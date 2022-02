Daniel Saldaña París se enclava en las relaciones de amistad

Daniel Saldaña París (Ciudad de México, 1984): narrador, ensayista, editor, poeta y traductor, que fue incluido en la lista Bogotá39 del año 2017, la cual reconoce y acredita a los Mejores Escritores Latinoamericanos menores de 40 años; en 2020 ganó el Premio de Literatura Eccles Centre & Hay Festival. Ha publicado La máquina autobiográfica (poesía, 2012), En medio de extrañas víctimas, (novela, 2013), El nervio principal (novela, 2018) y Aviones sobrevolando un monstruo (crónica-ensayo, 2021): volúmenes que lo señalan como uno de los protagonistas más trascendentes de la literatura mexicana contemporánea.

El baile y el incendio: novela de Daniel Saldaña París, finalista del Premio Herralde 2021. “Tres personajes admirablemente perfilados dan cuerpo a una historia personal que lo es también de una edad de la vida. Después de las aspiraciones frustradas y los sueños inconclusos de la juventud, quizá quepan formas distintas, radicales y sublimes, de rozar algo parecido a la felicidad. Una novela volcánica, violenta y precisa como una coreografía”, opinó el jurado del certamen convocado por la editorial Anagrama.

Relato sobre las afinidades, los apegos y el deseo que se da entre tres amigos de la adolescencia tras reencontrarse, después de muchos años, en la ciudad de Cuernavaca. Tres voces narrativas (Natalia, Erre, Conejo) en unos entrecruzamientos de evocaciones donde afloran los remotos atajos de la sexualidad, la búsqueda de un espacio en la vida, las aspiraciones creativas, la llegada de la madurez o las relaciones paternofiliales.

“Curiosamente, estuve enfrascado antes del Covid-19 en lecturas sobre pandemias mientras trabajaba en esta novela: textos sobre epidemias centradas en la danza, y otros episodios extraños ocurridos en la Edad Media. Sucesos que hoy llamaríamos ‘histerias colectivas’; por ejemplo, una mujer emprendía un baile y otros más empezaban a danzar con ella y así se iban infectando. Tomé la idea de estas epidemias medievales para especular, desde la ficción, en un apocalipsis, quizás más florido y lúdico del que nos está acechando”, explicó en entrevista con La Razón, Saldaña París.

Paralelamente, es una novela sobre Cuernavaca, en la pretensión de elucidar sobre su historia cultural y literaria. Ciudad sepultada por los grandes centros comerciales

¿Tres rutas introspectivas empalmadas por la nostalgia, el deseo y también la decepción? El centro de la trama se enclava en las relaciones de amistad en ese momento donde el deseo y el sexo se interpolan; aparece una historia de amor entre dos hombres y otra entre un hombre y una mujer. ¿Qué papel juega el deseo en los vínculos amistosos juveniles? Llegamos a la adultez y nos damos cuenta de que muchos sueños quedaron inconclusos. Hay una exploración en las desilusiones.

¿Cuernavaca, obsesión muy presente en su obra? Paralelamente, es una novela sobre Cuernavaca, otra de mis obsesiones, en la pretensión de elucidar sobre su historia cultural y literaria. Ciudad sepultada hoy por los grandes centros comerciales. Ecos de Bajo el Volcán de Lowry: prosecución que franquea a la novela.

¿Las bromelias de Natalia como una alegoría? Esas plantas que Natalia cuida con esmero son una especie de aviso, de anuncio de un desorden o una inminencia de desastre. Ella las imagina como las bailarinas de la coreografía que prepara, basada en la danza de la bruja de Mary Wigman.

¿Ondulaciones de un discurso que juega con el ensayo, la crónica y la ficción como en Aviones sobrevolando un monstruo? Hay vasos comunicantes entre los dos libros; pero, aquí la ficción es predominante. El ensayo se presenta en algunos momentos especulativos, así como la crónica para referir, por ejemplo, el baile alucinado de Frau Troffea.

El dato: El autor nació en la Ciudad de México, pero a muy temprana edad se mudó a Cuernavaca.

Natalia, Erre y Conejo. ¿Qué personaje está más cercano a usted? Tienen psicologías muy diferentes: el desorientado Erre; el protagonista de un complejo diálogo de las relaciones paternofiliales, Conejo; y Natalia en su afán creativo y férrea voluntad: ella es la más cercana a mí, quizás por su paranoica forma de concebir la creación artística.

¿Mirada a las confrontaciones generacionales de nuestro tiempo? Millennials viejos (adultos de 35 años) y generaciones anteriores como la del personaje, Argoitía, el maduro y prestigiado artista, pareja de Natalia. Abordo el conflicto de manera equilibrada. Todas las generaciones seremos criticadas o debatidas por las sucesoras. Me interesaba mostrar el ensortijado transcurrir del tiempo.

Regué las bromelias hace rato, cuando aún se sentía el viento frío que sopla por las mañanas en esta colonia, una de las más altas de Cuernavaca. Las bromelias son hermosas, pero también algo más. Si fueran solamente hermosas no les pondría tanta atención: la belleza es reposo, o al menos cierta forma de estabilidad, de equilibrio, y con las bromelias puedo advertir, a veces, la sospecha o el anuncio de un desorden, una inminencia de desastre; como si estuvieran a punto de cambiar siempre. Hay en ellas una tensión incómoda, como en esas cabras montesas que se sostienen con las pezuñas en la cumbre de un risco. Algunas bromelias parecen monstruos, dragones delicados, flores animales, carnales, carnívoras. Contando la que recogí en el bosque hace poco, tengo ya doce bromelias distintas. No son muchas; me gustaría tenerlas todas, las más de tres mil especies que al parecer existen. Coleccionarlas como otros coleccionan monedas o estampitas. Las imagino en un patio infinito de baldosas de barro rojo, repartidas a una distancia estándar.

