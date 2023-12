Demolición del Centro SCOP, sin sustento histórico, reclaman especialistas

La demolición del Centro SCOP carece de sustento en estudios históricos sobre la construcción del inmueble, lo cual es un “error que cobrará factura”, alertó ayer Elisa María Teresa Drago Quaglia, especialista del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM.

“El proyecto en cuestión, por lo menos en lo que corresponde a la parte histórica de entender cómo se construyó el complejo SCOP, no es claro ni es transparente. Nadie se acercó a hacer una investigación histórica profunda de los sistemas constructivos, es un error que va a cobrar factura en algún momento.

“Tenemos que conocer cuál es el dictamen y compararlo con los estudios históricos, queremos conocer los dictámenes técnicos con los cuales se hizo la decisión de la demolición, porque no están sustentados en un estudio histórico de cómo se construyó, nadie que haya hecho el dictamen de demolición se acercó con nosotros”, manifestó la experta en una conferencia en la que junto con miembros del colectivo En Defensa del Centro SCOP, el muralista Guillermo Monroy y algunas herederas de artistas que crearon obras en el complejo, externaron sus inquietudes sobre el futuro del complejo.

Espero que los murales del Centro SCOP se rescaten en el orden original, es importante asegurar que tengan un espacio adecuado permitiendo que los aprecien en su totalidad

María Elena O’Gorman, Hija de Juan O’Gorman

Hace unas semanas comenzó la primera fase de las labores en el Centro SCOP, el desmontaje de los murales y la demolición de los edificios A, B, C y D que fueron los más afectados, de acuerdo con Ramón Velázquez, director de la empresa CAV, que ganó la adjudicación de la primera etapa de los trabajos con miras a que el espacio se convierta en el Parque del Muralismo Mexicano. Son supervisados por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura.

“No está claro qué se quiere hacer, no sabemos si hay dictámenes técnicos que digan que había que quitar todo o no. No ha sido clara la información, que se nos digan cómo se tomaron las decisiones, no sabemos exactamente qué está pasando”, reclamó la arquitecta María Rocío Rosales Alvar, de En Defensa del Centro SCOP.

Le digo al Presidente que tome en sus manos este trabajo, este edificio tan importante y deveras sea un patrimonio de México. Que digan qué va a pasar”

Guillermo Monroy, Muralista

Muralista pide respuestas

Guillermo Monroy, quien plasmó en el Centro SCOP El beneficio de las vías de comunicación en la tierra, exigió a las autoridades transparentar las labores de demolición y retiro de obras, además, que se respete el discurso de las piezas tal como lo concibió junto con artistas como José Chávez Morado, Luis García Robledo, Rosendo Soto y Arturo Estrada, entre otros. Llamado al que se unieron las herederas de algunos creadores, María Elena O’Gorman, Rita Arenas Rosas y Luz Elena Soto.

“Se ha nombrado patrimonio cultural de México, y la pregunta que yo hago, patrimonio, ¿pero cuál?, si lo están demoliendo. ¿Cómo es posible que se está haciendo algo y no se sabe cómo se está haciendo?”, cuestionó desde su casa en Cuernavaca, a través de un video que se proyectó.

Que vuelva a quedar exactamente igual va a ser muy difícil, pero sí se puede hacer una restauración lo más adecuada posible

Luz Elena Soto, Hija de Rosendo Soto

Tanto la hija de Juan O’ Gorman, María Elena O’Gorman, como Rita Arenas, hija de Rodrigo Arenas Betancourt, y Luz Elena Soto, hija de Rosendo Soto, coincidieron en que se conserve la esencia del proyecto artístico y arquitectónico.

“¿Por qué lo defiendo?, porque el Centro SCOP es uno, todo su contenido, tanto en edificios, murales y esculturas”, dijo Rita Arenas Rosas.

Mientras que Luz Elena Soto comentó: “Es casi imposible que lo que se destruyó con los sismos vuelva a quedar exactamente igual, pero sí se puede hacer una restauración más adecuada”.