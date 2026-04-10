La primavera en su apogeo y la capital del país ofrece una atractiva cartelera cultural que va desde una muestra cinematográfica hasta festivales (Artes Escénicas Inclusivas y de Literatura) complementados con conciertos de jazz, teatro universitario, danza, gala de concierto de compositores románticos y un homenaje a Mercedes Sosa.

Eventos para compartir con la familia y amigos en diferentes recintos de la ciudad en este colofón semanal.

¿Cuáles son los mejores eventos en la CDMX del 10 al 12 de abril?

1. Muestra Internacional de Cine en El Chopo

La 79 Muestra Internacional de Cine (MIC) se traslada a las instalaciones del Cinematógrafo del Chopo hasta el 19 de abril. Programación que reúne catorce obras de los realizadores más importantes de la industria cinematográfica internacional contemporánea, al mismo tiempo que articula distintas búsquedas formales, narrativas y temáticas, las cuales han recorrido algunos de los festivales más importantes del circuito internacional como el de Cannes, Berlín y Venecia.

Programación con películas provenientes de México, Francia, Alemania, China, Corea del Sur, Islandia, Argentina, Palestina, Noruega, Portugal y España. Para la presente edición, el clásico de la muestra será Memorias del subdesarrollo, del cineasta cubano Tomás Gutiérrez Alea, y en algunas de las sedes la cinta se acompañará por la película cubana ¡Now!, de Santiago Álvarez. Ambas son producciones restauradas que forman parte del acervo del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC), instancia que trabaja junto con la Secretaría de Cultura del Gobierno de México para exhibir propuestas de interés actual.

Destacan la ópera prima Un hogar tras las rejas, de la directora coreana, CHA Jeong-yoon; Caso 137, del cineasta francés Dominik Moll; así como Magallanes, del multipremiado realizador filipino, Lav Diaz. La cinta inaugural de la MIC será Tus dos muertos, del realizador mexicano, Daniel Castro Zimbrón.

79 Muestra Internacional de Cine ı Foto: Especial

2. Primer Festival Universos Diversos 2026

Centro Nacional de las Artes (Cenart) será sede del Primer Festival Universos Diversos 2026 de Artes Escénicas Inclusivas en la congregación de compañías, colectivos y artistas del país inmersos en la inclusión, la diversidad y el acceso al arte. Encuentro artístico, concebido por Escena Abierta Teatro Inclusivo, que propone y apoya la apertura de un espacio donde las artes escénicas (teatro, danza y música, circo y cine) revelen la faena creativa de artistas discapacitados/neurodivergentes, con el objetivo de subrayar la potencia artística de voces históricamente marginadas.

Participan varias agrupaciones entre las cuales destacan Ritual Teatro de Inclusión, de Mérida, Yucatán, con más de 30 años de trayectoria; la agrupación musical con presencia internacional Rock DI, de San Juan del Río, Querétaro; la Orquesta para Personas con Discapacidad, dirigida por Daniel Álvarez Padilla; y el Colectivo Tres-sesenta de Pachuca, Hidalgo, que desarrolla experiencias sensoriales para personas con debilidad visual y ceguera.

Se complementa el foro con Fuga, Arte y Diversidad, compañía de danza con grupos de habilidades mixtas; Teatro Ciego, referentes del teatro inclusivo para personas con discapacidad visual; y Escena Abierta Teatro Inclusivo, con el espectáculo ¡Lotería! Shakespeare y Sueño. Asimismo, la proyección de la película La Laguna Rosa, seguida de una conversación con su director y elenco se convierte en una invitación para reflexionar sobre la inclusión, la accesibilidad y los derechos culturales.

Festividad con una gran variedad de actividades formativas: Taller de improvisación teatral, ritmo y percusión; clase magistral Idea+hoy: improvisación teatral para personas sordas; Danza + Improvisación + Cuerpo, taller de artes plásticas Opino, creo, diseño; Armonía e Inclusión. Los asistentes podrán participar en mesas temáticas, actividades en las Áreas Verdes, un rally y un merca-disca: área dedicada a la venta de productos elaborados por personas con discapacidad.

