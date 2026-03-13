Élmer Mendoza une el thriller político y la lucha femenina

El narrador Élmer Mendoza (1949) publica La sirena y el jubilado (Alfaguara, 2026), trama policial que explora en la pujanza femenina: la protagonista Carmen Larrañaga, quien en su adolescencia fue entregada por su padre a un narco, bajo amenaza de muerte. Logra escapar del delincuente y decide hacer carrera en los espacios políticos en busca de una diputación por el estado de Sinaloa para apoyar legislaciones en favor de las mujeres.

“Esta novela está imbuida por lo femenino, pero aclaro, no he pretendido escribir una ‘novela feminista’. Me han dicho que es una narración con tintes políticos y me sorprende, yo no quería eso. No cabe duda, el apoyo a las mujeres forma parte del discurso político, pero, lamentablemente, nunca aterrizan en la realidad. Es interesante que el libro inicia con una referencia a la Ley Olimpia, la cual tuvo un proceso espinoso para su aprobación: actualmente, se impulsa su diligencia”, dijo a La Razón, Élmer Mendoza, creador del célebre detective El Zurdo Mendieta.

¿Narración infundida en situaciones violentas? Sí, mis libros están inspirados en ambientes impetuosos, cuestión que seguiré asumiendo mientras tenga fuerzas y deseos de escribir. Me mueve la necesidad de entregar siempre una buena trama donde la violencia sea el camino del logro de la ‘mejor novela’ posible dentro de un género tan popular y de gran tradición como el relato negro.

¿El personaje coprotagonista, Néstor del Valle: hombre de la tercera edad que se enfrenta a escenarios adversos? En la construcción de ese personaje hay una especie de reivindicación de la vejez, quizás a mí mismo que soy jubilado y tengo 76 años. Conozco a muchos adultos mayores con una actitud vigorosa y en constante lucha. Néstor es un jubilado y las circunstancias lo convierten en el guardaespaldas de Carmen.

¿Y quién es Carmen? Una adolescente de la sierra que su padre vendió a cambio de una camioneta: prisionera del narcotráfico que fue violentada. Huye de las manos de los delincuentes, estudia en la UNAM y regresa a Sinaloa con ideas de impulsar a las mujeres desde la política y enfrentar con empeño a la violencia.

¿La violencia en contra de las mujeres, temática central de esta nueva novela? Es un asunto que me preocupa. Esta Carmen Larrañaga es un personaje de ficción insertado en un contexto posible, insisto en eso; pero, que tiene empalme con la realidad. Ella es víctima de acosos, balaceras y asaltos: de ahí se derivan las preocupaciones que me inquietan sobre esa situación desfavorable que azota a las mujeres en el país.

¿Cómo recibe el IX Premio Jorge Ibargüengoitia de Literatura de la Universidad de Guanajuato? Me da mucha alegría: lleva el nombre de un narrador admirado, autor de novelas que han sido muy significativas en mi carrera en el género de la novela negra, que lo he concebido como espacio de análisis crítico.

La sirena y el jubilado ı Foto: Especial

La sirena y el jubilado

Autor: Élmer Mendoza

Género: Novela

Editorial: Alfaguara, 2026