Nombran a nueva Coordinadora Nacional de Literatura

La poeta y gestora cultural Minerva Reynosa Álvarez fue nombrada Coordinadora Nacional de Literatura, en sustitución de Nadia López, quien hace un mes asumió la dirección de Materiales Educativos en la Secretaría de Educación Pública.

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) informó del nuevo nombramiento esta tarde y detalló que asumirá el cargo a partir del 1 de abril.

“Este nombramiento buscará fortalecer el trabajo de la Coordinación a partir de la descentralización de las actividades literarias, la formación de nuevos públicos lectores, apoyo en la difusión de autores y autoras, impulso a la escritura creativa y la crítica literaria”, abundó el INBAL.

Minerva Reynosa Álvarez también tendrá la encomienda de hacer una “continua difusión creadores y creadoras en lenguas originarias y afromexicanos y afromexicanas, entre otros ejes de trabajo”, añadió la institución encabezada por Alejandra de la Paz.

¿Quién es Minerva Reynosa Álvarez?

Minerva Reynosa Álvarez fue galardonada en 2025 con el XXV Premio Nacional de Poesía Efraín Huerta por su libro Este País”. El jurado destacó que su obra “apuesta y sostiene una propuesta poética a partir del ritmo y la riqueza lingüística”, además de construir “una voz poética en plural femenino para hablar de las distintas violencias que atraviesa nuestro territorio”.

La autora cuenta con más de veinte años de experiencia en curaduría, gestión de proyectos literarios y coordinación de actividades interdisciplinarias en torno a la poesía, el arte contemporáneo y la experimentación literaria.

Asimismo, destacó el INBAL, ha desarrollado proyectos culturales en colaboración con instituciones públicas, universidades, festivales internacionales y editoriales independientes en América, Estados Unidos y Europa.

Es autora de once libros de poesía, entre los que destacan Iremos que te pienso entre las filas y el olfato pobre de un paisaje con borrachos o ahorcados (Premio Nacional de Poesía Clemencia Isaura 2020), y Emötoma (Premio Regional Carmen Alardín 2006), entre otros.