderno de diez narraciones (Premio Nacional de Cuento Agustín Yáñez 2020). Después de las significativas aportaciones a la novela negra en México (Premio Dashiel Hammett de la Semana Negra de Gijón 2023 por Litio) decide incursionar en los recodos del realismo sucio: presentación de personajes acechados por el deseo, la violencia, las aciagas derivaciones del desarraigo y la resignación de la discriminación.

El Tip: OTROS LIBROS del también periodista son La nariz roja de Stalin, La ciudad antes del alba y Un camello en el ojo de la aguja.

Los lectores son testigos de gestos de personajes que han afrontado la fragilidad de un destino acuciante y trivial: espejo roto por los impulsos del malogro. Un militar mexicano descubre la indiferencia de las autoridades de su país de origen, una pareja de inmigrantes en Montreal: víctima de una feroz agresión, el cadáver de una modelo en Chapultepec se ha convertido en un espectáculo de morbosa simetría... Poderosa voz narrativa que enmarca historias actuales que develan pasajes oscuros de la condición humana.

“En estas narraciones exploro episodios de personajes cuya existencia se suscribe en zonas adyacentes a una determinada comunidad en su condición de migrantes o forasteros que han sido desacreditados, hostigados, perseguidos: cualquier acusación sobre ellos está justificada, a fin de cuentas, no pertenecen a la colectividad, son extraños y peligrosos; guardamos silencio, no reaccionamos: ésos no merecen nuestra indignación. He configurado criaturas situadas en los extremos enfrentadas a una realidad que silencia las causas y los efectos de las aciagas circunstancias que rodean su existencia”, dijo a La Razón Imanol Caneyada, también autor del libro La fiesta de los niños desnudos.

El narrador nacido en San Sebastián, en una fotografía promocional. ı Foto: Sebastián Sánchez y Tusquets

¿Los personajes están suscritos en la condición de perdedores? Historias que punzan, hieren e indignan. Personajes que caminan a los espacios de la derrota, pero no por sus acciones, sino por la animadversión del entorno, el odio como arma contra lo extraño. Relatos marcados por situaciones terribles: por ejemplo, un grupo de skinheads ataca despiadadamente a una pareja mexicana en el metro de Montreal o el veterano de la guerra de Vietnam que lo expulsan de Estados Unidos porque habla español. Sépase que el odio opera por preeminencia.

¿Presencia del horror en lugares insospechados? Así lo percibo. En las narraciones la ignominia se presenta en San Sebastián, Europa, Montreal, EU o el Bosque de Chapultepec. Habitamos un sistema que genera violencias por las desigualdades, por las marginalidades, por la pobreza de muchos.

¿Humor negro tejido a parajes de infortunio? Algunos cuentos fueron escritos hace casi ocho años, gracias al uso del humor resultan precedentes del desprecio que vemos hoy. La oscuridad que nos acecha, que prospera y nos corroe es posible dilucidarla con la ironía, con el desembarazo de la risa perspicaz para que no nos devore.

¿Ternura y clemencia en medio de circunstancias despiadadas? Hay también un poco de rabia en la presentación de tramas impetuosas trazadas en tensiones. Sí, asumo, por ejemplo, la ternura en el cuento “Una vieja próstata y un país nuevo”; la compasión está latente en otros relatos como “El lado correcto de la historia”.

¿Criaturas en busca de la caridad y la emancipación? Me interesa advertir de la brutalidad de la condición humana. Sí, los personajes de estos relatos están necesitados de bondad y de redención.