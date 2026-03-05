Muere Pedro Friedeberg, pintor, escultor, diseñador, ilustrador y muralista

El pintor, escultor, diseñador, ilustrador y muralista Pedro Friedeberg murió este jueves, se informó hoy.

Pedro Friedeberg era considerado el último surrealista de México; falleció este jueves a los 90 años de edad, informó su familia a través de un comunicado.

“La familia del maestro Pedro Friedeberg informa con profundo pesar del sensible fallecimiento del maestro esta mañana en San Miguel de Allende”, dieron a conocer.

Informaron que Pedro Friedeberg “murió rodeado de su familia, con mucho amor y en paz”. Además, destacaron el gran aporte a la historia del arte del creador: “Su obra y su espíritu creativo dejan un legado inmenso”.

¿Quién fue Pedro Friedeberg?

Pedro Friedeberg, artista y diseñador de origen italiano, comenzó su carrera en 1959 con su primera exposición individual en la Galería Diana en la Ciudad de México, donde tuvo una favorable recepción, por lo que un año después fue incluida en la Exposición Retrospectiva de la Pintura Mexicana organizada por el Museo de la Ciudad Universitaria.

A inicios de la década de los años 60 fPedro Friedeberg undó el grupo de Los Hartos, que dirigió Mathias Goertitz y en el que participaron José Luis Cuevas, Chucho Reyes y Alice Rahon, entre otros. A través de éste se manifestaron en contra de la pretensión de la grandeza del arte moderno.

Fue en esa misma época en la que la presencia de Pedro Friedeberg se internacionalizó al llevar su obra a distintos países, entre ellos, Estados Unidos, Portugal y Argentina.

A finales de los años 60 Pedro Friedeberg se unió a los artistas que rechazaron a la Escuela Mexicana de Pintura, movimiento conocido como La Ruptura, del que también formaron parte José Luis Cuevas, Manuel Felguérez y Vicente Rojo, entre otros.

Pedro Friedeberg es conocido por su trabajo surrealista lleno de líneas, colores y símbolos religiosos antiguos. Entre sus piezas más conocidas está la famosa escultura Mano-Silla, que es la palma de una mano diseñada para sentarse.

En sus obras convierte el caos en orden para desbordar ingenio, ironía y audacia. Y siempre está presente su rechazo a lo convencional.

Pedro Friedeberg fue un artista que creó en total libertad y muchas veces en sus piezas incorporó el humor.

