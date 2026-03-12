Le Clézio y su peregrinación para entender la realidad mexicana

El Nobel de Literatura J. M. Le Clézio tiene una relación con México que se remonta a finales de los años 60, época en la que quedó fascinado por su cultura, su literatura y su historia. Ha dedicado varios libros a nuestro país, pero ahora hace un viaje para entender de manera profunda la compleja realidad nacional en su más reciente obra, Tres entradas a México (Bonilla Artigas Editores, 2025). Un recorrido a través de la poeta Sor Juana Inés de la Cruz, el escritor Juan Rulfo y el historiador Luis González y González.

“Se trata de una peregrinación a ciertos lugares de poder encarnados en las obras de Sor Juana, Juan Rulfo y Luis González. Cada uno de estos autores es un imán y encierra a su vez diversas facetas. Al tríptico que considero como un espacio ritual, lo atraviesa una unidad inteligente y comprometida, una armonía con la cultura mexicana”, explicó en entrevista con La Razón Adolfo Castañón, traductor al español del libro Tres entradas a México.

En el apartado dedicado al historiador Luis González y González, a quien Le Clézio considera su mentor, el autor salda una deuda con la historia nacional. “El tributo a don Luis podría ser considerado como el aguinaldo para saldar una deuda con la historia de México, no sólo en las obras de sus historiadores, encarnados en El Colegio de Michoacán que presidió don Luis, sino en el coro de las voces que configuran esa trama múltiple”, resaltó el escritor y ensayista Adolfo Castañón.

Mientras que en el texto dedicado a Sor Juana resalta la audacia de la autora y la manera en que mezcló la herencia indígena y el manierismo arquitectónico del barroco hispano-lusitano. Del escritor Juan Rulfo, integra su literatura y su dedicación a la fotografía.

“En el ensayo dedicado a Sor Juana hay una generosidad de esta inteligencia excepcional que ha sido interrogada por Octavio Paz y Antonio Alatorre. En el dedicado a Rulfo hay un ejercicio de integración formal donde la narrativa, la fotografía y el testimonio autobiográfico destilan una comprensión poco habitual”, abundó Adolfo Castañón.

Es a partir de estas tres figuras que Le Clézio hace “un ejercicio de justicia y reconciliación, desde afuera, con las diversas raíces que componen la cultura mexicana. En esa visión convergen años de experiencia y conocimiento de México y sus culturas”, destacó.

Le Clézio arribó a México a finales de los años 60 con la misión de arreglar la biblioteca del Instituto Francés de América Latina y, a su llegada, leyó a Octavio Paz y Juan Rulfo. Fue en esa etapa y a inicios de los años 70 cuando tuvo una estancia en Michoacán, donde se interesó por la cultura purépecha. En su libro El éxtasis material (1967) hace referencia a nuestro país y en El sueño mexicano (1988) explora la cosmovisión de las civilizaciones prehispánicas. Además, “ha estudiado a Antonin Artaud y a la cultura tarahumara”.

“La presencia de México en la obra de Le Clézio es, de alguna manera, ubicua. Creo sin duda que el ascendiente intelectual del historiador Luis González y González ha sido clave en la formación del autor. Por otro lado, los ejercicios de restauración y, diría de ‘salvación’, que hace de la mujer de la Colonia encarnada en Sor Juana, del escritor expuesto a los vientos de la guerra y de la modernidad en Rulfo, son no sólo ejemplares, sino que creo que nos ayudan a nosotros, los mexicanos, y aun los europeos, norteamericanos y hasta asiáticos, a repensar la cultura en estos tiempos oscuros. De ahí que los medallones que hace puedan ser considerados como vitrales capaces de iluminar el espacio deteriorado de nuestros días”, concluyó Castañón.

Tres entradas a México ı Foto: Especial

Tres entradas a México

Autor: J. M. Le Clézio

Traducción: Adolfo Castañón

Editorial: Bonilla Artigas Editores

Año: 2025