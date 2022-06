Buenos Días Avril, ¡estás en Tokio!, un libro para soñar y viajar

Buenos Días Avril, ¡estás en Delhi!, de Dan Sam, apareció en 2017 con entusiasta acogida de los lectores juveniles y elogios de la crítica especializada. Ahora aparece el segundo volumen de la saga: Buenos Días Avril, ¡estás en Tokio! (HarperCollinsMéxico, 2022), donde la adolescente de 16 años está de viaje otra vez y comparte con los lectores las experiencias de su estancia en la tierra del Sol Naciente.

Novela juvenil protagonizada por una jovencita que peregrina por las rutas de los sueños, los anhelos, las reafirmaciones, las dudas, los primeros besos, el crecimiento, la búsqueda de la identidad y las sorpresas de la amistad en un sumario rebosado de asombros, alegrías y dulces de cereza. Narrada en primera persona, la naturalidad y franqueza de la relatora deja huellas imborrables en los lectores. Dan Sam ha creado uno de los personajes más entrañables de literatura juvenil mexicana.

“Cuando comencé a contar la historia de Avril, en 2017, pensé en construir un personaje que mostrara la evolución de los años de transición de la niñez a la juventud, para llegar a la edad adulta. Así que concebí al personaje en tres etapas, 15, 16 y 17 años que corresponden a cada uno de los tres volúmenes de la saga”, precisó en entrevista con La Razón, Dan Sam, autor también de varios libros sobre la práctica del yoga.

¿La protagonista ha evolucionado en lo físico y en lo psicológico? En el primer volumen tiene 15 años; en la presente entrega cumple 16. La saga concluye en su cumpleaños número 17, en Estambul. Ella va creciendo en todos los aspectos, es quizás más reflexiva ahora, pero sigue siendo fervorosa y animada. Ella se pregunta: “¿Por qué nos duele crecer?”

Conocer el mundo es abrir los ojos y estimular la curiosidad innata. Podría decir que es la novela que me hubiera gustado leer en mi juventud

Dan Sam, Escritor

¿Escritura del tercer volumen? Ya inicio a escribir la historia del viaje en Estambul. Decidí terminarla a los 17 años de edad, es frecuente que también, antes de cumplir los 18, muchos estudiantes comienzan estudios universitarios y sus caminos tomen distintos rumbos. Ya Avril será otra en esa transición a la mayoría de edad.

¿Exploración por los gestos de la etapa adolescente? Disfruto mucho el imaginario de ese universo adolescente en un tributo a las novelas iniciáticas que me marcaron como lector de José Agustín, Eusebio Ruvalcaba y José Emilio Pacheco. Observo el comportamiento de los adolescentes, escucho su manera de hablar, el estallido de la risa. Espacio de sorpresas.

¿Por qué el uso de la primera persona narrativa? Siempre lo he sentido más cercano al lector; darle voz a una jovencita de 16 años: gran reto que me ha generado la confianza para explorar otras formas de expresión. Cuando escribo, habito y sueño en el espacio adolescente de Avril. Emocionalmente, experimento las inquietudes aderezadas con el dramatismo que caracteriza a esa edad.

¿Apelación a experiencias personales? Parto de mis propios recuerdos; pero, también de estar atento a las voces de mi sobrino y sus amigos, quienes tienen la edad de Avril y mantengo con ellos una relación de confianza: me comparten sus temores, aventuras, novias, fiestas y ocurrencias en la escuela. Antes de entregar el manuscrito a la editorial, ellos son los primeros lectores, lo cual me permite adecuar y asegurar que el texto sea atractivo para los jóvenes.

Viaje de los personajes a lugares lejanos: ¿India, Japón, Estambul? El espíritu de la saga se sustenta en dos propósitos: el primero, abrir la visión de que el mundo es más grande de lo que nos han contado. Hay personas distintas a nosotros con formas diferentes de interpretar al mundo. La tolerancia y aceptación real de esas diferencias es una manera de construir escenarios donde la barbarie de la guerra, la discriminación, la violencia y el bullying disminuyan. Y, en segundo término, las locaciones lejos de sus hábitats, los saca fuera de su zona de confort, la solidaridad de la amistad les permitirá salir adelante.

¿Relato que también disfrutan los adultos? Está dirigida a jóvenes, pero tengo noticias que también la han disfrutado adultos contemporáneos identificados con Mariana, la madre de Avril, o que se han contagiado de los recuerdos del tío de Benjamín, atrapado en los años ochenta. Lo hice de manera intencional, ha sido grata la sorpresa al descubrir un regreso nostálgico a esos años.

¿Qué ha significado para usted la escritura de esta saga? Pretendo incitar a las nuevas generaciones a ser más tolerantes e inclusivos, a entender que el mundo es más grande de lo que se les había contado y que se atrevan a viajar. Conocer el mundo es abrir los ojos y estimular la curiosidad innata. Podría decir que es la novela que me hubiera gustado leer en mi juventud.

Un dulce de cereza cero calorías

Muchas veces las historias más increíbles que jamás pensaste vivir no las buscas. Sencillamente te encuentran. Eso me pasó a mí en mi segundo año de secundaria. Y todo comenzó con un dulce de cereza cero calorías.

Soy Avril Santana. Este año cumpliré 16. He besado a dos chicos. El primero es ahora mi bff; es decir, mi Best Friend Forever. Mi segundo primer beso me lo dio el amor de mi vida, sin perder de vista que estoy por cumplir 16. Y el individuo en cuestión es un chico que vive al otro lado del mundo. Es hindú y decidimos que no podíamos ser novios a distancia, así que ahora somos grandes amigos. Por lo tanto, el marcador de mi vida sentimental queda: Avril en el Amor 0 y en los Amigos 2.

En mi casa, todo había vuelto a la normalidad después del verano terrible que vivimos el año pasado (tampoco voy a exagerar tanto porque fue cuando viajé a India y conocí a mi príncipe hindú). Mis papás, por fin, lograron sortear sus diferencias y están más enamorados que nunca.

Mariana, mi madre, sigue cometiendo una que otra excentricidad, pero no al nivel de “te avergonzaré de tal manera que pasarás el resto de tu vida adulta en terapia”. Papá es el director de la firma de arquitectos más importante de la ciudad y, aunque asume su papel con gran responsabilidad, desde los lamentables incidentes del año pasado que casi provocan una ruptura familiar irreparable y luego de la recuperación de mi abuela, ahora tiene tiempo I-NA-MO-VI-BLE para nosotras. (…)

Fragmento tomado de Buenos días Avril, ¡estás en Tokio!

Buenos Días Avril, ¡estás en Tokio!



Autor: Dan Sam

Género: Novela juvenil

Editorial: Harper Collins México, 2022 Buenos Días Avril, ¡estás en Tokio!