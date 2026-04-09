Cenart prepara el primer festival de artes inclusivas

EL CENTRO Nacional de las Artes (Cenart) de la Ciudad de México será sede de Universos Diversos, primer festival de artes escénicas inclusivas, que se realizará el 11 y 12 de abril (entrada libre) en la congregación de compañías, colectivos y artistas del país inmersos en la inclusión, la diversidad y el acceso al arte. Encuentro artístico, concebido por Escena Abierta Teatro Inclusivo, que propone y apoya la apertura de un espacio donde las artes escénicas (teatro, danza y música, circo y cine) revelen la faena creativa de artistas discapacitados/neurodivergentes.
“Con esta programación celebramos la pluralidad de cuerpos, mentes y formas de percibir el mundo. A través de obras creadas e interpretadas por compañías artísticas integradas por personas con discapacidades y neurodivergencias, se abre un espacio de encuentro en el que la diferencia se convierte en fuerza creativa.
“Propuesta que invita al público a habitar nuevos universos sensibles, cuestionando las nociones tradicionales de normalidad y ampliando las posibilidades del arte como herramienta de expresión, inclusión y transformación social”, expresó José Raúl Uribe, director de Programación Artística del Cenart, ayer en conferencia de prensa, donde se dio a conocer la cartelera del festival.
Participan varias agrupaciones, entre las cuales destacan Ritual Teatro de Inclusión, de Mérida, Yucatán, con más de 30 años de trayectoria; el proyecto musical con presencia internacional Rock DI, de San Juan del Río, Querétaro; la Orquesta para Personas con Discapacidad, dirigida por Daniel Álvarez Padilla, y el Colectivo Tres-sesenta de Pachuca, Hidalgo, que desarrolla experiencias sensoriales para personas con debilidad visual y ceguera.
Se complementa el foro con Fuga, Arte y Diversidad, compañía de danza con grupos de habilidades mixtas; Teatro Ciego, referentes del teatro inclusivo para personas con discapacidad visual; y Escena Abierta Teatro Inclusivo, con el espectáculo ¡Lotería! Shakespeare y Sueño. Asimismo, la proyección de la película La Laguna Rosa, seguida de una conversación con su director y elenco, que se convierte en una invitación para reflexionar sobre la inclusión, la accesibilidad y los derechos culturales.
Festival Nacional de Artes Escénicas Inclusivas
DÓNDE: Cenart (Río Churubusco 79, Country Club Churubusco, Coyoacán, CDMX)
Cuándo: 11 y 12 de abril
Horario: de 10:00 a 18:00 horas
Entrada libre