Dónde: Diferentes Espacios del Centro Nacional de las Artes (Cenart). Río Churubusco 79. Country Club Churubusco, Coyoacán. CDMX

Cuándo: sábado 11 y domingo 12 de abril, 2026

Horario: de 10 a 18 horas

Entrada libre

Primer Festival Universos Diversos 2026 ı Foto: Especial

3. Los cuervos no se peinan. Teatro

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de la Coordinación Nacional de Teatro, en colaboración con Córvido Teatro, presentan Los cuervos no se peinan, de Maribel Carrasco, bajo la dirección de Diego Montero, con las actuaciones de Diana Becerril y Alicia González —quienes alternan funciones—, así como del propio director.

Una mujer que anhela ser madre se encuentra sentada en un parque cuando un huevo cae sobre su cabeza. El huevo la sigue hasta su casa y, de él, nace un cuervo. Entre un cuervo que no tiene madre y una mujer que no tiene hijo se construye un camino compartido: la vida en familia y lo que esta implica. En su trayecto enfrentan señalamientos, rechazo y miedo; pero, sobre todo, descubren la amistad, el amor, así como el poder y la libertad de volar.

La producción general está a cargo de Córvido Teatro. El montaje cuenta con diseño de escenografía y vestuario de la propia compañía; diseño de iluminación de Raúl “Gigio” Medina y Diego Montero; diseño sonoro de Julio Infante; asistencia de dirección de Omar Sorroza y Ateri Miyahuatl; y asistencia de producción de Jorge Escandón.

La obra se presenta en temporada hasta el 10 de mayo en el Teatro El Granero Xavier Rojas, del Centro Cultural del Bosque, con funciones los sábados y domingos a las 12:30 horas. Duración aproximada de 60 minutos y está recomendada para público a partir de los 5 años. Precio del boleto: 150 pesos para adultos; y 80 pesos para infancia.

Los cuervos no se peinan. Teatro ı Foto: Especial

4. Geles Cabrera. Partituras corporales. Exposición

La exposición Geles Cabrera. Partituras corporales, en el Museo del Palacio de Bellas Artes (MPBA), ofrece, por primera vez, una revisión amplia y crítica de la trayectoria de Geles Cabrera, una de las primeras escultoras profesionales y pionera de la escultura moderna en México.

La muestra se inauguró en noviembre de 2025 y concluirá el próximo domingo 12 de abril, por lo que aún hay oportunidad de apreciarla y sumarse a las más de 190 mil personas que la han visitado en cinco meses de exhibición.

El primer núcleo, Partituras corporales, muestra el dinamismo de su lenguaje escultórico, centrado en el cuerpo humano como punto de partida; Coreografía escultórica aborda la manera en que Cabrera concibió la escultura como un espacio de movimiento y relación corporal, destacando el ritmo y la fluidez presentes en sus obras. El núcleo Museo escultórico revisa la fundación del espacio que la artista estableció en 1966, un proyecto pionero de autogestión.

La exposición Geles Cabrera. Partituras corporales, en el Museo del Palacio de Bellas Artes (MPBA), concluirá el próximo domingo 12 de abril. Puede visitarse de martes a domingo, de 10 a 18 horas. La entrada es libre los domingos.

Geles Cabrera. Partituras corporales. Exposición ı Foto: Especial

5. Poesía entre notas

¿Te imaginas un concierto donde la poesía y la música se fusionan para crear una experiencia única? La magia de Poesía entre notas se presenta este sábado 11 de abril a las 8:30 pm en el Foro del Tejedor de la Librería El Péndulo de Álvaro Obregón. Poemas de grandes autores como Julio Cortázar, Mario Benedetti, Jorge Luis Borges, Federico García Lorca, Rosario Castellanos y un homenaje especial a Jaime Sabines por los 100 años de su nacimiento, recitados y musicalizados simultáneamente por el pianista Alex Mercado. No es simplemente un concierto, ni sólo una lectura poética: este concierto es una experiencia integrada en la que la música y la literatura se fusionan para crear una experiencia única e irrepetible.

