Rescate de Pirámide de la Serpiente Emplumada

ESTE AÑO se concluirá el proyecto ejecutivo actualizado y el siguiente año comenzarán los trabajos de rehabilitación de la Pirámide Emplumada, aseguró ayer en conferencia de prensa en la zona arqueológica de Teotihuacán, Omar Vázquez Herrera, director del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

“El siguiente año estaremos ya ejecutando los trabajos”, dijo el director. Mientras que Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura federal, prometió: “El monto que sea necesario lo va a tener; sin embargo, hay una actualización de costos. Se había hablado de que habíamos recibido una donación; era una idea, no se recibió, pero eso no significa que no se va a atender. Ese anteproyecto está en actualización y revisión. Si cuesta 50 (millones de pesos), 70, vamos a contar con la inversión necesaria para atenderlo como parte de la conservación”.

Vázquez Herrera detalló que el estado de conservación se encuentra estable y se le ha dado el mantenimiento necesario. “En los últimos siete años hemos estado muy preocupados; hay un proyecto de conservación del edificio”, externó.

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Pirámide de la Serpiente Emplumada, en 2021. ı Foto: Especial

“Los restauradores estamos haciendo el diagnóstico de los bienes muebles, de los acabados arquitectónicos, para que en el proceso del proyecto que se va a realizar de intervención, podamos asegurar la conservación de la pintura y en una siguiente etapa hacer la intervención de los bienes muebles”, agregó Thalía Velasco, coordinadora de Conservación del INAH.

Se realizaron estudios complementarios para el proyecto ejecutivo con el fin de definir el sistema de cimentación.

En 2021, Diego Prieto, entonces director del instituto, dijo que había procesos “cada vez más acelerados de arenización, disgregación, filtraciones, manchas de humedad, fracturas, pérdidas de color y de elementos arquitectónicos”.