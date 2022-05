Disney On Ice vuelve a México: ¿Dónde y cuándo ver el show?

Con más de 50 personajes sobre una pista de hielo, tras dos años de no presentarse en nuestro país, el espectáculo Disney On Ice regresa a la Ciudad de México y Monterrey. Este año el show sobre hielo toma el nombre de Disney On Ice: Celebremos 2022, con cartelera en Ciudad de México del 6 al 31 de julio en el Auditorio Nacional; en Monterrey, del 3 al 7 de agosto en el Auditorio Citibanamex.

¿Qué podemos esperar de Disney On Ice?

Disney On Ice es un espectáculo de patinaje sobre hielo para toda la familia que este 2022 estará conformado por 14 mágicas historias más de 30 canciones de las bandas sonoras de las películas Toy Story, Frozen y El Rey León. Es decir, además de ver a Mickey y Minnie, Disney on ice Celebremos 2022 se completa con más de 50 entrañables personajes: “Nemo”, “Buzz Lightyear”, “Woody”, “Timón”, “Pumba”, “Olaf”...; o las princesas: “Cenicienta”, “Ariel”, “Mulán”, "Jazmin", “Ana” y “Elsa”

Este montaje mágico es considerado como una de las producciones más grandes y, sobre todo, de más asistencia de publico de los últimos 40 años, tuvo verificativo por primera vez en 1981, en el estado de Nueva Jersey, Estados Unidos: ha visitado 68 países, entre ellos México, con presencia de más de 320 millones de espectadores.

Posibilidad de unirse a Mickey Mouse y sus amigos en una nueva aventura con patinaje de primer nivel, acrobacias aéreas espectaculares y escenas inesperadas. Seguimiento del mapa del tesoro del Capitán Garfio para encontrar pistas en la búsqueda de Tinker Bell por mundos fantásticos y envolventes.

Exploración a la colorida Tierra de los Muertos de COCO de Disney-Pixar con el debut de Miguel Rivera en Disney On Ice. Episodios donde Moana valientemente salva su isla; la Bella volando sobre las butacas cuando el candelabro encantado cobra vida; y cantar junto a Elsa en el congelado mundo de Frozen: Una Aventura Congelada. Posibilidad de crear recuerdos en compañía de toda la familia con Aladdin, Toy Story y La Sirenita durante la búsqueda que se convierte en una celebración mágica sobre el hielo, por el aire y por todo el escenario de hielo.

Disney On Ice regresa a la Ciudad de México y Monterrey. Foto: Especial.

Evento multidisciplinario (luces, videos, imágenes, danza, música...), que propone la empatía con las faenas de heroicidad de las princesas y de otros personajes favoritos de sus películas. Todo comienza con Mickey Mouse y sus amigos listos para salir al recorrido como guías turísticos, que preparan a la audiencia para la aventura que les espera. Las familias se convertirán en una parte integral de la historia sin importar la ubicación de las butaca, a través de una variedad de elementos integrados en la producción: momentos de baile desde las butacas, versión enfática de Road Trip Karaoke y juegos de carnaval de Toy Story 4.

A lo largo de todo el programa, más de 50 invitados estarán en el centro de la acción sobre el témpano del escenario cuando se les proponga viajar en pequeños grupos en un vehículo especialmente diseñado, conducido por Mickey y otros personajes, con paradas en Motunui, la Montaña del Norte y Metroville.

Así, en base a las invocaciones compartidas, se forma un directorio de viaje que se podrá ver en pantallas de video integradas en el set. El público se une para ayudar a Los Increíbles a salvar el día cuando la velocidad de Dash incendia el hielo y el emocionante bungee aéreo perfecciona los poderes de Elastigirl. Los invitados se reducen al tamaño de un juguete para ayudar a Woody y la pandilla a unir fuerzas con Bo Peep para encontrar al nuevo amigo, Forky.

Se mostrarán personajes a la próxima generación, con una exhibición de elementos mágicos que conectan con todos. Desde la brumosa ciudad de Londres con Mary Poppins Returns hasta la mística ciudad de Agrabah en Aladdin, los preferidos de la familia cobran vida en una celebración multigeneracional. Los apasionados experimentarán música icónica que ha evolucionado desde un nuevo arreglo contemporáneo de "A Whole New World" hasta canciones completamente nuevas para Disney On Ice: "He Lives in You". “Trip a Little Light Fantastic” se lleva a nuevas alturas cuando los faroleros en pilotes verticales voladores se elevan en el aire y los artistas trepan para crear formas intrincadas con sus cuerpos en uso de su propia fuerza.

Fusión de tecnología innovadora con recapitulaciones teatrales clásicas, lo cual eleva la experiencia del espectáculo sobre hielo en vivo. Ropajes vibrantes infunden vida a pomposas jirafas, flamencos y animales que deambulan por las Tierras del Reino de África en El Rey León. El diseño se despliega más allá del hielo; los artistas aéreos y los acróbatas participan dinámicamente de la narración de historias a lo largo del programa.

En un momento de exhibición, Elsa explora las profundidades de su imperio cuando su palacio se eleva como una escultura del hielo con el uso de mallas creadas por paneles LED flexibles: los trapecistas se transforman en copos de nieve humanos. Inspirado en la película de acción en vivo, el desfile del Príncipe Alí estará desbordado de colores excitantes y disfraces opulentos que realzan la coreografía atlética y los artistas demostrarán una flexibilidad física extrema en esta procesión principesca.