Poesía entre notas ı Foto: Especial

6. José María Velasco. Los apuntes del pintor. Exposición

La Secretaría de Cultura de y el INBAL, a través del Museo Nacional de Arte (MUNAL), invitan al público a conocer la exposición José María Velasco. Los apuntes del pintor, en sus últimos días, ubicada en el primer piso del recinto. Se trata de una oportunidad única para conocer una selección acotada de piezas poco vistas del autor.

El gabinete reúne 50 obras —entre dibujos, óleos, libros y una escultura— que permiten adentrarse en el proceso creativo de José María Velasco (Temascalcingo, Estado de México, 1840–Ciudad de México, 1912), y revelan una faceta menos conocida del pintor: la de un observador científico y explorador de la naturaleza. A través de estos materiales, el público puede comprender cómo el artista construyó algunas de las imágenes más emblemáticas del paisaje mexicano.

Organizada en cuatro núcleos temáticos —Homo natura, Cazador de auroras, Entorno mexicano y Orígenes de la vida—, la muestra, visitada por más de 205 mil asistentes, propone un recorrido que vincula arte y ciencia, destacando el interés del mexiquense por disciplinas como la botánica, la geología, la anatomía y la meteorología, aspectos fundamentales en su producción artística.

Entre las piezas más destacadas se encuentran dibujos anatómicos, bocetos y litografías, como aquellos dedicados al ajolote, especie cuyo nombre científico (Ambystoma velasci) fue otorgado en honor a Velasco tras sus aportaciones a la investigación de este anfibio. Asimismo, el público podrá descubrir apuntes científicos y estudios de nubes en los que el paisajista registró fenómenos atmosféricos con tal precisión que hoy pueden identificarse tipos específicos de formaciones, como el nimbostratus, evidencia de su aguda mirada analítica.

José María Velasco. Los apuntes del pintor estará abierta en el gabinete ubicado en el primer piso del MUNAL hasta el 12 de abril de 2026, en un horario de martes a domingo, de 10 a 18 horas. El recinto se ubica en Tacuba 8, Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Costo general: 95 pesos. Entrada libre para personas con credencial INAPAM, menores de 13 años, personas con discapacidad, maestras, maestros y estudiantes con credencial vigente. Domingo, entrada libre.

José María Velasco. Los apuntes del pintor. Exposición ı Foto: Especial

7. Partinuplés. Teatro UNAM

La nueva producción de Teatro UNAM, Partinuplés, dirigida y adaptada por Paola Izquierdo a partir de El conde Partinuplés, de la dramaturga del Siglo de Oro Ana Caro de Mallén, es una propuesta escénica que combina humor, magia y reflexión sobre la autonomía femenina, la cual llega al Foro Sor Juana Inés de la Cruz el 11 de abril de 2026 con un elenco conformado por Griselda Ashari, Micaela Gramajo, Juan Acosta y Leonardo Zamudio.

Partinuplés narra la historia de Rosaura, reina de Constantinopla, quien enfrenta la presión de su pueblo para casarse y asegurar la sucesión al trono. Sin embargo, un augurio astrológico la lleva a resistirse, mientras que, con ayuda de su prima Aldora, una hechicera, intentará descubrir cuál de sus pretendientes podría ser el mejor candidato sin poner en riesgo a su reino.

Partinuplés se presentará en el Foro Sor Juana Inés de la Cruz (Insurgentes Sur 3000, Centro Cultural Universitario) del 11 de abril al 30 de mayo. Las funciones serán los jueves y viernes a las 8 pm, los sábados a las 7 pm y los domingos a las 6pm, con funciones adicionales los miércoles 22 de abril, así como 20 y 27 de mayo, a las 8 pm.

Partinuplés. Teatro UNAM ı Foto: Especial

8. Tres compositores románticos. Concierto de piano

En el marco de la celebración por sus 30 años de trayectoria, el pianista Claudio Herrera presentará un concierto el viernes 10 de abril a las 18 horas en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, con un programa que conjuga su talento interpretativo con el lirismo y virtuosismo de Liszt, Wagner y Rajmáninov.

