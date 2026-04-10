Llega a las librerías La palabra mágica. Una vida escrita, nuevo libro de Isabel Allende

La palabra mágica. Una vida escrita (Penguin Random House/Plaza Janés, 2026), nuevo título de la escritora Isabel Allende (Lima, 1942) –nacionalizada chilena—, ha llegado a las librerías de Latinoamérica, España y Estados Unidos: reflexión sobre el papel que ha tenido el acto de escribir a la largo de su vida. Volumen que “recoge experiencias personales y profesionales y explica su proceso creativo, desde la inspiración hasta la creación de sus narraciones”, señala un comunicado del Grupo Editorial Penguin Random House.

Para la autora de la popular novela La casa de los espíritus (1982): “escribir no es sólo un oficio, sino una forma de vida, una pasión que puede transformar nuestra realidad y la de quienes nos rodean, y comparte sus triunfos, errores y aprendizajes”. Cuaderno que puede ser consultados por quienes anhelen dedicarse a la creación literaria, porque es una suerte de cuadrante: taller literario y una biografía donde la autora confiesa que la escritura más que una faena, “ha sido su brújula y su refugio”.

“Entrego un volumen que tiene sentido práctico, narro de dónde nacen las historias, como se nutren en los engranajes de la investigación, la curiosidad, los apuntes, la fantasía y sobre todo, la disciplina. Develo detalles de cómo optar por el inicio de la historia, erigir la distribución, darle voz al narrador y construir a los personajes. Ojalá y este libro se convierta en una invitación directa a perder el miedo a la página en blanco y entrar en el desafiante universo de la creación”, recalca la autora de Eva Luna.

Sobre los mecanismos de la creación sustenta que “la literatura es mágica: armar una historia es un proceso misterioso, orgánico, instintivo. Al escribir entro en la dimensión de los sueños, la intuición, las premoniciones; debo rendirme y dejar que los personajes hagan lo que tienen que hacer y que la historia se cuente a sí misma”.

La escritura en diálogo con la soledad: “el proceso, el de escribir, me lleva a pasar la mayor parte de mi tiempo sola y en silencio, como un monje en su celda: escribir es como meditar. En la soledad recuerdo, escucho voces, tengo visiones. Mientras más callada estoy, más oigo y más veo. En el silencio de la escritura a veces me visitan espíritus: ¿o serán las musas? Lo siento como un roce en la nuca. Al escribir me transformo en médium. La escritura para mí no es una opción, es una adicción", asienta.

Cuaderno que aborda los destellos de la memoria, el oficio de escribir y el poder de la palabra: “Hago un recorrido por los orígenes de mis novelas, me detengo en la carta que le escribí a mi abuelo moribundo que da inicio a La casa de los espíritus y el duelo por mi hija narrado en Paula. Reflexiono sobre los desafíos del exilio, la censura y los nuevos debates de la ficción contemporánea”, concluye la escritora definida por la crítica como “dotada de un ánima poética de impulso interior cálido y sencillez sorprendente en el despliegue de una prosa viva”.

Ficha

La palabra mágica. Una vida escrita

Autora: Isabel Allende

Género: Ensayo/Memorias

Editorial: Penguin Random House/Plaza Janés, 2026

Portada. ı Foto: Especial.