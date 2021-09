"¡Ánimo juventud!", una cinta para contagiarse del espíritu adolescente

La cinta "¡Ánimo juventud!", a través de la historia de cuatro adolescentes, busca contagiar a los espectadores de ese espíritu que prevalece en quienes se encuentran en esta etapa de su vida, afirmó a La Razón Carlos Armella, director de la película.

“La idea original que disparó la película viene de ver con un grafiti en la pared que decía ‘Cris te amo’, me llamó la atención, me puse a pensar por qué lo habría escrito la persona que lo hizo, por qué lo puso en esa pared, quién era Cris.

"Eso que dio forma a un personaje que se convirtió en Martín, a partir de esa historia sugirieron otros personajes, quienes lo que tenían en común era su juventud, su adolescencia, su confrontación con el mundo adulto que parece que les pone en ultimátum de decir o te ajustas o te ajustas, de mantener vivo el espíritu de juventud que tienen ellos”, compartió Armella.

La película, que se estrenó el jueves 23 de septiembre en cines del país tras su paso por diversos festivales, cuenta la vida de cuatro jóvenes: Martín, un grafitero enamoradizo; Dulce, una chica ruda que enfrenta la pérdida de su madre; Daniel, un chico que va a ser papá; y Pedro, un joven que decide hablar su propio idioma y con ello confrontar a los adultos.

Si bien, el largometraje se creó antes de la pandemia, Armella aseguró que el mensaje de la cinta adquiere una mayor importancia, pues hubo o hay jóvenes que se puedan sentir desanimados porque su vida se vio trastocada y tuvieron que adaptarse a las clases en línea, por ejemplo.

“En esta época de pandemia creo que el mensaje hay que subrayarlo y remarcarlo, ‘Ánimo juventud!, porque como adultos pensamos en nuestra complicada situación económica, cómo vamos a sacar adelante el país y no tanto del mundo que le vamos a dejar a los jóvenes que estaban estudiando la secundaria, la preparatoria, la universidad, y de repente tomar clases en línea, es muy desmotivante sentir que a lo mejor el ímpetu que llevabas hacia tu propio destino se ve truncado, ya no se ve tan cierto, creo que tenemos que animarnos, sentir esta fuerza que teníamos antes de la crisis sanitaria”, remarcó el realizador.

Para Daniela Arce, quien da vida a Dulce, su participación en el filme le permitió hacer catarsis, pues al igual que la joven que interpreta, muy joven perdió a su madre.

“Me siento conectada con ella porque ambas perdimos a nuestras mamás, esto es muy fuerte en tu personalidad, porque cuando te ves enfrentado a la muerte a una edad tan temprana como que afecta mucho en tu personalidad, te deja con un dolor que no sabes manejar siendo tan niño, creo que también darle vida a Dulce fue una especie de catarsis, de sublimación de este sentimiento y también me conectó mucho”, resaltó.

Si quieres ver a Pedro como un rebelde es bienvenido, pero también lo puedes mirar como un chavo que simplemente habla de esa forma y si lo escuchas con suficiente atención lo puedes entender, lo que quiere es comunicar y esa es la manera que ha encontrado para que le presten atención Iñaki Godoy (Pedro)

Arce destacó que también se identificó con la personalidad de Dulce, quien a veces se muestra como una chica ruda para esconder su vulnerabilidad.

“Se me hace interesante lo de la vulnerabilidad y la fuerza, me siento influenciada por el feminismo, en la película no se aborda, pero es un momento con el que me logro identificar, de calibrar estas dos cosas, sí, tener una fuerza para afrontar la vida y no dejarse lastimar, pero también una apertura que nos permita crecer; es algo que he visto en mi propia vida”, compartió.

Con Daniel vemos cómo se siente un padre de 18 años que busca la aceptación de su pareja y su familia, no lo escuchan, la sociedad difícilmente oye a los jóvenes; él da ese salto de convertirse en adulto a muy temprana edad, como muchos en nuestro país Mario Palmerin (Daniel)



Por su parte, para Rodrigo Cortés, quien interpreta a Martín, el personaje que detonó la historia, uno de los mensajes que le gusta de su papel es que para amar es necesario primero hacerlo con uno mismo.

“Martín se enamora de una persona que ve una o dos veces, el corazón le late demasiado, esa persona no sabe que él vive, es donde te puedes encontrar porque para amar a una persona tienes que amarte a ti mismo”, comentó.

AG