José Revueltas, una obra entre el activismo político y la fabulación

Se cumplen 50 años de la muerte de José Revueltas (Santiago Papasquiaro, Durango, 20 de noviembre, 1914-Ciudad de México, 14 de abril, 1976): guionista, dramaturgo, articulista, narrador y ensayista reconocido por su activismo político y por una destacada trayectoria literaria en un legado de obras transcendentales como Los muros de agua (1941), El luto humano (1943), Los días terrenales (1949), Los errores (1964) y El apando (1969), entre otros volúmenes de cuentos, teatro, crónicas y ensayos políticos.

Escritor que abrevó en un ‘marxismo’ entretejido con elementos cristianos, tradicionales y populares alejado de los credos de grupos políticos radicales de donde fue expulsado por discrepancias ideológicas. “Las novelas de Revueltas dieron al cristianismo mexicano una densidad espiritual que nuestros escritores católicos no pudieron o no quisieron afrontar. Un escritor comunista, el más radicalmente cristiano entre nuestros novelistas” (Christopher Domínguez Michael).

FUNERAL del escritor mexicano en 1976, en el Panteón Francés. ı Foto: Archivo General de la Nación

El Dato: ADAPTÓ al cine Amor de una vida, de Ladislao Bus Fekete, y A la sombra del puente, de Maxwell Anderson, junto a Salvador Novo.

Álvaro Ruiz Abreu en la biografía José Revueltas: Los muros de la utopía (Cal y arena, 1992) describe el sepelio el 15 de abril de 1976 en el Panteón Francés donde un “grupo de mil personas lanzó al aire ‘goyas’, ‘vivas’ y el himno comunista La Internacional”. Alguien gritó: “José Revueltas muere sentenciado”. Una consigna se impuso: “El gobierno mexicano mató a José Revueltas manteniéndolo en la cárcel toda su vida”. El escritor condenó la sangrienta represión estudiantil de Tlatelolco en 1968 y asumió una animosa conducta de denuncia y rectitud, que lo convirtió en el guía moral de la insurrección juvenil de aquel azaroso octubre.

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Los muros de agua Año: 1941 ı Foto: Especial

El autor de la obra teatral El cuadrante de la soledad (1950) legó una producción literaria en que sobresalen la denuncia política y lo testimonial en un examen de la condición humana y, asimismo, una exégesis y reflexiones críticas de los movimientos políticos dentro de la sociedad mexicana (Los días terrenales, 1949 y Material de los sueños, 1974). Realismo retomado de las corrientes rusa (Dostoievski, Chéjov, Leonidas Andreiev...) y estadounidense (Henry James, William Dean Howells, Stephen Crane...) en frondas narrativas de apuntes existencialistas (arrobamiento, soledad, desaliento...) y otras propensiones cercanas al neorrealismo italiano (Levi, Pavese, Moravia, Vittorini...). José Revueltas suscribe una representación objetiva de la sociedad mexicana en apelación de la crítica social y la exploración psicológica de personajes envueltos en dilemas sociales y políticos.

El luto humano Año: 1943 ı Foto: Especial

El Tip: Hoy será la charla “Un escritor imprescindible: Aproximación a José Revueltas”, con Alberto Enríquez Perea a las 17:00 horas en el Facebook de la Capilla Alfonsina.

El luto humano (1943): “Recapitulación critica de la Revolución Mexicana y también una gran novela sobre la Cristiada que ningún católico pudo escribir” (Domínguez Michael). Alegoría de un México fanático, vehemente y sedicioso desde alusiones de excedidas conjunciones del Éxodo y el Diluvio bíblico. “La muerte estaba ahí, blanca, en la silla, con su rostro. El aire de campanas con fiebre de penetrantes inyecciones, del alcohol quemado y arsénico, movíase como la llama de una vela con los golpes de aquella respiración última —y tan tierna, tan querida— que se oía. Que se oía: de un lado para otro, de uno a otro rincón, del mosquito a las sábanas, del quinqué opaco a la vidriera gris, como un péndulo. La muerte estaba ahí en la silla”: incipit de El luto humano.

Los días terrenales Año: 1949 ı Foto: Especial

Inicio de tonalidad apocalíptica: Chonita, la pequeña hija de Úrsulo y Cecilia ha muerto. Úrsulo se ve obligado a buscar el cura y franquear un afluente en medio de una tempestad. Adán, hostil a Úrsulo, le ayuda a cruzar el río con pocas ganas. Tras caer de la chalupa, Úrsulo le salva la vida a Adán. En este primer capítulo se hacen evidentes los temas recurrentes en la obra de Revueltas en la apelación de resonancias bíblicas: las historias de Noé y el Arca, Adán y Eva y Caín y Abel. “El luto humano es un réquiem donde la Naturaleza maligna se impone. Al diluvio no lo detienen ni la abnegación de un sacerdote católico ni la fraternidad revolucionaria de los trabajadores”, ha dicho Domínguez Michael.

Homenajes: Este martes que se cumple medio siglo de su fallecimiento se le rendirá un homenaje en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, a partir de las 18:00 horas.

