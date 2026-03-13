Matos Moctezuma: Me enviaron al inframundo antes de tiempo

AUNQUE el arqueólogo mexicano Eduardo Matos Moctezuma afirma no ser “ni Dios ni héroe cultural”, sin proponérselo, pudo “ir” al inframundo y escribir su propio obituario. Todo a raíz de la petición que su colega británico Norman Hammond hizo a Leonardo López Luján para escribir lo que en la jerga periodística se llama “zopilote”, un texto que se prepara con antelación para publicar cuando un personaje relevante fallece.

La solicitud para The Times llegó a oídos de Matos Moctezuma y fue así que decidió mandar su propia necrológica, compartió ayer durante una lectura estatutaria en la Academia Mexicana de la Lengua.

El Tip: En 2022, Matos Moctezuma fue galardonado con el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales.

“No soy ni Dios ni héroe cultural, lo cual es más valioso... Norman Hammond me envió al inframundo antes de tiempo y permitió, en caso insólito, que pudiera escribir mi obituario”, dijo Eduardo Matos Moctezuma al final de su lectura.

El arqueólogo leyó por primera vez el autobituario que escribió y expresó en tono de broma: “Me despaché con la cuchara grande”.

En el texto resaltó uno de sus más grandes trabajos, el Proyecto Templo Mayor, en el que han participado arqueólogos, biólogos, químicos, geólogos, historiadores y restauradores.

“Los resultados obtenidos han ampliado de forma notable el conocimiento de los mexicas o aztecas y el proyecto se ha constituido en un centro de investigación y difusión reconocido internacionalmente. Se han editado alrededor de mil 300 publicaciones entre libros, tesis profesionales, artículos, catálogos y guías de la zona arqueológica”, leyó.

También resaltó la creación del Museo del Templo Mayor, las excavaciones que continúan ahora bajo la supervisión de Leonardo López Luján y su equipo, y detalló parte de las labores de preservación de los objetos hallados y la difusión cultural que hace.

Matos Moctezuma confesó que quiso aprovechar este obituario para que “los lectores del prestigiado diario (The Times)” se enteren “acerca de los hallazgos del Templo Mayor y de muchas otras cosas más. A la vez de ahorrarle tiempo a Norman, buscando por datos biográficos de mi persona”.