Organizado por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de la Coordinación Nacional de Música y Ópera, el concierto titulado Noche de serenata incluye piezas como Consolaciones, de Franz Liszt (Hungría, 1811–Alemania, 1886); Muerte de Isolda, del alemán Richard Wagner (Alemania, 1813–Italia, 1865), en transcripción del propio Liszt, y Elegía, Op. 3 núm. 1, de Sergei Rajmáninov (Rusia, 1873–Estados Unidos, 1943), así como sus Preludios núm. 4, Op. 23; núm. 6, Op. 23; núm. 2, Op. 3; núm. 12, Op. 32; y núm. 5, Op. 23.

Los boletos para el concierto en la Sala Manuel M. Ponce se pueden adquirir en las taquillas del Palacio de Bellas Artes, con descuentos para estudiantes, docentes y personas adultas mayores (INAPAM) con credencial vigente. El pianista ofrecerá este mismo concierto el sábado 11 de abril a las 13:30 horas en la Casa Rivas Mercado.

Tres compositores románticos. Concierto de piano ı Foto: Especial

9. Foros del Centro Cultural del Bosque

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) presentan, en los foros del Centro Cultural del Bosque, su programación escénica de abril, integrada por funciones de teatro, danza, ópera y música dirigidas a públicos de todas las edades.

Danza: Del 9 al 12 de abril se presentan La sal de la tierra (función de Pascua) y Aire canastero, a cargo de la compañía de música y danza flamenca Caña y Candela Pura, bajo la dirección de Lourdes Lecona. La propuesta integra el lenguaje del flamenco con la danza contemporánea para explorar el misticismo y la religiosidad popular de la Semana Santa. Las funciones son jueves y viernes a las 20 horas, sábado a las 19 y domingo a las 18 horas, en el Teatro de la Danza Guillermina Bravo.

Teatro: Para público infantil a partir de 10 años, se presenta Guardianes de los dioses, de Erik Uddenberg, dirigida por Gustav Deinoff, a cargo de La Covacha Teatro. La obra narra la historia de dos niños con la capacidad de transformarse en cualquier persona del planeta. Tendrá funciones hasta el 12 de abril, sábados y domingos a las 12:30 horas, en el Teatro Orientación Luisa Josefina Hernández. También para público infantil, a partir de 3 años, se presenta El tren matraca, de María Sánchez y Alberto Lomnitz: recorrido sensorial donde los sonidos se convierten en música, movimiento y memoria. Funciones hasta el 19 de abril, sábados y domingos a las 13 horas, en el Teatro El Galeón Abraham Oceransky.

Lady Oscar Salomé, de Yuriria Fanjul, bajo la dirección de Arturo Fuentes, parte del texto original de Óscar Wilde y se presenta en formato de monólogo. Se centra en las últimas 48 horas del juicio del autor. Temporada hasta el 19 de abril, con funciones jueves y viernes a las 20 horas; sábados a las 19, y domingos a las 18 horas, en el Teatro Orientación Luisa Josefina Hernández. Bajo la dirección de Enrique Singer, La niña en el altar retoma el tema del sacrificio humano en la tragedia griega. Explora las implicaciones éticas y simbólicas de este acto. Se presenta hasta el 26 de abril, con funciones de miércoles a sábado a las 19 horas y domingos a las 18, en el Teatro El Galeón Abraham Oceransky,

El diccionario, de Manuel Calzada Pérez, dirigida por Enrique Singer y con la actuación de Luisa Huertas, continúa temporada hasta el 28 de abril, los martes a las 20 horas, en el Teatro del Bosque Julio Castillo. Recupera la vida y legado de la lexicógrafa María Moliner. La mañana debe seguir gris, con dramaturgia de Sandra Félix y Angélica Amparán Román, se presenta hasta el 3 de mayo. Aborda la relación entre una joven escritora y el poeta José Carlos Becerra. Funciones sábados y domingos a las 12:30 horas, en el Teatro del Bosque Julio Castillo.

Misantropías, de Héctor Mendoza, dirigida por Luis de Tavira, rinde homenaje a su autor. Reflexiona sobre la condición humana desde una mirada crítica. Temporada hasta el 3 de mayo, jueves a domingo a las 19 horas (excepto el 1 de mayo), en el Teatro del Bosque Julio Castillo.

