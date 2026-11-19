La población lectora disminuyó en México, al pasar de 79.1 en 2025 a 78.6 por ciento en 2026, además, se leyeron menos libros, pues el promedio anual de títulos cayó de 4.2 a 3.9, de acuerdo con informe que ayer dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El Módulo sobre Lectura (Molec) revela también que mientras disminuye la población lectora de materiales impresos y digitales —libros, revistas, historietas o páginas de Internet, por ejemplo—, incrementa en redes sociales. El primer rubro pasó de registrar 79.1 por ciento en 2025 a 78.6 en 2026; y el segundo, de 13.1 a 14.8.

La lectura de redes sociales fue más frecuente entre la población de 12 a 39 años, con 90.9 por ciento. El tiempo promedio diario también aumentó de una hora con 23 minutos en 2025 a una hora con 30 minutos en 2026. Los hombres dedicaron una hora con 34 minutos y las mujeres, una hora con 26.

TE RECOMENDAMOS: Tras el caso de la obra de Frida Kahlo Van por candados para exportación definitiva de obras

49.7 Por ciento comprende la mayor parte de lo que lee

Aunque bajó el promedio anual de libros leídos, éstos aún son los principales materiales de lectura, pues 61.4 por ciento de la población lectora de 12 años y más los consultó.

Sobre qué se lee, el estudio reveló que la literatura encabeza las preferencias con 53.8 por ciento, lo cual representó un incremento de casi 10%, pues en 2025 fue de 43.1; en segundo lugar están los libros de autoayuda y superación personal o religiosos, que igual van en aumento al pasar de 42.3 a 44.6, y en tercero, títulos de alguna materia o profesión, rubro que creció de 35 a 38.2. Lo que menos se leyó fueron manuales, guías o recetarios.

Asimismo, las mujeres son las que están leyendo más literatura y autoayuda, superación personal o libros religiosos, en comparación con los hombres; mientras que los varones son los que más consultan títulos de alguna materia o profesión, de cultura general o manuales, guías o recetarios.

La población general lectora de entre 25 y 39 años es la que más lee literatura, con 58.7%, y en segundo lugar están los de 12 a 24 años con 58.4.

De acuerdo con el Inegi, el gusto fue el motivo principal para leer libros, con 76.9 por ciento. Esta razón fue más frecuente entre las mujeres (80.9 %) que entre los hombres (71.8 %). La proporción de lectura por gusto aumentó con la edad: pasó de 65% entre la población de 12 a 24 años a 87.3 entre la de 60 años y más.

Mientras que en el consumo de libros en formato impreso o digital, el físico sigue estando entre las preferencias de la población de 12 años y más lectora, 31.1 % leyó en formato digital y 83.5 en impreso.

La lectura de libros en formato impreso fue más frecuente que la lectura en digital en todos los grupos. La mayor proporción de personas lectoras de libros impresos se registró entre 60 años y más (92.4 %).

También se leyeron menos las páginas de Internet, foros y blogs, al pasar de 45.7 a 42 por ciento, contrario a las historietas, cómics o mangas, que registraron el mayor aumento, al ir de 20.9% a 23.5, según el informe Módulo sobre Lectura (Molec).

Algo que sorprendió del informe es que la lectura de periódicos siguió teniendo un incremento, pues de 24.8 por ciento en 2025 pasó a 25.3.