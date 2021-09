Adiós a Jean-Paul Belmondo, el rostro de la Nouvelle Vague

El actor francés Jean-Paul Belmondo, el rostro más conocido de la Nouvelle Vague, quien rompió esquemas al representar a una figura masculina que salió de los arquetipos del cine hollywoodense, falleció ayer a los 88 años de edad, informó la agencia AFP.

“Estaba muy cansado desde hacía algún tiempo. Se apagó tranquilamente”, precisó su abogado, Michel Godest. Belmondo murió en su casa ubicada en la calle Saints-Péres de París.

Al darse a conocer la noticia, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, lo describió como “un tesoro nacional, un héroe supremo y figura familiar, un temerario incansable y mago de la palabra”.

No es para más, Belmondo se convirtió en una de las figuras más representativas de la Nouvelle Vague al formar parte del elenco de A bout de souffle (Sin aliento), de Jean Luc-Godard.

“Se vuelve un referente al hacer una de las películas más radicales del movimiento, Sin aliento, que es la cinta más drástica en el lenguaje cinematográfico del movimiento”, apuntó a La Razón el crítico de cine Gerardo Gil Ballesteros.

El histrión también fue conocido por su interpretación en Pierrot Le Fou, en la cual junto con Marianne Renoir protagonizó uno de los besos más emblemáticos del séptimo arte: juntan sus labios, él desde un auto rojo y ella desde un carro azul.

Belmondo nunca se dejó seducir por ese ruido de Hollywood, se mantuvo en la línea; no se le quedó a deber, porque no era su aspiración, es todavía de estos actores y estrellas que su propia imagen no necesitaba la nota demasiado soft porque hablaba por sí mismo