Dónde: Centro Cultural del Bosque

Foros del Centro Cultural del Bosque ı Foto: Especial

10. Actividades Culturales UNAM

Danza: Regreso. Obra seleccionada de la Convocatoria de Programación 2026 Danza UNAM. Compañía: ATERNO. Dirección: César Brodermann.

Sinopsis: El colectivo artístico multidisciplinario ATERNO presenta REGRESO un nuevo performance para volver al juego. Bajo la dirección de César Brodermann: nueve bailarines nos invitan a reconectar con la magia infantil a través de la danza donde los sueños flotan y las verbenas imaginarias cobran vida. ¿Qué pasaría si dejáramos de tomar la vida tan en serio?

Sala Miguel Covarrubias, CCU

Viernes 10 de abril 2026, 8 pm

Sábado 11 de abril 2026, 7 pm

Domingo 12 de abril 2026, 6 pm

Voz y cuerpos. Compañía: Taller Coreográfico de la UNAM. Dirección artística: Irina Marcano. Sinopsis: Voz y cuerpos, binomio que se apodera del escenario con cinco propuestas dancísticas conmovedoras, cuatro creadas por la maestra Gloria Contreras: Ave María, una danza que reúne a Bach-Schubert-Mozart; Bachiana de Heitor Villa-Lobos y Sinfonía de los salmos a la composición homónima de Igor Stravinsky, más el Dueto Rasumofsky 2 de Beethoven. Por su parte, la coreógrafa Michelle Cutri presenta T.S. a la célebre aria Erbarme dich, mein Gott (Apiádate de mí, Dios mío) de la Pasión según San Mateo de Bach.

Sala Miguel Covarrubias, CCU

Domingo 12 de abril 2026, 12:30 pm

Actividades Culturales UNAM ı Foto: Especial

11. Homenaje a Mercedes Sosa

Lo de Inés Café Concert ofrece este merecido tributo con la misma admiración y respeto de siempre a su coherencia, a su compromiso político y su militancia artística. “Yo no iba a dejar de cantar, ellos no iban a dejar de prohibirme. Me fui el dos de febrero del ´79 con tres valijas y mi bombo”. Así comienza Con la piel de América, un profundo homenaje a la mítica Mercedes Sosa, inspirado en los años en los que La Negra vivió en el exilio.

El repertorio, que se disfruta por una hora y media, describe parte de la vida de una mujer que a pesar de la distancia física nunca dejó de sentir y cantar a su tierra. A través de una narrativa musical y poética, este espectáculo busca capturar la esencia de una artista que, como dijo su hijo Fabián Matus, tuvo la sensibilidad, inteligencia y delicadeza de oír y aprender lo que su pueblo necesitaba de ella como cantora.

El montaje de este homenaje cobra vida gracias a la colaboración de Ernesto Anaya, cantante y músico multiinstrumentista a cargo de la Dirección Musical; Damián Tuso, músico, arreglista, maestro de tango y folklore argentino; Montserrat Revah, percusionista invitada y María Inés Montilla, cantante, autora de la idea original y responsable del guion.

El sábado, 11 de abril de 2026 se estrena Con la Piel de América, homenaje a nuestra querida Mercedes Sosa. La cita es en Lo de Inés Café Concert a partir de las 21:00.

Homenaje a Mercedes Sosa ı Foto: Especial

12. Festival Internacional de las Letras de la Gustavo A. Madero (FILGAM)

El Festival Internacional de las Letras de la Gustavo A. Madero (FILGAM) extiende una cordial a su primera edición. Con la República Checa como país invitado la FILGAM celebra la cultura desde un enfoque multidisciplinario que incluye presentaciones literarias, conservatorios, conciertos y una programación infantil. Este gran festival ofrecerá del 10 al 19 de abril más de 30 actividades culturales gratuitas, 50 talleres interactivos y 100 stands editoriales. Además, contará con la participación de Elena Poniatowska, Rigoberta Menchú, Eduardo Matos Moctezuma, Joselo, Sal Moreno entre otras figuras destacadas, así como un emotivo tributo a Pedro Infante y José Alfredo Jiménez.

