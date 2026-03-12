Con exvotos visibilizan la venta de niñas

Siguiendo la tradición de los exvotos, la artista Eugenia Marcos visibiliza la venta de niñas en México. En sus obras resignifica este tipo de pinturas para poner a ellas como protagonistas con el fin de contar lo que han vivido a raíz de estos matrimonios forzados o dando gracias a santos “por el milagrito” de haberse liberado de esta forma de abuso.

Estas obras las presenta en la exposición Mis niñas vendidas & otros exvotos, que se inaugura hoy en la Celda Contemporánea de la Universidad del Claustro de Sor Juana.

El Dato: PARA ESTA exposición, la artista Eugenia Marcos pintó 20 nuevos exvotos; algunos de ellos son inventados; otros reales.

“En estos exvotos, estas chicas dan las gracias a sus santos patronos por algún favor recibido. En algunos casos, porque lograron escapar de sus esposos que las tenían amarradas o porque logran hacer una nueva vida. Hay uno en el que una niña le agradece a San Pascual Bailón, patrono de las cocineras, por haberle dado el don del buen sazón, pues gracias a ello sus suegros ya no le pegan tanto. Es terrible, porque se vuelven esclavas de los suegros. Muchas veces son las trabajadoras domésticas de la suegra y es casi una manera de esclavitud”, dijo a La Razón la artista Eugenia Marcos.

En total se incluyen 35 obras, entre óleos y exvotos, así como de un óleo que representa a Sor Juana en la cocina. Algunas piezas se basan en historias documentadas en el periodismo, pero resguardando la identidad de las mujeres.

“Hay un par de exvotos sobre personas que conocí y me contaron su historia, pero la mayoría son casos documentados que se encuentran en Internet. No les dejo a estas niñas los nombres verdaderos, porque son chicas que viven con miedo”, explicó la creadora.

Con estas obras, Eugenia Marcos espera visibilizar esta situación en México, pues de acuerdo con el último censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 27 mil 800 adolescentes indígenas, de 12 a 17 años estaban casadas o en unión conyugal en nuestro país, de las cuales 1.2 por ciento tenía entre 12 y 14 años.

“Quisiera, primero que nada, darles visibilidad. Tú no puedes solucionar un problema que desconoces o que no crees que existe. Aunque también espero que nuestros gobernantes se den cuenta del problema que tenemos en las manos y que ya es hora de actuar y de hacer algo al respecto”, compartió la artista.

Mis niñas vendidas & otros exvotos

Cuándo: del 12 de marzo al 23 de mayo

Dónde: Celda Contemporánea de la Universidad del Claustro de Sor Juana