Los errores Año: 1964 ı Foto: Especial

Los días terrenales (1949): historias de un grupo de comunistas mexicanos en los trances de argumentaciones y dudas internas: Gregorio, partidario de un comunismo autocritico; y Fidel, dogmático militante del Partido Comunista Mexicano. Gregorio cae en desgracia tras involucrarse con una prostituta en una misión que le encarga el partido en Veracruz y es comisionado como sanción a dirigir una marcha de Puebla a la Ciudad de México: Gregorio cae preso y es torturado y encarcelado después de la manifestación. Revueltas traza subjetividades psicológicas de los personajes principales (pensamientos, recuerdos, sentimientos, emociones...) en el despliegue de una profunda reflexión política-filosófica.

“Revueltas detecta en Los días terrenales a un hombre en crisis, en una encrucijada histórica, amenazado por el fracaso y la impotencia”, ha apuntado Álvaro Ruiz Abreu. Gregorio personifica al revolucionario en su sentido más orgánico en una narración que expresa el ánimo de un “hombre y sus críticas a la conciencia socialista, en la que incluye principalmente la conciencia dogmática (y el fervor militante, siempre correlativo) de los dirigentes del partido”, de acuerdo con el crítico literario Evodio Escalante.

El apando Año: 1969 ı Foto: Especial

Los errores (1964): novela de turbada interpelación de crítica política y ética. Tiempos encajados en que los desaciertos dialogan con el egoísmo. Historia y destino del notorio militante comunista Evelio Vadillo en el Gulag Soviético. Exposición de militantes comunistas íntegros y de esquemáticos capellanes del partido en el contexto de los procesos y purgas en la URSS. “Amparado por la probabilidad apocalíptica desencadenada por la crisis de los misiles en 1962, José Revueltas concluye la más desmesurada de sus novelas y una pieza desgarradora sobre el drama político y humano del comunismo”, ha destacado Domínguez Michael.

El apando (1969) —considerada por la crítica como una de sus mejores fabulaciones: relato político que subraya su condición de escritor carcelario iniciada en Los muros del agua— aborda los arrojos de un grupo de presos comunes para ingresar drogas al penal. Representación de la desventura, carencia, hacinamiento y anarquía de la cárcel desde una prosa de ritmo punzante y rebosado, que hace una alegoría de la sociedad mexicana asediada por un complejo y confuso escenario político en los años 60. Fábula que el narrador duranguense concibe durante la reclusión de dos años en Lecumberri por su protagonismo crítico ante la masacre de Tlatelolco en octubre de 1968.

Cinco décadas sin la presencia física de un escritor que supo articular su autobiografía con la ficción en un lienzo conformado por experiencias carcelarias y actividades políticas: derivación de una de las obras más originales y controvertidas de la literatura mexicana del siglo XX. Su incisivo atisbo se proyectó en los derrotados, ofendidos y desheredados de un México dominado por una clase política poderosa y arrogante. “Sin duda alguna, el mejor escritor de su generación”: expresó el poeta Octavio Paz.

Revueltas films: archivos

familiares (cortometraje)

Participa: Gilda Revueltas, nieta del escritor

Conversatorio

Participan: Edith Negrín, Carlos Narro,

José Manuel Mateo y Gilda Revueltas

Ada Carasusan-Cantos

Terrenales

Participan: Diego Martínez, Aarón Cruz,

Gustavo Jacob y Carlos Miguel

Vida en la militancia

El escritor mexicano apoyó diversas causas sociales.

1927: Abandonó la escuela y se refugió en la Biblioteca Nacional, donde empezó a leer al escritor Fiódor Dostoievsky la Biblia.

1929: Fue encarcelado en la correccional a los 15 años por participar en un acto del Partido Comunista Mexicano (PCM).

1932: Pasó cuatro meses recluido en Islas Marías por participar en una huelga de trabajadores de Nuevo León.

1935: Viajó a Moscú como representante nacional de las Juventudes Comunistas. Ese mismo año murió su hermano Fermín.

1943: Obtuvo el Premio Nacional de Literatura por El luto humano. Además, el autor fue expulsado del PCM.

1948: Estrenó su obra de teatro Israel, en la que abordó el racismo que sufrió una familia negra y una de migrantes en EU.

1950: Se realizaron severas críticas contra la novela Los días terrenales. Estrenó la obra El cuadrante de la soledad.

1958: El escritor apoyó la huelga del Movimiento Ferrocarrilero, que exigía mejoras salariales y democracia sindical.

1968: Tras la masacre del 2 de octubre fue detenido y condenado a 16 años de prisión en Lecumberri acusado de diversos delitos.

1969: Inició una huelga de hambre indefinida junto con más de 80 presos políticos. En prisión escribió el libro El apando.

1971: Fue puesto en libertad bajo palabra y reanudó sus actividades políticas. Su salud se deterioró con los años.

1976: Murió el 14 de abril y lo sepultaron en el Panteón Francés. Expulsaron del sepelio al secretario de Educación.