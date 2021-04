Daños a Templo Mayor por granizo no son graves a primera vista; INAH hará peritaje

Leonardo López Lujan, director del Proyecto Templo Mayor, señaló que a primera vista el daño que la zona arqueológica recibió, tras el colapso de la cubierta de la Casa de las Águilas a causa del granizo, no es mayúsculo.

“La cubierta está totalmente colapsada. Por razones obvias, protección civil no me deja ingresar bajo ella. Acato. Sin embargo, pese a lo aparatoso del percance, el daño en el patrimonio arqueológico no es mayúsculo”, tuiteó el funcionario.