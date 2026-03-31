Avanza 46% remodelación de museos y sitios arqueológicos

La remodelación de museos y zonas arqueológicas rumbo al Mundial de Futbol 2026 tiene un avance de 46 por ciento, anunció ayer en conferencia de prensa desde cuatrPalacio Nacional Joel Omar Vázquez, director del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

“El Programa de Mejoramiento de Zonas Arqueológicas y Museos de México tiene una inversión de 380 millones. Y al día de hoy tenemos un avance de 46 por ciento. Con 12 estados de la República beneficiados, que es donde se encuentran estos recintos culturales”, detalló.

12 Museos y 46 zonas arqueológicas se rehabilitarán como parte del programa

En el Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México, el más visitado del país, se realiza el “mantenimiento mayor de plataformas de mármol del recinto”. Se impermeabilizan las cubiertas de la Sala Sierra de Puebla y de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia.

TE RECOMENDAMOS: Alarga estadía en la CDMX Prometen que Colección Gelman Santander volverá a México en 2028

“También estaremos trabajando en la colocación de puertas de cristal de la Sala Tolteca y del Juego de Pelota, y del cancel de salida de la Sala de Oaxaca; en la rehabilitación de las diferentes unidades de servicio y de la luminaria del Tzompantli. Así como en la renovación de la red eléctrica del museo”, dijo, e informó que la inversión en estas obras en el MNA asciende a los 40 millones de pesos.

Por su parte, en el Templo Mayor se realizan obras en fachadas e infraestructura, como los elevadores. Mientras que en la Zona Arqueológica de Teotihuacán, el segundo sitio en su tipo más visitado del país, se llevan a cabo obras de mantenimiento y mejoramiento en los servicios de acceso a las plazas, los andadores y las áreas de descanso.

También se renueva la museografía del Museo Antiguo, el Museo de Sitio y el Museo de la Pintura Mural. “Estaremos trabajando en la señalética y en la guía de visita digital”, precisó. La inversión es de 30 millones de pesos.