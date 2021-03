Conversando con el poeta Gil de Biedma

Conversaciones es el título del volumen que recupera las entrevistas y diálogos con el poeta español Jaime Gil de Biedma (Barcelona, España, 1929-1990), aparecidas en periódicos y revistas de 1950 a 1990, para ampliar de este modo el perfil biográfico y estético condensado en tres expresiones de su breve obra: los poemas de Las personas del verbo, las páginas autobiográficas del Diario de un artista seriamente enfermo, y los ensayos de El pie de la letra. Esta amplia gama de conversaciones es interesante porque no sólo refleja la evolución de las ideas del poeta sobre aspectos capitales de su personalidad y de su persona, sino que permite asimismo ver reflejado el testimonio de distintas generaciones: amigos cercanos como Juan Marcé o Jaime Camino, colaboradores como Alex Susanna, expertos en su obra como Carmen Riera, periodistas como Maruja Torres o escritores como Benjamín Prado.

El prólogo y la edición son de Javier Pérez, cuyo resultado es en momentos insuficientes. Habría sido más útil una introducción sobre el poeta en la línea de la que escribió Carmen Riera para edición de Lumen a Las personas del verbo. Lo que falta es una visión general del mundo de Gil de Biedma, una historia de las entrevistas y de los entrevistadores, y un panorama de lo que el libro ofrece en su conjunto, tanto de lo nuevo como de las ideas ya conocidas; esto es, situar los textos en un contexto un poco más histórico y literario. No todas las entrevistas tienen la misma calidad, ni en todas el entrevistado muestra el mismo interés. Con los más jóvenes como Benjamín Prado, el poeta parece impactarse. Hay narcisismo y complicidad, exhibición de esgrima intelectual y de sensualidad verbal en la conversación con Carlos Barral.

En una parte de la conversación con el poeta catalán, la escritora Carmen Riera le pregunta: “¿.De todos modos, en vez de poesía amorosa, lo que parece ser el centro temático de tu obra es la poesía que inventa una identidad?” Y Gil de Biedma responde: “Sí, pero eso fue también casual, como casi todo es en poesía. Casual, pero que luego meditas sobre ello y organizas mejor. Allá por el año 1956 yo tenía la costumbre, después de un día de mucho trabajo en la oficina, de sentarme a la máquina y hacer algo de escritura automática, para vaciarme. De esos ejercicios de escritura automática en máquina hay dos que se convirtieron en poema, uno es «Aunque sea un instante» y otro es «Idilio en el café». Ahora, al revisar al cabo de meses eso que luego fue «Idilio en el café», ese magma, me di cuenta de que había levemente apuntada una situación, unos personajes y una voz específica dentro de la situación. Entonces lo escribí, es decir, que el primer monólogo dramático lo escribí sin saber qué era. Un año más tarde leí el libro de Langbaum (2) y lo mucho más claro. El personaje que hablaba en mis poemas durante casi todo el tiempo que yo escribí era un personaje afín a mí en clase social, en cultura, en sensibilidad, pero que yo no identificaba conmigo. Por ejemplo, en un poema como «Barcelona ja no es bona» estoy hablando de un vástago de la burguesía industrial catalana de principios de siglo, que son gente que conocía muy bien, y conozco muy bien —si es que quedan— porque he ido al colegio con ellos. Ahora, la identificación de ese personaje clave en mis poemas conmigo mismo yo creo que se empieza a producir con «Ribera de los alisos», continúa con «Pandémica y celeste» y ya se cierra con un bucle, al escribir «Contra Jaime Gil de Biedma» y «Después de la muerte de Jaime Gil de Biedma»”.

El orden cronológico crea un espacio de pathos (del hedonismo de los primeros años al cansancio y al abandono de la poesía de los últimos)) y le da una calidad narrativa. El hecho de que se hayan incluido tantas entrevistas tampoco se anuncia, y algunas producen fatiga, pues hay diversas repeticiones tanto en las preguntas como en las respuestas. Y alguna responsabilidad tendrán los entrevistadores si muy pocas veces aparece el brillante conversador que fue el poeta catalán. Brillante y demoledor. La cortesía domina a lo largo del libro. Y es tal vez por mojigato pudor que los entrevistadores se limitan a hablar de la sensibilidad homosexual a un nivel literario, centrada en Lorca y Cernuda, o no hurgar en su participación en la polémica antología de Castellet “Veinte años de poesía española”, y la escandalosa eliminación de uno de los poetas más interesantes y prometedores, Alfonso Costafreda, de la que Gil de Biedma se declara responsable.

Con todas sus digresiones, repeticiones, cautelas y falta de verdadera dialéctica, el libro resulta de especial interés para quienes no conocimos de cerca a Gil de Biedma, pues nos aclara parte de su pensamiento intelectual y cotidiano. Son importantes muchas puntualizaciones sobre su relación con la lengua castellana, frente a la catalana o la inglesa. “Si yo pudiera elegir, escribiría en catalán o en inglés. El castellano tiene una serie de inconvenientes alarmantes como lengua de poesía”, algo que inevitablemente preocupa a quien a lo largo de las conversaciones se muestra obsesionado por las exigencias de la modernidad y de encontrar una voz moderna a su propia poesía. Se entiende su identificación con Gabriel Ferrater y la celebración de la poesía medieval, de Foix y de la poesía inglesa, especialmente de T.S. Eliot, de quien decía que era un poeta por el cual sentía la más absoluta veneración.

Esta exigencia de modernidad y la necesidad (que comparte, por un lado, con sus mejores amigos, Barral y Ferrater), de buscar unas lecturas que limiten el afán renovador explica los elogios y lúcidos comentarios a Antonio Machado, a Cernuda, a Guillén, pero también los comentarios críticos y negativos, categóricos y personales a poetas como Juan Ramón Jiménez o Blas de Otero. No le interesa el cine y no hay referencias a la pintura o la música, y a muy pocas novelas. Considero que este libro da un claro registro de la vida y obra de Gil de Biedma, uno de los grandes poetas españoles de la segunda mitad del siglo XX. Sin duda, Conversaciones, es un volumen de consulta obligada para entender su discurso poético, que tiene una relación estrecha y sensible con su pensamiento intelectual.