Durante diez días, este encuentro reunirá a escritores, artistas, editoriales y público en general en un espacio pensado para fomentar la lectura, el diálogo y la creatividad. La iniciativa surge de la colaboración entre autoridades locales y organizaciones culturales, con el objetivo de abrir nuevas oportunidades a través de la literatura.

Dónde: Explanada de la Alcaldía Gustavo A. Madero. Calle, 5 de febrero S/N, Villa Gustavo A. Madero, Gustavo A. Madero. CDMX

Festival Internacional de las Letras de la Gustavo A. Madero (FILGAM) ı Foto: Especial

13. Música UNAM

Música de cámara. Vitaly Pisarenko, piano

El pianista ucraniano ofrece un programa con obras que articulan un recorrido por la tonalidad de fa sostenido menor de Chopin, Clementi y Schubert.

Sala Carlos Chávez: sábado 11 de abril, 6:00 pm

OFUNAM 90 años | Música en Territorio Puma

La OFUNAM continúa la celebración por sus 90 años mediante una gira por distintas sedes universitarias. Los conciertos están dedicados a las comunidades de cada plantel donde se interpretará un programa Mozart: Obertura de Las bodas de Fígaro y la Sinfonía 40.

Escuela Nacional Preparatoria 5, Gimnasio José Vasconcelos: viernes 17 de abril, 10:00 am

Música comentada

Continúa Música comentada, serie con dos presentaciones programadas en recintos al Sur y Centro de la ciudad para dar mayor oportunidad de asistir al público interesado. En esta ocasión se ofrecen la Sonata para violonchelo y piano núm. 1 en mi menor Op. 38 de Brahms y los Fantasiestücke Op. 73 de Schumann. Participan en los comentarios José María Álvarez y en la interpretación el pianista José Mauricio Miranda y el violonchelista Rodolfo Jiménez.

Sala Carlos Chávez: sábado 18 de abril, 6:00 pm

Anfiteatro Simón Bolívar: domingo 19 de abril, 12:00 horas

Programa Universitario de Música Actual (PUMA)

El Sexteto Místico presenta una selección de obras compuestas entre 2023 y 2026, que forman parte de la nueva producción discográfica del ensamble titulada Viajes. Auditorio del MUAC: domingo 19 de abril, 12:00 horas.

Música UNAM ı Foto: Especial

14. Piano de Película. Concierto

El concertista de Bellas Artes Mauricio Náder presentará el concierto Piano de película, en el que interpretará piezas creadas especialmente para cintas que se han convertido en clásicos de la cinematografía, así como obras icónicas de la música de concierto que han acompañado diversos filmes. El programa incluirá, además, un homenaje por los 150 años del nacimiento y el 80 aniversario luctuoso del compositor español Manuel de Falla.

El programa evocará temas que han permanecido en la memoria del público y que Mauricio Náder interpretará con arreglos propios para piano solo. Iniciará con Cuatro piezas para piano, del compositor francés Jérôme Lemonnier (1961), escritas para películas como La cambiadora de páginas (2007), Mañana al alba (2009) y La carne de mi carne (2013), del realizador Denis Dercourt.

Asimismo, interpretará el célebre Bolero, de Maurice Ravel, incluido en la película 10, la mujer perfecta, de Blake Edwards; Canción del amor dolido, de Manuel de Falla; Concierto de Varsovia, de Richard Addinsell, compuesto para la cinta Aquella noche en Varsovia (1941), de Brian Desmond Hurst, y Ocho escenas de Amor sin barreras, obra emblemática de Leonard Bernstein para el musical de Jerome Robbins, Arthur Laurents y Stephen Sondheim, estrenado en 1961. También interpretará Tres escenas de El amor brujo, de Manuel de Falla, uno de los principales exponentes de la música nacionalista española, junto con Isaac Albéniz y Enrique Granados.

El recital se llevará a cabo el viernes 10 de abril a las 19 horas en Xico, Antigua Sede del Senado, organizado por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de la Coordinación Nacional de Música y Ópera. Entrada libre.

Piano de Película. Concierto ı Foto: Especial