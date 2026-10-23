Muere Ryu Murakami, figura de la literatura japonesa, a los 74 años de edad

Este viernes 23 de octubre se dio a conocer la muerte del escritor japonés Ryu Murakami, conocido por libros como ‘Sopa de miso’ o ‘Azul casi transparente’, a los 74 años de edad.

La editorial Gentosha informó sobre el fallecimiento del autor, sin definir cuál había sido su causa de muerte, pero aclarando que la misma ocurrió el pasado 17 de octubre.

Falleció el escritor japonés Ryū Murakami.



El escritor y cineasta japonés Ryu Murakami, director de títulos como Almost Transparent Blue y Tokyo Decadence, ha fallecido a los 74 años de edad.



Según ha dado a conocer la editorial Gentosha, Murakami murió en su domicilio el… pic.twitter.com/aE7CXa6X3c — LOS MEJORES LIBROS (@Bibliomaniatico) October 23, 2026

“Nos entristece profundamente la noticia del fallecimiento de Ryu Murakami, quien dedicó su carrera a publicar incansablemente trabajos impactantes que conectaron con las generaciones más jóvenes, señaló la editorial en su publicación.

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A través de su obra, la figura japonesa llevó a la literatura temas como la violencia, las drogas y los lados más oscuros de la vida urbana. Según informaron en el anuncio, Ryu murió en su domicilio.

Asimismo, su funeral se llevó a cabo en privado por decisión de sus allegados y no se reveló cuál fue la causa de muerte. Tampoco se han dado a conocer más detalles sobre su salud u otras circunstancias relacionadas con su fallecimiento.

¿Quién era Ryu Murakami?

Murakami Ryūnosuke, nombre completo del también director de cine japonés, nació en Sasebo el 19 de febrero de 1952. Sus novelas suelen caracterizarse por la crudeza en las descripciones y la violencia de las situaciones narradas.

El hecho de haber vivido cerca de una base militar estadounidense en su Sasebo natal le permitió conocer en profundidad la cultura e idiosincrasia norteamericana.

R.I.P. Ryu Murakami (1952–2026), enfant terrible of Japanese literature and author of "Coin Locker Babies" "Almost Transparent Babies", "In the Miso Soup" and "Audition". He was also known for directing TOKYO DECADENCE and for Hideaki Anno's adaptation of his novel LOVE & POP. pic.twitter.com/FLjVm5XlFL — Japan Society Film (@js_film_nyc) October 23, 2026

Entre sus obras más conocidas está Azul casi transparente, la cual se convirtió en un bestseller al mostrar un grupo de jóvenes japoneses desilusionados que se autodestruyen en una espiral de drogas y rock.

Escrita con 24 años le granjeó el elogio de la crítica especializada y, gracias a ella, obtuvo el premio Akutagawa. En 1979, la historia llegó al cine bajo la dirección de su propio autor.

También estuvo detrás de libros como Sopa de Miso y Piercing; de sus obras cinematográficas cabe destacar Tokyo Decadence (1992) que contó con la participación en la banda sonora del compositor y músico Ryuichi Sakamoto.

Cabe mencionar que no existe una relación entre Ryu y Haruki Murakami (El pabellón de Oro), ya que por sus apelldos iguales, lectores llegaron a pensar que eran familia, pero en realidad no hay un lazo entre ellos ni siquiera en el aspecto literario.

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