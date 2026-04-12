31 Minutos conquista el Auditorio Nacional con un show lleno de música y nostalgia

Luego de cancelar su presentación en la Plaza de Toros en Cancún, Quintana Roo, y tras abarrotar seis fechas programadas en el Teatro Metropólitan de la capital, el grupo chileno de marionetas 31 Minutos regresó a la CDMX para presentarse ahora en el templete del Auditorio Nacional con su actual gira Radio Guaripolo II.

Para esta presentación el conjunto chileno, fiel a sus orígenes, se apoyó con las pantallas del Coloso de Reforma, para iniciar su presentación.

“Siendo las 2:23 horas de la mañana, comenzamos esta edición de Radio Guaripolo. Sean bienvenidos y disfruten”, declaró desde una cabina de radio el personaje anaranjado Guaripolo.

Fue así, y luego de una presentación fugaz en las pantallas de los videos del grupo, que los músicos arribaron al templete para interpretar las primeras canciones del show como “Cebolla Me Encanta” y “Mr. Guantecillo”, mismas provocaban que el recinto de Reforma se llenará de aplausos del público.

La presentación de las marionetas chilenas continuó con canciones como “Señora Devuélvame el Balón”, “La Señora Interesante” y “Mi Mamá Me Teje Todo”. Sin embargo, la primera aparición del conductor Tulio Triviño hizo que el público del Auditorio Nacional ovacionara su participación.

▶ #Video | 31 Minutos (@31_minutos) alientan al público del #AuditorioNacional con el clásico 'Señora Interesante' 🎵🎶



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“Soy el respetable periodista Tulio Triviño”, declaró desde una ventana que simulaba su departamento.

La presentación continuó con el clásico “Tangananica, Tangananá”, canción que esperaban ansiosas las pequeñas Constanza y Pam de 12 años, quienes declararon para La Razón de México que gracias a esta canción conocieron al programa.

“Nosotros los conocimos por el ‘Tangananica Tangananá’ y es la canción que más esperamos hoy”, declaró Constanza.

Por su parte, Pam aseguró que para la mayoría de las canciones de 31 Minutos la creatividad de los músicos chilenos es increíble. “Imagínate cómo las hicieron, debió ser mucho trabajo, creo yo”, compartió feliz la pequeña.

Mientras tanto, su mamá, Miriam Araujo, aseguró que el programa de televisión es muy nutritivo para las niñas, pues desata la creatividad en ellas. Además, señaló que es un espacio ideal para enseñarles temas complejos de tratar.

“Me gusta que a ellas les guste porque les enseñan muchos valores y también un poco de historia política”, aseguró la tutora.

Los títeres de 31 Minutos no paraban de alentar al público mientras Guaripolo permanecía en la cabina de radio y aparecían el resto de los personajes de 31 Minutos para formar parte del show, entre ellos Juan Carlos Bodoque, Juanin Juan Harry y por supuesto Tulio Triviño.

“Queridos amigos, ya se acerca el fin”, anunció Guaripolo desde su cabina para dar inicio al final de la presentación ello con canciones como “Equilibrio Espiritual”, “Baila Sin César”, “Ratoncitos” y el éxito “Arwrawriwrarwro”, tema por el cual superaron los 900 mil oyentes mensuales en plataformas digitales.

▶ #Video | ¡Todos a bailar! 💃🏻🕺🏻31 Minutos (@31minutos_tv) se despide del #AuditorioNacional con el clásico 'Baila Sin César'



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El espectáculo llegó a su fin con las canciones “Mi Muñeca Me Habló” y el clásico tema del programa “Yo Nunca Vi Televisión (Y Luego Sí Pero Después No)”, éste último prendió a todo el público del Auditorio Nacional quienes coreaban la letra y siguieron la petición de Tulio Triviño.

“No queremos a nadie quieto”, gritaba la marioneta mientras el Auditorio Nacional se llenaba de confeti.

Los chilenos de 31 Minutos tienen pactadas más visitas en el país, en ciudades como Toluca, León, Torreón y Querétaro.